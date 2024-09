Ronda Política: Campaña para gobernador de California se adelanta

De no creerse, cuando aún faltan dos años para la elección a gobernador de California en 2026, cuatro de los cinco aspirantes a reemplazar a Gavin Newsom, participaron en un debate organizado por el National Union of Healthcare Workers, según dijeron los organizadores para ir conociendo sus posturas en los diferentes temas como la salud, la vivienda, el transporte, la educación y los derechos de los trabajadores.

Se vieron las caras en San Francisco, la vicegobernadora Eleni Kounalakis, el superintendente de educación pública, Tony Thurmond; la senadora estatal Toni Atkins y la excontralora Betty Yee.

El exalcalde de Los Ángeles, Antonio Villaraigosa quien también es aspirante, graciosamente declinó la invitación a participar, quizá pensando es que aún es muy temprano para esos debates, y cuando ahora el foco está puesto en la elección presidencial de noviembre.

Justo los aspirantes que estuvieron presentes son los que más necesitan de la exposición mediática para darse a conocer. Por increíble que parezca, a la vicegobernadora, no muchos la conocen; y si no pregúntele a cualquiera en la comunidad hispana, cuál es el nombre de la vicegobernadora y lo más probable es que no sepan qué responder.

Menos conocida es la senadora Toni Atkins, exlíder de la Asamblea y del Senado. Tal vez sea popular en su distrito en San Diego, y entre los legisladores, pero más allá del círculo de poder, no es distinguida entre los votantes. Muy probablemente tampoco lo sea el superintendente de educación Thurmond, y quizá un poco más la excontralora.

De todos ellos, el que tiene más nombre es Villaraigosa, y porque además este es su segundo intento por ser gobernador.

Se menciona que a la lista de aspirantes a gobernar California, podría sumarse el fiscal general Rob Bonta; y el secretario de salud y servicios humanos, el también exfiscal Xavier Becerra.

Esos son los demócratas, aún falta ver quien lanza la moneda al aire por el lado republicano. Se menciona al sheriff del condado de Riverside, Chad Bianco. Pero no dudemos que la boleta, se sature de aspirantes como ya ha sucedido en elecciones estatales pasadas.

Recordamos que durante la campaña de destitución del gobernador Gray Davis en 2003, hubo alrededor de 135 candidatos a gobernador, hasta la artista porno Mary Carey.

Por cierto, ninguno de los participantes al tempranero debate ofrecieron soluciones a los grandes problemas de California, solo lugares comunes. Lo dicho, el foro fue un escaparate para darse a conocer.

Una sombra sobre la ciudad

El contralor de la ciudad, Kenneth Mejía envió una carta a la alcaldesa Bass y al Concejo en la que les notifica que tal y como les advirtió en enero, que se avecinaban problemas financieros, estos ya están tocando la puerta.

Es decir, que a tres meses de iniciar el año fiscal, la Ciudad ya se tragó $23.2 millones de sus reservas para pagar parte de sus responsabilidades, pero cuando se liquiden en su totalidad, las reservas casi quedarían en cero, lo cual hizo sonar las alarmas porque tendría que declararse la emergencia fiscal.

Como vemos las cosas no pintan bien para la ciudad de Los Ángeles en términos financieros: hay más gastos, menos personal, las reservas se achicaron para cubrir el déficit del presupuesto del año pasado y luego los ingresos a las arcas municipales se han reducido. La receta perfecta para el desastre fiscal.

Californianos a la juramentación de Sheinbaum

Como parte de la delegación presidencial que asistirá a la ceremonia de juramentación como presidenta de México de Claudia Sheinbaum, estarán dos californianos, el secretario de salud y servicios humanos, Becerra y la presidenta de la bancada hispana en el Congreso, Nanette Barragán. Aún es incierto si viajará el gobernador Gavin Newsom.

Habría que hacer notar que estará presente la bancada migrante en el Congreso de Mexico. Los diputados migrantes: Maribel Solache, Aniceto Cheto Polanco, Roselía Montes de Oca; Nadia Sepulveda, Olga Leticia Chávez Rojas y la primera senadora dreamer Karina Ruiz.