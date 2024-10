Denuncia de una ola de crímenes en Copala, Guerrero

El domingo detuvieron al capitán de la Marina mexicana en retiro, Rogelio Lozano Pérez, alcalde suplente de Copala, Guerrero, México.

La detención se efectuó por policías ministeriales de la fiscalía general del Estado, lo que desato muchas dudas y preguntas porque se produjo justo a un día de que Lozano Pérez rindiera protesta como el nuevo presidente municipal de la localidad de Copala, población ubicada en la Costa Chica de Guerrero.

Aunque después del arresto corrieron todo tipo de rumores como por ejemplo, que el detenido habría perpetrado todo tipo de delitos incluyendo el de asesinato y numerosas desapariciones forzadas, el lunes la fiscalía general del estado de Guerrero anunció que el único cargo sobre el detenido es el de la privación ilegal de la libertad de una mujer, delito que según alegan ocurrió el pasado 10 de septiembre, siendo que la supuesta víctima fue puesta en libertad el pasado día 17 del mismo mes, o sea, una semana después.

De acuerdo a algunos miembros de la comunidad de Copala, se hace responsable indirecta de la detención de Lozano Pérez, además de una ola represiva que se ha hecho sentir a los residentes, a Guadalupe García Villalba, actual presidenta municipal de Copala.

Esta aseveración se desprende porque el pasado 6 de junio del 2023, el Ingeniero Jesús González Ríos fue levantado por un comando armado y desaparecido hasta que fue encontrado sin vida al tercer día, en el municipio de Florencio Villarreal.

De acuerdo al servicio forense, previo al asesinato de la víctima, este habría sido torturado. Sin embargo, antes de su secuestro y asesinato, González Ríos grabó un video en el que denunciaba haber sido amenazado por Guadalupe García Villalba, quien aparentemente le había pedido que no se postulara para presidente municipal de su pueblo.

Además, en dicho video, el ingeniero González Ríos denunció que “desde el primero de mayo, un grupo armado me está amenazando de muerte y me piden que me haga a un lado, que no participe en la política para que la presidenta municipal de Copala, Guadalupe García Villalba, pueda poner a uno de sus allegados”.

Previo a su muerte, González Ríos entregó un video a miembros de su familia, advirtiendo que si algo le pasaba lo hicieran público. La familia cumplió con su solicitud, mientras su hermana Candi Espinoza Ríos anunciaba su candidatura por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para presidenta de Copala. Sin embargo, renunció a su postulación porque dijo haber recibido amenazas de muerte y porque según denunció, ninguna autoridad le proporcionó protección.

Ante este panorama desolador, y cuando el pueblo ya daba por perdido su esfuerzo ciudadano por deshacerse de la presidenta García Villalba, que para muchos representa la corrupción, salió al quite el capitán en retiro Salvador Villalba Flores para contender por dicha presidencia contra el candidato designado por García Villalba.

La campaña la efectuó el candidato Salvador Villalba Flores casi sin recursos y solo contando con el apoyo de la mayoría de los electores.

El 2 de junio el pueblo de Copala se volcó a las urnas y repudió al candidato de Guadalupe García Villalba votando de forma avasalladora por el capitán en retiro Salvador Villalba Flores.

Ya como presidente electo, Salvador Villalba Flores asistió a la Ciudad de México a cumplir unas diligencias y a su regreso en autobús fue interceptado por un comando de sicarios en las inmediaciones de San Pedro de las Playas en el municipio de Acapulco. En dicho retén, uno de los sicarios accedió al interior del autobús con una fotografía en mano del capitán, quien al ser ubicado acompañado por su esposa fue acribillado de cuatro disparos, uno de los cuales le dio en su nuca, arrebatándole la vida al instante.

Ante este lamentable suceso, por ley le corresponde a su suplente el capitán de marina retirado Lozano Pérez ocupar el cargo.

No obstante, el domingo fue detenido Lozano Pérez, lo que suscitó la ira colectiva del pueblo quien ha efectuado un bloqueo de carreteras demandando su libertad inmediata como condición mínima para liberar las vías de comunicación.

Informado de estos graves sucesos, el diputado federal migrante, quien a la vez funge como coordinador de la bancada migrante en la Cámara de Diputados de México ha informado al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a la presidenta electa, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, a la Secretaria de Gobernación, y a muchos otros funcionarios públicos con el fin de que se le garantice su integridad física a Rogelio Lozano Pérez, presidente electo de Copala.

Mientras tanto, el pueblo de Copala sigue a la espera de que se le haga justicia.

Para mayor información cualquier interesado sírvanse llamar o escribirle al diputado federal migrante Aniceto “Cheto” Polanco al número (310) 490-6390. Todo apoyo y solidaridad encaminada a solucionar esta grave ofensa al orden público es bienvenida.

Juan José Gutiérrez es activista a favor de los migrantes en Los Ángeles y actualmente trabaja con el diputado migrante Aniceto “Cheto” Polanco.