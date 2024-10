Guía de servicios de transmisión de video

Aquí tienes todos los detalles sobre dónde ver películas, series de TV, deportes y mucho más, tanto en servicios de transmisión gigantes como Hulu y Netflix, como en servicios especializados como BritBox

Con el aumento de los precios, elegir a qué servicios de transmisión te unes y a cuáles renuncias es más importante que nunca.

Ahora mismo hay un número aparentemente interminable de servicios de transmisión. Los tres grandes, Amazon Prime Video, Hulu y Netflix, tienen ahora la competencia de docenas de servicios, como Apple TV+, Disney+, Max, Paramount+ y Peacock.

Los constantes cambios de precios y planes pueden complicar la elección de los más adecuados.

Esta guía profundiza en cada servicio de transmisión, dándote los detalles sobre precios, contenidos y características exclusivas.

Puedes elegir servicios especializados, como BritBox, o suscribirte a otros como YouTube TV, que ofrecen televisión en directo y canales por cable, igual que un plan de televisión tradicional. Hay varios servicios de transmisión que ahora ofrecen versiones con publicidad, lo que puede ahorrarte dinero. Y lo que es mejor, cada vez hay más servicios gratuitos. (Las estrategias de CR para ahorrar dinero en servicios de transmisión también pueden ayudarte a controlar tu presupuesto de entretenimiento).

Los mayores servicios de transmisión

Los servicios más recientes, como Apple TV+ y Disney+, se han unido a Amazon Prime, Hulu y Netflix como principales opciones de transmisión para muchas personas.

Amazon Prime Video

Precio: $139 al año o $15 al mes (con anuncios), con envío gratuito en las compras de Amazon Prime. Una suscripción solo de video cuesta $9 al mes. Una versión sin anuncios cuesta $3 al mes extra.

Prime Video ofrece una gran biblioteca de programas de TV y películas, además de una sólida lista de programas originales, como “The Marvelous Mrs. Maisel”, “Wheel of Time”, “Reacher” (basada en las novelas de gran éxito de ventas de Lee Child) y “Fallout” (basada en el videojuego). Los aficionados a las aventuras épicas pueden ver la segunda temporada de la serie precuela de “Lord of the Rings”, “The Lord of the Rings: The Rings of Power.”

Una novedad que ha recibido gran cantidad de quejas es que Amazon incluye ahora un número limitado de anuncios en los programas y películas de Prime Video, cobrando un suplemento de $3 al mes a quienes prefieran no verlos. La empresa dijo que los anuncios son necesarios para pagar el creciente costo de los contenidos atractivos. Algo que la empresa no mencionó es que Amazon Prime con anuncios no ofrece Dolby Vision HDR ni audio Dolby Atmos. Para eso, tienes que pagar $3 más al mes.

Amazon ha estado mejorando su oferta deportiva, más recientemente como parte de un megaacuerdo con la NBA que también incluye a ABC/ESPN y NBCUniversal. Amazon emitirá 66 partidos de la NBA en Amazon Prime, incluidos los dobles partidos de los jueves por la noche. El acuerdo comienza con la temporada 2025-2026. También transmitirá los partidos dobles de los viernes por la noche, algunos partidos de los sábados por la tarde, al menos un partido del Black Friday (Viernes Negro) y los cuartos de final, semifinales y el partido por el campeonato de la Copa Emirates NBA. También forman parte del paquete los partidos del Torneo Play-In SoFi de la NBA, que determinan los equipos que ocupan las últimas plazas de las eliminatorias de cada conferencia para los partidos de las eliminatorias de la NBA de 2025.

Esto sigue a un acuerdo anterior que lleva 21 de los partidos de los Yankees de esta temporada al servicio Prime Video, que también es ahora el hogar exclusivo de los partidos de “Thursday Night Football” de la NFL. Esos partidos de la NFL tienen ahora retransmisiones de alto rango dinámico, y Amazon ha añadido perspectivas, análisis y predicciones basadas en IA, así como indicaciones en pantalla que proporcionan más información sobre la acción que se desarrolla en el campo de fútbol. Los espectadores pueden acceder a esta versión especial de la retransmisión en una transmisión separada llamada “Prime Vision“.

Hace poco, Amazon adquirió MGM, lo que incorporó 4,000 películas y 17,000 programas de TV adicionales a Amazon Prime (y un número menor a su servicio gratuito de transmisión Freevee, con soporte publicitario, descrito más adelante). La empresa renombró Epix, la plataforma de transmisión de MGM, como MGM+. (Este servicio cuesta $6 al mes o $50 al año).

Amazon también tiene un acuerdo por el que las nuevas películas de Universal llegan a Amazon Prime Video cuatro meses después de que aparezcan en el servicio Peacock de NBCUniversal.

Suscríbete a Amazon Prime.

Apple TV+

Precio: $10 al mes, $99 al año.

Apple TV+ empezó hace unos años a $5 al mes con un surtido relativamente limitado de contenidos. Desde entonces, ha ampliado enormemente su selección, y el precio mensual se ha duplicado.

La apuesta de Apple por contenidos exclusivos y originales parece estar dando sus frutos. Tiene varias series bien valoradas, como “Ted Lasso,” “The Morning Show” (protagonizada por Jennifer Aniston y Reese Witherspoon) y “Severance”. Una película de Apple, “CODA”, sobre el único miembro oyente de una familia sorda que persigue su sueño de ser cantante, ganó el Oscar a la Mejor Película en la 94 edición de los Premios de la Academia. Este servicio también es el lugar para ver “Killers of the Flower Moon” de Martin Scorsese.

Apple ha dado un empujón a los deportes en directo, firmando un acuerdo con la Major League Soccer (el pase de temporada de la MLS cuesta $13 al mes) y emitiendo partidos de la MLB los viernes por la noche. Para 2024, la empresa ha añadido algunas funciones nuevas, como llevar Multiview, que había estado limitado solo a quienes usaban un Apple TV 4K, al iPad.

Puedes suscribirte a otros servicios, como Acorn, Paramount+ y Starz, a través de Apple Channels. Y puedes suscribirte a Apple One, que incluye Apple TV+ con otros servicios de Apple (como Apple Music, Apple News Plus y Apple Arcade, junto con 2 terabytes de almacenamiento en la nube) por una única tarifa mensual de $20.

Apple TV+ ahora también está disponible como parte de un paquete de $15 al mes de Comcast que también incluye Netflix y Peacock. Para conseguir este paquete “StreamSaver”, tienes que ser cliente de Comcast Xfinity TV o Internet.

También hay informes de que Apple TV+ y Paramount+ están en conversaciones preliminares para ofrecer un paquete de sus dos servicios con descuento, pero hasta ahora ninguna de las dos compañías ha hecho comentarios públicos.

Suscríbete a Apple TV+.

Disney+

Precio: $8 al mes con anuncios; $14 al mes o $140 anuales sin anuncios.

Dada su amplia biblioteca de contenidos, contratar Disney+ es una obviedad para muchas familias. Disney, propietaria de ABC, ESPN y Hulu, es también la casa de todas las películas de “Star Wars”, así como de Marvel Studios y Pixar. También adquirió 20th Century Fox, ahora rebautizada 20th Century Studios. Eso aporta a los abonados franquicias cinematográficas como “Avatar”, “Deadpool” y “X-Men” y programas de televisión como “The Simpson” y “Empire”, así como programas de National Geographic.

Sin embargo, la gran noticia para los suscriptores es que la empresa volverá a subir los precios a partir del 17 de octubre para Disney+, ESPN+ y Hulu. El precio de Disney+ con anuncios pasa de $8 a $10 al mes, mientras que el plan Disney+ Premium sin anuncios pasa de $14 a $16 al mes y el plan anual sin anuncios aumenta de $140 a $160.

Los paquetes de Disney también suben de precio. Disney Dúo Básico (Disney+ y Hulu con anuncios) pasa de $10 a $11 al mes, mientras que el plan Trio Basic, que añade ESPN+ con anuncios, pasa de $15 a $17 al mes. El plan Duo Premium sin anuncios se mantiene en $20 al mes, pero el plan Trio Premium (Disney+ y Hulu sin anuncios, más ESPN+ con anuncios), pasa de $25 a $27 al mes.

Dos buenas noticias son que el nuevo paquete Disney+/Hulu/Max que se lanzó este verano no sube de precio, y que los suscriptores de Disney+ tendrán acceso a ABC News Live y a varias listas de reproducción de contenido temático a partir de septiembre. De momento, el plan Disney/Hulu/Max con publicidad seguirá costando $17 al mes, mientras que la versión sin publicidad costará $30 al mes, lo que supone un ahorro del 38% respecto a la suscripción a los servicios por separado.

Disney lanzará este otoño un nuevo servicio de transmisión de deportes llamado Venu Sports (ver más abajo). Incluye ABC y Fox, además de canales por cable como ESPN, ESPN2, ESPNU, SEC Network, ACC Network, ESPNews, Fox Sports 1, Fox Sports 2, Big Ten Network, TNT, TBS y truTV, además de ESPN+. El precio será de $43 al mes por los 14 canales en directo, y los primeros en adoptarlo obtendrán una garantía de precio de 12 meses.

Por otra parte, como parte del enorme acuerdo de derechos de la NBA por valor de $76,000 millones con Amazon Prime Video, NBCUniversal y ESPN/ABC, esta última seguirá siendo el hogar de los partidos de ESPN de los miércoles, el primetime de los sábados de la NBA en los enfrentamientos de ABC y los paquetes NBA Sunday Showcase, junto con los partidos de las Finales de la NBA y del Día de Navidad. El acuerdo de 11 años comienza con la temporada 2025-2026.

Si has estado compartiendo tu cuenta de Disney+ con otras personas, es probable que esa práctica esté llegando a su fin. En un movimiento que recuerda a los esfuerzos de Netflix por poner fin al uso compartido de contraseñas, Disney+ ha dicho recientemente que los suscriptores estadounidenses a los que se sorprenda compartiendo sus contraseñas recibirán alertas este verano ofreciéndoles la oportunidad de añadir personas a su cuenta a cambio de una tarifa. Los infractores podrían ver limitado o cancelado su servicio Disney+, según un informe de Associated Press. Esto sigue a un cambio en los acuerdos de los miembros de Hulu que también impone nuevas limitaciones a la hora de compartir.

Suscríbete a Disney+.

Hulu

Precio: $8 al mes con anuncios ($2 al mes para estudiantes que cumplan los requisitos) o $80 al año; $18 al mes sin anuncios.

Hulu, ahora propiedad de Disney, es una buena opción para los que no quieren ver la televisión por cable. El servicio es una buena forma de conseguir programación de ABC, AMC, Bravo, Big Ten Network, CBS, E, ESPN, Fox, Fox Sports, FX, NBC, NFL Network, Oxygen, PBS, Syfy y USA Network. A principios de este año, NBCUniversal trasladó el acceso al día siguiente a los programas de Bravo de Hulu a Peacock, aunque algunos programas de la NBC que ya no emiten nuevas temporadas permanecerán en Hulu.

Como se ha indicado anteriormente, Disney dice que Hulu será más caro a partir de octubre. El plan de Hulu con publicidad pasa de $8 a $10 al mes, mientras que el plan anual pasa de $80 a $100 al año. El plan sin publicidad sube 1$ al mes, de $18 a $19. Los paquetes de Disney que incluyen Hulu también subirán de precio, como ya se ha mencionado.

Además de los paquetes Disney+/Hulu y ESPN+, Hulu ahora forma parte de un paquete con Disney+ y Max. Por ahora, el plan Disney/Hulu/Max con publicidad cuesta $17 al mes, mientras que la versión sin publicidad tiene un precio de $30 al mes.

Entre los originales de Hulu están “The Bear”, “The Handmaid’s Tale” y “Welcome to Wrexham”, sobre un equipo de fútbol galés en apuros comprado por los actores Ryan Reynolds y Rob McElhenney. Otras películas originales de Hulu son “Nine Perfect Strangers”, protagonizada por Nicole Kidman, y “Only Murders in the Building”, protagonizada por Selena Gómez, Steve Martin y Martin Short. También tienes acceso a películas como “Ferrari” y “Where the Crawdads Sing”.

Hulu también es ahora la casa de transmisión de los programas de FX, con derechos exclusivos sobre más de 70 programas originales, y un acuerdo exclusivo con AMC Networks lleva a Hulu “Fear the Walking Dead”, una serie derivada de “The Walking Dead”. El acuerdo también otorga a Hulu derechos exclusivos sobre programas nuevos y futuros de AMC, BBC America, IFC, Sundance TV y WeTV.

Al igual que otras entidades de Disney, Hulu ha empezado a restringir el uso compartido de cuentas con un acuerdo de miembro actualizado que establece nuevas limitaciones al acceso fuera del hogar. Se advierte a los suscriptores de que las infracciones otorgan a la empresa matriz Disney el derecho a limitar o cancelar el acceso al servicio.

Suscríbete a Hulu.

Netflix

Precio: $7 al mes por un plan con publicidad; $15.50 al mes por video de alta definición en hasta dos pantallas; y $23 al mes por video 4K de ultra alta definición en hasta cuatro pantallas.

Netflix sigue siendo el rey del ocio sin límites, con una amplia biblioteca de películas y programas de televisión, además de series originales ya clásicas como “Stranger Things”, “Bridgerton”, “Wednesday”, “The Witcher” y “Squid Game”. Entre las películas más recientes están “Atlas”, protagonizada por Jennifer López, “Hit Man”, protagonizada por Glen Powell, y “Beverly Hills Cop: Axel F”, protagonizada por Eddie Murphy.

Pero Netflix ha aumentado los precios de varios de sus planes sin publicidad. Netflix ofrece ahora tres planes; el plan Básico sin anuncios ya no está disponible para los nuevos suscriptores. El plan Estándar con anuncios sigue costando $7 al mes, mientras que el plan Estándar sin anuncios sigue costando $15.50 al mes. Pero el plan Premium, que incluye videos en 4K, pasa de $20 a $23 al mes. Los usuarios del plan Básico sin anuncios pueden mantenerlo, pero con un aumento de $2 al mes, hasta $12.

Como ya se ha indicado, los clientes de Comcast Xfinity TV e Internet pueden obtener ahora un paquete que incluye Netflix, Apple TV+ y Peacock por $15 al mes. Para conseguir este paquete “StreamSaver”, tienes que ser cliente de Comcast Xfinity TV o Internet.

Este verano, Netflix firmó un acuerdo con AMC Networks para llevar al servicio 13 series de AMC, incluidas las ocho temporadas de “Fear the Walking Dead”.

Netflix también se está introduciendo en los deportes, con un acuerdo de tres años que llevará al servicio los partidos de las vacaciones de la NFL. Esta próxima temporada, Netflix acogerá dos partidos del Día de Navidad: el Chiefs vs. Steelers, ganador de la Super Bowl LVII, seguido del Ravens vs. los Texans. En 2025 y 2026, Netflix transmitirá al menos un partido de Navidad cada año.

Netflix podría estar considerando un servicio gratuito con publicidad para competir con servicios como Pluto TV, Roku Channel y Tubi. (Ver servicios gratuitos más abajo).

La empresa dice que ha añadido audio espacial (usando su propia tecnología de audio inmersivo 3D) a unos 700 títulos. Solo está disponible para los suscriptores de planes caros.

Al igual que otros servicios, Netflix ha tomado medidas estrictas contra el uso compartido de cuentas en varios países, incluido EE.UU., donde los suscriptores ahora tienen que pagar $8 más al mes por usuario para compartir una cuenta con alguien fuera de su hogar.

Suscríbete a Netflix.

Servicios británicos de transmisión

Los anglófilos que busquen dosis regulares de programas de TV, policiales y películas británicas populares tienen ahora varias opciones estupendas, entre ellas Acorn y BritBox. A continuación, echamos un vistazo a cada una de ellas.

Acorn TV

Precio: $8 al mes o $80 al año.

Dotada de un catálogo muy amplio de series antiguas, como “Agatha Christie’s Marple”, “Midsomer Murders” y “Foyle’s War”, Acorn TV está creando ahora su propia programación original con series como “Bloodlands”, un thriller policial; “Happy Valley”, sobre una sargento de policía que persigue a un hombre que agredió a su difunta hija; “Dalgliesh”, basada en el personaje de P. D. James; “Agatha Christie’s Marple” y “Midsomer Murders”. D. James; “Agatha Raisin”, sobre una especialista en relaciones públicas convertida en detective aficionada; y “Queens of Mystery”, en la que una detective siempre soltera y sus tres tías escritoras de novelas policíacas resuelven asesinatos en el campo.

Acorn también ofrece programas de Australia y Nueva Zelanda, así como la popular serie canadiense “Murdoch Mysteries”.

Suscríbete a Acorn TV.

BritBox

Precio: $9 al mes o $90 al año.

BritBox es una empresa conjunta de la BBC e ITV. A diferencia de Acorn, se centra exclusivamente en series británicas.

Algunas de las series más populares de BritBox son “EastEnders”, “Coronation Street” y “Antiques Roadshow”, además de episodios clásicos antiguos de “Doctor Who”. Entre los nuevos programas originales están “After the Flood”, un misterio de asesinato posterior a una inundación; “Archie: The Man Who Became Cary Grant”; “McDonald and Dodds”, sobre un dúo de detectives dispares; “Stonehouse”, sobre un político de altos vuelos que finge su propia muerte; “Sister Boniface Mysteries”, protagonizada por una monja que monta en motocicleta; y “Hope Street”, sobre la llegada del primer agente de policía musulmán a una pequeña ciudad de Irlanda del Norte.

Suscríbete a BritBox.

Servicios de transmisión de TV en directo

Estos servicios pretenden reproducir lo que obtendrías con un plan tradicional de TV por cable o satélite por menos dinero. La mayoría incluye canales locales y un surtido de emisoras por cable, además de la posibilidad de añadir algunos canales premium. Todos incluyen ahora un DVR en la nube para grabar programas.

DirecTV Stream

Precio: de $80 a $165 al mes.

AT&T ha reorganizado muchos de sus negocios en el último año, incluyendo la escisión de sus negocios de satélite y transmisión de DirecTV en una nueva entidad. DirecTV Stream, básicamente el servicio por satélite de DirecTV sin la antena parabólica, es ahora el servicio de transmisión de la compañía, y sus planes son de los más caros que existen.

La compañía subió los precios de todos los planes dos veces en 2023. El plan Entertainment cuesta ahora $80 al mes, mientras que el plan Choice (la opción más barata que ofrece redes deportivas regionales) pasó de $100 a $109 al mes. El plan Ultimate (con Starz) cuesta ahora $120 al mes, y el plan más caro, Premier, cuesta $165 al mes y viene con Max, Cinemax, Paramount+ con Showtime y Starz. A finales del año pasado, DirecTV Stream eliminó el requisito de dos años de contrato.

También hay un plan en español llamado Optimo Mas por $80 al mes.

Max, que sigue siendo una entidad independiente dentro de la nueva compañía Warner Bros. Discovery, puede añadirse a los planes que no incluyen HBO.

Puedes obtener el servicio DirecTV Stream usando una aplicación en reproductores de transmisión y algunos televisores inteligentes, pero DirecTV también vende su propio reproductor basado en Android, el DirecTV Gemini Stream Air, que cuesta $120. Es mucho más caro que la mayoría de los reproductores de transmisión independientes, pero mantiene videos 4K con soporte HDR10+ y tiene un mando a distancia por voz y el Asistente de Google integrados.

Suscríbete a DirecTV Stream.

Fubo

Precio: de $80 a $100 al mes.

Fubo es un servicio sustitutivo del cable dirigido a los aficionados al deporte; recientemente ha subido los precios $5. El plan Pro básico, de $80, tiene más de 199 canales con emisoras locales en la mayoría de los mercados, además de muchas cadenas deportivas (beIN Sports, ESPN, FS1, MLB Network, NBA League Pass, NHL Network, NFL Network) y muchos canales por cable (AMC, Bravo, FX, Syfy, USA), aunque no canales de Turner como CNN, TBS, TCM o TNT ni cadenas de A&E como A&E, History Channel y Lifetime.

Fubo también está ahora disponible para los clientes de Comcast Xfinity que usen las cajas Flex o Xumo Stream de la compañía de cable.

El plan básico Pro de $80 tiene 199 canales con emisoras locales en la mayoría de los mercados, además de muchas cadenas deportivas y muchos canales por cable. Con el plan Elite de $90 obtienes Fubo Extra, con 57 canales más de deportes y estilo de vida, mientras que el plan Premier de $100 tiene aún más canales, así como Showtime y Sports Plus, que incluye NFL RedZone.

En el lado negativo, Fubo cobra ahora hasta $15 más al mes por los deportes regionales, dependiendo de dónde vivas. También hay un plan latino que cuesta $33 al mes.

Puedes añadir varios canales premium, aunque no Max (antes HBO Max). Un plan combina MGM+, Showtime y Starz por $20 al mes. Por separado, Showtime cuesta $11 al mes; Starz, $9 al mes. Los aficionados al deporte pueden contratar Sports Plus con NFL Red Zone, con partidos de la NCAA y RedZone de la NFL Network, por $11 más al mes. Un plan Fubo Extra de $8 al mes añade más programas de TV, películas, noticias, deportes, música y entretenimiento infantil. También hay varios planes y complementos en español.

Fubo ha lanzado recientemente un nuevo paquete adicional directo al consumidor de MLB.TV por $25 adicionales al mes (o $150 por temporada) que permite a los aficionados al béisbol la transmisión de partidos fuera del mercado, tanto en directo como a la carta.

En otras noticias, Fubo ha interpuesto una demanda para detener la propuesta de paquete de transmisión de Disney/Fox/Warner Bros. Discovery Venu Sports. (Ver más abajo, en “Servicios de transmisión especializados”).

Suscríbete a Fubo.

Hulu + TV en Directo

Precio: $77 al mes con anuncios y $90 al mes sin anuncios.

Los “cord-cutters” que quieran otra opción para reproducir la mayor parte de un paquete tradicional de TV de pago deberían echar un vistazo a Hulu + TV en Directo, que ofrece unos 90 canales, incluidos los principales canales de emisión en la mayoría de los mercados. También tienes canales de cable como A&E, BET, CN, Comedy Central, CNN, Disney, Fox News, FX, TBS y TNT, entre otros, además de todo lo que hay en la biblioteca de Hulu, incluidos los originales, como “Only Murders in the Building” y “Under the Bridge”, junto con contenido exclusivo como “The Bear” de FX. También tiene CBS Sports, ESPN y Fox Sports, además de algunas cadenas deportivas regionales.

Hulu + TV en Directo incluye ahora Disney+ y ESPN+, aunque el precio sigue subiendo. Hulu con anuncios + TV en Directo, Disney+ con anuncios y ESPN+ con anuncios cuestan $77 al mes. Hulu sin anuncios + TV en Directo, Disney+ sin anuncios y ESPN+ con anuncios cuestan $90 al mes. Un plan con Hulu (con anuncios) + TV en Directo, Disney+ (sin anuncios) y ESPN+ (con anuncios) cuesta $82 al mes.

Pero Hulu + TV en Directo tendrá una subida de precio el 17 de octubre, junto con Disney+, Hulu y ESPN+. Los suscriptores recibirán un aumento de $6 al mes, de $77 a $83 al mes para el plan con anuncios y de $90 a $96 al mes para el servicio sin anuncios.

También puedes contratar Solo TV en Directo, que proporciona a los suscriptores acceso a contenidos en directo, pero no a la biblioteca de transmisión de Hulu ni acceso a Disney+ o ESPN+, por $76 al mes. Dado su precio, no tiene mucho sentido.

Aunque Hulu llegó a un acuerdo con Discovery para mantener varios canales en el servicio, como Food Network, HGTV y TLC, algunos programas, como “90 Day Fiancé” y “Fixer Upper”, están en el nuevo servicio Discovery+ de la compañía. También le faltan algunas cadenas, como AMC, aunque recientemente ha añadido 14 canales nuevos, entre ellos Hallmark y Weather Channel.

También hay varios complementos, como Max ($16 al mes) y Paramount+ con Showtime ($12 al mes). Pantallas Ilimitadas te permite transmitir en cualquier número de dispositivos por $10 más al mes. Un complemento de Entretenimiento, $8 al mes, incluye 16 canales de estilo de vida, mientras que Sports Pack te ofrece seis canales de deportes, incluidos NFL Red Zone y FanDuel TV, por $10 al mes. Español, un complemento en español, ofrece noticias, deportes y programas en español por $5 al mes.

Suscríbete a Hulu + TV en Directo.

Philo

Precio: $25 al mes.

Philo puede ser una gran opción si consigues canales locales a través de una antena. Es un servicio de transmisión sin deportes respaldado por varias cadenas de cable, como A&E, AMC, Discovery, Paramount (antes ViacomCBS) y Scripps. El servicio Philo, además de carecer de canales locales, no ofrece noticias en directo (CNN, Fox News) ni cadenas deportivas como ESPN o NFL Network. Pero por solo $25 al mes, tienes acceso a más de 70 canales de socios, como Discovery, Paramount (CBS y Viacom) y AMC Networks.

La compañía ha añadido recientemente el Smithsonian Channel y Pop, que emite series antiguas de la cadena como “House” y “NCIS: Nueva Orleans”. Philo anunció hace poco que había llegado a un acuerdo para ofrecer gratuitamente a sus suscriptores el servicio AMC+, que suele costar $5 al mes.

Además de los canales de cable, Philo tiene ahora una serie original, “Boss Moves”, con la estrella de “Love and Hip-Hop” Rasheeda Frost.

Puedes añadir canales premium como MGM+ por $6 al mes y Starz por $10 al mes.

El año pasado, el precio de Philo para los nuevos suscriptores pasó de $20 a $25 al mes, pero amplió el tiempo que conserva las grabaciones en su DVR ilimitado de 30 días a un año.

Philo vuelve a subir el precio para los nuevos suscriptores (de $25 a $28), pero el plan incluirá ahora AMC+. Los suscriptores actuales pueden mantener el plan de $25 al mes, pero no obtendrán AMC+ a menos que pasen al plan más caro.

Suscríbete a Philo.

Sling TV

Precio: de $40 a $60 al mes.

Podrías considerar Sling TV si encuentras otra forma de conseguir los canales locales de la CBS, ya que el servicio carece de ellos. Los canales locales de ABC solo están disponibles en algunas regiones (ver más abajo). El paquete Orange cuesta ahora $40 e incluye unos 30 canales por cable, incluidos Disney y ESPN, además de A&E, Food Network y TBS, pero no la televisión local. Mantiene un usuario a la vez. Sling Blue, por $45 al mes, admite tres usuarios y tiene una combinación diferente de unos 40 canales, incluidas algunas emisiones locales y deportes regionales. (Entre otras diferencias, Sling Blue no incluye ESPN). Un plan combinado cuesta $60.

Sling TV ofrece ahora emisoras de ABC en ocho ciudades, pero las locales de CBS siguen faltando en todas partes.

Una de las últimas novedades de Sling es que ya ofrece sus primeros eventos deportivos en 4K en algunos mercados. La compañía dice que no va a cobrar más por ello.

Sling TV ofrece ahora canales propiedad de ABC en ocho ciudades, entre ellas Chicago, Los Ángeles, Nueva York, Filadelfia y San Francisco, en los planes Sling Blue y combinado Sling Blue y Orange. Pero las emisoras locales de NBC y Fox no están disponibles en todos los mercados, por lo que debes comprobar qué hay disponible en tu zona. Los canales locales de CBS siguen sin estar disponibles.

Puedes añadir canales premium, como Paramount+ con Showtime ($10 mensuales) y Starz ($9). Sling TV ofrece un gran número de paquetes adicionales, que proporcionan programación extra basada en géneros (deportes, noticias, estilo de vida, Hollywood, etc.). Cuestan entre $6 y $21 (por un paquete con varios paquetes) extra cada mes.

Sling ha reforzado su DVR en la nube, de modo que ahora todo el mundo tiene 50 horas de almacenamiento DVR gratuito, frente a las 10 horas anteriores. También puedes conseguir 200 horas de almacenamiento, frente a las 50 horas anteriores, por $5 al mes con el complemento DVR Plus.

Además, Sling tiene un acuerdo exclusivo con Barstool Sports, un canal dedicado a los deportes y la cultura pop que ofrece contenido en directo, incluidos podcasts de video, blogs y series de video.

Suscríbete a Sling TV.

YouTube TV

Precio: $73 al mes.

YouTube TV es una opción sólida para los que cortan el cable y quieren ahorrar dinero sin renunciar a los deportes o a los principales canales por cable. De hecho, es tan bueno que proveedores de TV e Internet como WOW han abandonado sus ofertas de televisión por cable y ahora recomiendan YouTube TV en su lugar. Ofrece acceso a más de 100 canales en directo, incluidas las principales cadenas de televisión, canales por cable (AMC, Bravo, Disney, ESPN, FX, Fox News, Fox Sports, MSNBC, National Geographic, Turner, USA) y las principales cadenas deportivas como CBS Sports, ESPN y Fox Sports, junto con las cadenas de las ligas MLB, NBA y NFL.

YouTube también es el nuevo hogar de NFL Sunday Ticket, que te permite ver partidos dominicales fuera del mercado, antes una exclusiva de DirecTV.

Puedes añadir Max (antes HBO Max), Paramount+ con Showtime, Starz y algunos canales más por una tarifa adicional. (Un paquete con Max, Paramount+ con Showtime y Starz cuesta $30 al mes). También hay un plan adicional 4K Plus, que te ofrece canales adicionales en 4K, por un coste adicional de $10 al mes. Hay un plan en español que cuesta $35 al mes, y puedes añadir más con un paquete adicional de $15 al mes.

Al igual que otros servicios de transmisión por cable, YouTube TV ha impuesto algunas subidas de precios, la última de las cuales fue un aumento de $8, de $65 a $73 la primavera pasada.

Recientemente, YouTube lanzó su función de visión múltiple siempre activa para todos los suscriptores de YouTube TV. Esta función mantiene la visualización simultánea de varios canales en una pantalla, y ahora te permite elegir los partidos que quieres ver. También ha mejorado la calidad de video del contenido 1080p en dispositivos 4K que mantienen el codec de video VP9. Google dice que está trabajando con la NFL para mostrar todos los partidos de la liga en 1080p, incluidos los grabados en 720p, que luego se convertirán.

En YouTube normal, puedes suscribirte a servicios de transmisión adicionales, como AMC+ y Paramount+, además de otros servicios más pequeños y/o especializados. Los suscriptores de YouTube TV han podido hacerlo, pero ahora cualquiera puede acceder al portal del Canal Primetime de YouTube.

Suscríbete a YouTube TV.

Servicios de transmisión gratuitos

Cada vez hay más servicios con publicidad que te permiten ver contenidos gratis. La siguiente lista incluye los principales. También tenemos una lista más completa de servicios gratuitos de transmisión de video.

Amazon Freevee

Anteriormente llamado IMDb TV, Freevee es una rama de Amazon Prime Video. Ofrece canales en directo, programas de TV y películas clásicas a la carta, y algunos contenidos originales. Algunos programas recientes, como “Schitt’s Creek” y “The Librarians”, aparecen junto a viejos conocidos (“Bewitched”, “Columbo”).

Entre los programas originales están “Judy Justice”, protagonizada por la juez Judy Sheindlin; “Modern Love” y “Bosch: Legacy”, un spinoff de la popular serie de Amazon Prime. Pero “Judy Justice” saltará de la transmisión en streaming a la televisión a finales de otoño.

Suscríbete a Amazon Freevee.

Canales de Amazon Fire TV

Amazon Fire TV Channels es una opción especial incluida exclusivamente en los dispositivos Fire TV. Este servicio agrega contenido gratuito, con publicidad, de una serie de fuentes populares, como MLB, Fox News, ABC News, CBS News, CBS Sports, NHL, Fox Sports y NASCAR.

Amazon Fire TV Channels añade cobertura deportiva adicional de beIN Sports con el lanzamiento de beIN Sports Xtra y contenidos de video a la carta.

Anteriormente, Amazon amplió su oferta con contenidos de Variety, Rolling Stone, The Hollywood Reporter, Billboard y TV Line de Penske Media Corporation; GameSpot, Honest Trailers y TV Guide de Fandom; Looper, Slash Film y Nicki Swift de Static Media, junto con Funny or Die y Outside. El servicio ofrece contenidos de más de 400 proveedores diferentes.

Para encontrar estos contenidos, pide a Alexa “reproducir canales de Fire TV” para abrir la aplicación y explorar los contenidos gratuitos. O navega hasta la pantalla de Fire TV Your Apps & Channels (Tus aplicaciones y canales) y haz clic en la aplicación Fire TV Channels.

Más información sobre Amazon Fire TV.

Crackle

Por el momento, es incierto el futuro de Crackle (junto con EspañolFlix, FrightPix, Popcornflix y Redbox, que son propiedad de Chicken Soup for the Soul), porque esa compañía se declaró recientemente en quiebra y ajustó su declaración del Capítulo 11 (reorganización) al Capítulo 7 (liquidación). Redbox ya ha cerrado, pero ahora mismo Crackle, FrightPix y PopcornFlix siguen siendo accesibles. No está claro cuánto tiempo más seguirán funcionando.

Hoopla y Kanopy

Si tienes un carnet de la biblioteca, Hoopla y Kanopy podrían ser tu billete para acceder a películas, música, audiolibros y cómics gratuitos. Empezar es muy sencillo. Solo tienes que ir al sitio, buscar tu biblioteca local y crear una cuenta con tu carnet de biblioteca. Puedes sacar programas de TV y películas como si fueran libros, usando tu carnet de la biblioteca.

La principal diferencia entre los dos servicios es que Hoopla tiende a centrarse más en el entretenimiento popular que Kanopy, e incluye otros tipos de medios además de videos, como audiolibros, cómics, libros electrónicos y música.

Con cualquiera de los dos servicios, una vez que te hayas suscrito, puedes buscar por título o género u obtener recomendaciones basadas en lo que has tomado prestado anteriormente y en lo que es popular. Con Hoopla, tienes 72 horas para ver una película. (Tu biblioteca establece el límite de películas que puedes tomar prestadas cada mes. Tu película empezará a transmitirse una vez que la hayas seleccionado).

Suscríbete a Hoopla y Kanopy.

Peacock

Hay malas noticias para los nuevos suscriptores: Peacock ya no ofrece su versión gratuita, sino que se centra en sus dos servicios Premium de pago. Pero cualquiera que esté usando la versión gratuita puede seguir usándola, y los suscriptores de pago que cancelen su suscripción pasarán automáticamente al plan gratuito con una cantidad limitada de contenidos.

NBCUniversal e Instacart han anunciado que los miembros de Instacart+ en EE.UU. tendrán ahora Peacock Premium gratis.

Suscríbete a Peacock.

Pluto TV

Pluto TV, propiedad de Paramount, tiene unos 250 canales seleccionados, con contenidos de las propiedades de Paramount (BET, CBS, Comedy Central, MTV, Nickelodeon y Paramount Pictures), además de cadenas como Bloomberg, Cheddar News, CNN, NBC News y Fox Sports. Pluto TV también tiene una buena biblioteca de contenidos a la carta, que incluye películas ya clásicas (“Titanic”, “Saving Private Ryan”) y otras más recientes como “Lady Bird”. Los programas de TV van desde “The Andy Griffith Show” y el original “Gunsmoke” hasta “The Twilight Zone” and “Criminal Minds.

La gran noticia para Pluto es que la compañía matriz de Paramount, National Amusements, ha acordado fusionar Paramount Global con Skydance Media en una nueva compañía llamada provisionalmente New Paramount. Pluto TV se unirá a otras propiedades de Paramount, como BET, CBS Paramount Pictures, Paramount+ y antiguas cadenas de Viacom como Comedy Central, MTV y Nickelodeon, que se unirán a los estudios independientes de cine y TV de Skydance. No se espera que la fusión finalice hasta septiembre de 2025.

Además de los canales de género, Pluto TV ha añadido canales de otros proveedores, como CBS (“NCIS”, “FBI”), AMC Networks (“The Making of the Mob”, “NOS4A2: Ghost”) y Showtime (“Dexter”, “Billions”). Recientemente ha añadido 14 canales de NBCUniversal, entre ellos Bravo Vault y NBC Sports, así como el canal StarTalk de Neil deGrasse Tyson. También tiene ahora 25 canales dedicados al cine.

Ahora hay un servicio Pluto TV Latino con más de 45 canales seleccionados en español y portugués que cubren categorías como comedia, cine, música, telerrealidad, deportes, telenovelas y crimen real.

Pluto recibirá la temporada anterior completa de series selectas de Paramount antes de que las nuevas temporadas lleguen al servicio premium Paramount+.

Como parte de un mensaje de marca “Programed by Humans” (Programado por humanos), Pluto está promocionando su equipo dedicado de programadores que ayudan a programar para la plataforma.

Suscríbete a Pluto TV.

Roku Channel

Gracias a una lista de programación en rápida expansión, puedes ver programas y películas gratis a través del Roku Channel de la compañía, que se financia con publicidad y que ahora ya está disponible por fuera de los reproductores de transmisión y televisores Roku.

El Roku Channel tiene muchos programas de TV y películas con licencia, además de algunos canales en directo de ABC, AMC, Fox, NBC, Hallmark y otros. Ahora tiene más de 400 canales en directo y decenas de miles de películas y programas de TV gratuitos a la carta. En el futuro, Roku Originals será uno de los grandes focos de atención, con nuevos programas que se estrenarán regularmente. Algunos ejemplos actuales son “The Spiderwick Chronicles”, “Reptile Royalty” y “UFO Cowboys”.

Recientemente, Roku (y Tubi) han obtenido la licencia de Warner Bros. Discovery para cientos de películas y programas de TV, como “Raised by Wolves” y “Cake Boss”. Otros canales nuevos son “Barney” y “Pickleball TV”.

Además, Roku tiene un acuerdo plurianual con Lionsgate que le otorga los derechos de transmisión de las películas de Lionsgate estrenadas en salas de cine. En exclusiva para Roku, es la primera vez que los títulos de Lionsgate están disponibles gratis en cualquier lugar. Roku también se ha asociado con una compañía de capital privado para adquirir hasta un 20% del canal premium Starz, adquirido por Lionsgate en 2016.

Roku también te permite acceder a los servicios de transmisión de pago de AMC Networks (AMC+, Shudder y Acorn TV) a través de las Suscripciones Premium de Roku Channel.

Roku ha empezado a introducirse decididamente en los deportes. La temporada pasada se asoció con la NFL para crear la Zona NFL dentro de su sección Deportes en la aplicación principal de Roku, una ubicación centralizada para encontrar partidos en directo y de próxima retransmisión. Esta temporada, Roku y la NFL se unieron para crear un nuevo canal 24/7 NFL Draft Vault, donde puedes ver los mejores momentos de los drafts anteriores. Roku también tiene un canal gratuito de la NBA llamado NBA Zone.

También se ha asegurado un acuerdo plurianual para los partidos “Sunday Leadoff” de la MLB, que se emitían en Peacock el año pasado. Estos primeros partidos serán gratuitos (el año pasado había que tener una suscripción de pago con Peacock) y estarán disponibles hasta el 15 de septiembre.

Suscríbete a Roku Channel.

Sling Freestream

Sling Freestream es un nuevo servicio de Sling TV con publicidad. Ha ido añadiendo más contenido y ahora afirma que tiene más de 500 canales gratuitos y más de 44,000 títulos a la carta con géneros que incluyen noticias, deportes, concursos, dramas policíacos, comedias de situación, mejoras del hogar y cocina. Entre los canales y programas más populares están ABC News Live, CBS News, ESPN on Demand, FilmRise, “Hell’s Kitchen”, “Heartland”, “Forensic Files”, el universo de “The Walking Dead” y “VH1 I Love Reality”.

A través de Freestream, podrás suscribirte a más de 50 servicios de transmisión independientes, como AMC+, Discovery+ y Showtime.

Esta primavera, Sling TV amplió a los usuarios de Sling Freestream su programa de recompensas “Watch & Win“, que te permite ganar premios en metálico cuanto más veas la televisión. Tienes que tener una cuenta Freestream para poder participar.

Una novedad interesante: Freestream es ahora el primer servicio gratuito que ofrece un DVR gratuito en la nube.

Suscríbete a Sling Freestream.

Tubi

Este servicio con publicidad, propiedad de Fox, tiene más de 50,000 títulos, incluidas selecciones de las bibliotecas de Lionsgate, MGM, Paramount Pictures y Warner Bros, además de cadenas como A&E, Lifetime y Starz. También ofrece acceso a muchos programas de Fox, como “Hell’s Kitchen” y “Lego Masters”, después de su emisión.

Tubi está aumentando sus contenidos originales con 100 nuevos títulos de cine y TV programados para este año. Entre los originales más recientes están “Prisoner of Love” y “Corrective Measures”, esta última protagonizada por Bruce Willis. Estos se unen a otros originales de Tubi, como “10 Truths About Love”, “War of the Worlds: Annihilation”, y “Mysteries From the Grave: Titanic”.

Las opciones de Tubi van desde viejas (y probablemente olvidadas) películas de Chuck Norris a títulos clásicos indie (“Requiem for a Dream”) o películas algo más recientes como “Black Adam”. También encontrarás temporadas completas de programas de TV, desde los más antiguos (“The Honeymooners”) a los más recientes (“The Masked Singer”).

Tubi tiene ahora más de 250 canales en directo y contenidos de más de 450 socios. Adquirió los derechos de la serie dramática de la BBC “Boarders”, que sigue a cinco adolescentes negros con talento del centro de Londres que consiguen una beca para un prestigioso internado.

Warner Bros. Discovery ofrece ahora 15 canales en directo y ha concedido licencias a Tubi (y Roku) de cientos de películas y programas de TV, como “Batman Returns” y “Gotham”. Entre los nuevos títulos disponibles este año están “The Batman”, “Suicide Squad”, “Wonder Woman” y “Aquaman”, así como la serie “Lois & Clark: The New Adventures of Superman”.

La última novedad de Tubi es que está usando una herramienta de búsqueda impulsada por inteligencia artificial, llamada Rabbit AI, para ayudar a los espectadores a encontrar los contenidos que quieren ver. Rabbit AI, que se encuentra en la aplicación móvil de Tubi, te permite ir más allá de las simples búsquedas por palabras clave para hacer preguntas de una forma más natural y conversacional.

Suscríbete a Tubi.

ViX

ViX es un servicio gratuito en español, con publicidad, propiedad de TelevisaUnivisión, que antes se llamaba PrendeTV. A diferencia de PrendeTV, que era exclusivamente un servicio gratuito con publicidad, ViX también tiene una versión de suscripción sin publicidad llamada ViX Premium, que cuesta $7 al mes. Además, ahora tiene un plan más económico llamado ViX Premium con anuncios, que cuesta $5 al mes.

Tanto la versión de pago (ViX Premium) como la gratuita (ViX Gratis) ofrecen más de 100 canales de entretenimiento, como películas, deportes y programación infantil. (ViX Premium también tiene 10,000 horas de programación premium y algunos eventos deportivos exclusivos en directo, incluidas 7,000 horas de fútbol en directo). ViX tiene más de 40,000 horas de contenido a la carta, que incluye programas de Univisión, además de contenido de grandes compañías de medios de comunicación con sede en Brasil, Colombia y México. También tiene acuerdos con Disney, Lionsgate y MGM para ofrecer más de 150 películas a los espectadores.

Otra programación incluye varios canales de fútbol, canales de naturaleza y vida salvaje de Blue Ant Media, nueve canales de telenovelas y siete canales de películas. También hay tres canales familiares.

ViX está disponible en dispositivos Amazon Fire TV, Apple TV y iPhones, reproductores y televisores Roku, y teléfonos y televisores Android de Google.

Suscríbete a ViX.

TCLtv+

TCL ha lanzado un servicio gratuito de transmisión exclusivo para sus televisores inteligentes. Aunque se anuncia como TCLtv+, solo se llama TV Channel en mi televisor Roku de la serie 6 de TCL. Incluye más de 200 canales gratuitos con publicidad y una biblioteca de contenidos a la carta que ofrece más de 1,500 películas y programas de TV. La biblioteca está mantenida por estudios tanto independientes como importantes, como Banijay, FilmRise, Fremantle, NBC Universal y Scripps Media.

Esta primavera, la compañía firmó un acuerdo que incorpora al servicio canales Vevo programados en directo. También lanzó recientemente dos canales de noticias empresariales y financieras de Bloomberg Media. TCLtv+ también desarrollará contenido original a través de una nueva empresa, TCLtv+ Studios. El primer proyecto, “Next Stop Paris”, es una película romántica que combina actores de voz profesionales con animación generada por inteligencia artificial. Está previsto que llegue este verano.

El servicio TCLtv+ se basa en una versión mejorada de la plataforma IDEO, que ofrece opciones de visionado interactivo como pedidos de comida online, recetas personalizadas de chefs virtuales, y resúmenes y recapitulaciones dinámicos de los programas que estás viendo. Puedes encontrar tu próximo programa usando el mando a distancia activado por voz.

Xumo Play

Xumo Play, una empresa conjunta de Comcast y Charter, es una plataforma de transmisión de video con publicidad que ofrece contenidos en directo y a la carta de más de 300 canales y 10,000 títulos de diversos géneros, como deportes, acción y drama, noticias, entretenimiento infantil y familiar, eventos en directo, comedia, estilo de vida y películas.

El contenido de Xumo Play incluye programas de noticias (ABC News Live, Bloomberg, CBS News Latest Headlines, LiveNow de Fox), películas de FilmRise, Hallmark y Crackle, programas de televisión que van desde clásicos (“That Girl”) a programas infantiles (“Garfield and Friends”), y deportes (CBS Sports HQ, Fox Sports). Las películas incluyen clásicos (“Charada”) y clásicos modernos (“American Psycho”). También tiene canales especialmente diseñados para el público afroamericano y latino.

Además, el servicio llegó a un acuerdo exclusivo con Magnolia Pictures que ofrece una nueva película de Magnolia casi todos los meses con una franja de exclusividad de tres meses.

Xumo se asoció por primera vez con Element Electronics para lanzar una línea de televisores Element 4K Xumo en EE.UU., que se venden en Best Buy, Walmart y algunos otros minoristas. También hay televisores Xumu vendidos bajo las marcas Hisense y Pioneer.

Anteriormente, Comcast y Charter anunciaron que renombrarían los televisores inteligentes XClass como televisores Xumo. El reproductor de transmisión Flex pasará a llamarse Xumo Stream Box.

Suscríbete a Xumo Play.

Servicios de transmisión en red

AMC+

Precio: $5 al mes con anuncios; $9 al mes u $84 al año sin anuncios. Algunos precios promocionales están disponibles cuando te suscribes a través de uno de los socios del servicio, incluidos Amazon, Apple y Roku.

AMC+ es uno de los nuevos servicios de suscripción de transmisión sin anuncios. Incluye lo mejor de AMC, como “Better Call Saul” y “Mad Men”, y series exclusivas, como “Interview With the Vampire” y “Gangs of London”, una serie británica de acción y crimen. Además, hay programas y películas de BBC America, IFC y Sundance TV, con acceso completo a Shudder, Sundance Now e IFC Films Unlimited. Cada viernes se añaden nuevas películas exclusivas.

Aunque el año pasado AMC+ lanzó un plan más barato con publicidad, este año tendrá versiones con publicidad de otras propiedades, como Shudder, Sundance Now e IFC Films Unlimited. No se han anunciado los precios.

Desde el 12 de junio, AMC+ se incluye como ventaja de la suscripción a Philo, que aumenta su precio mensual de $25 a $28.

Entre la nueva programación está “Monsieur Spade”, que sigue el traslado a Francia del famoso detective, “Mayfair Witches” de Anne Rice, serie protagonizada por Alexandra Daddario y Harry Hamlin, y la serie de terror “Chucky”.

Al igual que Max (antes HBO Max), una de las ventajas de AMC+ es el acceso anticipado a algunos programas, así como algunas exclusivas de transmisión que no están disponibles en otros lugares. La compañía ha anunciado recientemente un acuerdo por el que ofrece gratuitamente la versión de AMC+ basada en publicidad a los suscriptores de Philo.

Suscríbete a AMC+.

CNN Max

Precio: Gratis para los suscriptores de Max; los planes empiezan en $10 al mes.

CNN Max, un servicio de transmisión 24/7 de Warner Bros. Discovery, por fin se ha puesto en marcha. Es gratuito para quienes ya estén abonados a Max; puedes encontrarlo en la aplicación Max seleccionando News y, a continuación, programas de noticias en directo. CNN Max ofrece una programación personalizada de CNN solo para suscriptores de Max. CNN Max presenta a destacados presentadores de CNN, como Christiane Amanpour, Wolf Blitzer, Erin Burnett, Kaitlin Collins, Anderson Cooper y Jake Tapper. También incluye series, películas y documentales de CNN Originals ya disponibles en Max.

Más recientemente, la compañía decidió revivir “5 Things”, un programa de noticias presentado por la presentadora de CNN Kate Bolduan.

Suscríbete a Max/CNN Max.

Discovery+

Precio: $5 al mes con anuncios o $9 al mes sin anuncios. Los estudiantes pueden obtener un descuento de $3 al mes.

Discovery+ se dirige a quienes quieren ver el surtido de canales de Discovery sin suscribirse a un servicio completo de sustitución por cable, como Hulu + Live TV, Sling o YouTube TV.

Anteriormente, Discovery había subido el precio de su servicio sin publicidad de $7 a $9 al mes. La suscripción con publicidad sigue siendo de $5 al mes. Es la primera vez que Discovery+ aumenta su precio desde su lanzamiento en enero de 2021.

La compañía -quizás más conocida por Shark Week- tiene una amplia colección de contenidos. Abarca más de 70,000 episodios de 2,500 programas actuales y clásicos de la cartera de cadenas de Discovery, que incluye Animal Planet, Discovery Channel, Food Network, HGTV y TLC. El servicio también incluye contenidos de la Colección de Historia Natural de la BBC, además de programas de no ficción de A&E, The History Channel y Lifetime.

Entre los nuevos programas originales están “Hillsong: A Mega-Church Exposed” y “House of Hammer”, sobre el escándalo de Armie Hammer.

Después de que Discovery y Warner Media completarán su fusión en una nueva entidad llamada Warner Bros. Discovery, combinó HBO Max y Discovery+ en una única entidad de transmisión llamada Max.

Pero en un ligero cambio de rumbo, la compañía ha decidido recientemente que también mantendrá Discovery+ como servicio independiente de menor costo para quienes no estén interesados en programas de entretenimiento con guión.

Los nuevos programas originales incluirán programación protagonizada o creada por Sir David Attenborough, Giada De Laurentiis, Bobby Flay, Kevin Hart, David Schwimmer y Martha Stewart. Pero la compañía matriz trasladó programas de Magnolia Network, de Chip y Joanna Gaines, de Discovery+ a Max.

Suscríbete a Discovery+.

ESPN+

Precio: $11 al mes o $110 al año por el servicio básico.

ESPN+ es lo mejor para los adictos a los deportes que quieren añadir a su menú partidos de béisbol y jockey fuera del mercado, los aficionados a los deportes universitarios que quieren un surtido de deportes más amplio que el que pueden conseguir con la televisión tradicional, y los interesados en deportes de nicho, como el rugby y el críquet. El servicio también ofrece documentales y series con guión.

Pero, al igual que las otras propiedades de Disney -Disney+ y Hulu-, ESPN+ subirá de precio en octubre, aunque solo un dólar al mes. Tras la subida, el servicio costará $12 al mes o $120 al año.

Los programas incluyen “Peyton’s Places”, con Peyton Manning, “Man in the Arena”, con Tom Brady, y “More Than an Athlete”, con Michael Strahan. También hay una biblioteca de documentales originales “30 for 30”, entre ellos “Vick”, sobre el ascenso y caída del quarterback Michael Vick.

Como ya se ha mencionado, también puedes obtener planes combinados con Disney+ y Hulu, con anuncios, por $15 al mes. Otro plan, con Disney+ sin anuncios y Hulu sin anuncios, más ESPN+, cuesta $25 al mes.

Pero la gran noticia es que Bob Iger, director general de Disney, dice que en agosto de 2025 se pondrá en marcha un servicio de transmisión de ESPN independiente que incluirá todos los canales de ESPN, además de los deportes de fantasía. No está claro en qué se diferenciará este servicio del recientemente anunciado nuevo servicio de transmisión de deportes de Disney, Fox y Warner Bros, que incluirá ESPN.

Suscríbete a ESPN+.

Hallmark+

Precio: $8 al mes, o $80 al año

Hallmark Media remplazará Hallmark Movies Now por un nuevo servicio de suscripción llamado Hallmark+ en septiembre. Costará $8 al mes u $80 si se paga anualmente. Además de su oferta tradicional y femenina, Hallmark+ estrenará una trilogía de películas románticas, “The Groomsmen”, contada desde la perspectiva de un hombre.

El servicio también estrenará su primera serie limitada de temática navideña, “Holidazed”, que sigue las travesuras de seis familias de distintos orígenes. También habrá varias series sin guión, otra primicia de Hallmark.

Los miembros de Hallmark+ obtendrán ventajas y recompensas exclusivas, como tarjetas electrónicas ilimitadas, recompensas y cupones de compra, y regalos sorpresa.

Red MLB

Precio: $6 al mes

Con el debut de un servicio de transmisión independiente de MLB Network, los aficionados al béisbol ya pueden disfrutar de la red de béisbol de las Grandes Ligas sin necesidad de un servicio de televisión por cable, satélite o Internet.

Desde su lanzamiento este verano, los suscriptores pueden acceder a una selección de partidos en directo fuera del mercado, programas de estudio y contenido original. Hay varias opciones. El servicio aislado cuesta $6 al mes. Puedes añadir MLB Network at Bat, que incluye audio en directo de los 30 equipos de las Grandes Ligas, además de transmisiones de partidos de equipos de la Triple A, por solo un dólar más al mes.

También puedes suscribirte a MLB.TV, que te ofrece los partidos de tu equipo favorito fuera del mercado, en directo o a la carta, por $60 al año.

Suscríbete a MLB Network.

Paramount+

Precio: $6 al mes o $60 al año con anuncios; $12 al mes o $120 al año sin anuncios.

Paramount+ es el sustituto de CBS All Access y ofrece episodios completos de programas de CBS y nueva programación original, además de transmisiones en directo de las filiales locales de CBS en muchos mercados.

La noticia de Paramount+ es que su empresa matriz, National Amusements, ha acordado fusionar Paramount Global con Skydance Media en una nueva compañía. La fusión, que no se espera que finalice hasta septiembre de 2025, reúne propiedades de Paramount como BET, la cadena de TV CBS, Paramount Pictures, los servicios de transmisión Paramount+ y Pluto TV, y antiguas cadenas de Viacom como Comedy Central, MTV y Nickelodeon con los estudios independientes de cine y TV de Skydance.

A principios de este año, Paramount+ integró en el servicio el canal de cable Showtime y el servicio de transmisión Showtime Now, simplificando así sus paquetes. Los nuevos suscriptores pueden elegir entre Paramount+ Esencial por $6 al mes o $60 al año, y puedes añadir Showtime suscribiéndote a Paramount+ Con Showtime por $12 al mes o $120 al año. La compañía subió los precios de ambos planes a principios de año.

Con el cambio, el plan Essential refleja lo que solías obtener con CBS All Access: películas y programas de televisión de las propiedades de CBS y Viacom, como BET, CBS, Miramax y Paramount, así como deportes en directo, como partidos de la NFL, de fútbol y de golf de la PGA. Este plan no incluye las emisoras locales de CBS en directo, pero la NFL en CBS está disponible a través de canales independientes en directo. Los estudiantes verificados pueden obtener un descuento del 25% en el plan Essential.

El plan Premium con Showtime está libre de anuncios en su mayor parte (excepto en las transmisiones de TV en directo) y ofrece el mismo contenido que el plan con anuncios, pero incluye tu emisora local CBS en directo. Tiene programas y películas en 4K con alto rango dinámico (incluyendo Dolby Vision), además de descargas móviles. También obtienes todo el contenido original de Showtime, que no obtienes con Essential.

La compañía cerró el servicio independiente Showtime, que se fusionó con Paramount+.

Paramount ha firmado recientemente un acuerdo que ofrece a los miembros de AARP un descuento del 10% en cualquier plan de Paramount+. También puedes conseguir Paramount+ gratis si te suscribes a Walmart+.

La empresa ha llegado recientemente a un acuerdo con Charter para que sus clientes de Spectrum TV obtengan Paramount+ Essential y BET+ Essential con publicidad, sin cargos adicionales.

Suscríbete a Paramount+.

Peacock

Precio: $6 al mes o $60 al año con anuncios; $12 al mes o $120 al año sin anuncios.

Peacock, de NBCUniversal, te permite acceder a programas de la NBC y películas de Universal, así como a contenidos bajo licencia, programación original y eventos deportivos en directo. Recientemente, el servicio obtuvo una gran victoria con los derechos exclusivos para retransmitir un partido de los playoffs del wild-card de la AFC.

El servicio tenía originalmente una versión gratuita, pero ya no está disponible para los nuevos suscriptores. Los que tienen la versión gratuita pueden conservarla. El verano pasado, la compañía subió los precios de los planes en $1 o $2 al mes.

La noticia más importante, sin embargo, es que Peacock subió sus precios justo antes de los Juegos Olímpicos de París. El precio de su plan Premium con publicidad pasó de $6 a $8 al mes, mientras que su plan Premium Plus aumentó de $12 a $14 al mes.

La compañía matriz de Peacock, NBCU, llegó recientemente a un acuerdo con la NBA para retransmitir la noche inaugural de la NBA, un nuevo paquete de partidos en horario de máxima audiencia los domingos por la noche y partidos regionales los martes, tanto en la NBC como en Peacock. El acuerdo también incluye la retransmisión de más de 50 partidos de la temporada regular de la WNBA y la primera ronda de los partidos de los playoffs en NBC, Peacock y USA Network. También emitirá las finales y semifinales de la WNBA en años escalonados hasta 2036.

En otras noticias, Peacock forma parte de un paquete llamado “StreamSaver” (ahorro de transmisión) con Apple TV+ y Netflix que Comcast ofrece a sus clientes de Xfinity TV e Internet. Costará $15 al mes.

Ambos planes de Peacock incluyen emisiones de la temporada actual de la NBC, además de una mezcla de ofertas de Bravo, Syfy, Telemundo, NBC, Universal Kids, Universal Studios y USA Network. El servicio también tiene licencias de programas de otras cadenas, como ABC, A&E y Fox, así como de Paramount. Hay acuerdos para películas de Blumhouse, DreamWorks, Focus Features, Illumination, Universal Pictures, Warner Bros. y emisiones de la temporada actual de la NBC, además de una mezcla de ofertas de Bravo, NBC, Syfy, Telemundo, Universal Kids, Universal Studios y USA Network.

El servicio de pago Peacock Premium te da acceso exclusivo al día siguiente a los programas actuales de Bravo y NBC, ahora que los acuerdos con Hulu han expirado. También obtienes acceso a series originales como “Traitors” y “Yellowstone”. Un acuerdo con Universal permite que las nuevas películas de esa compañía lleguen en exclusiva a Peacock durante 45 días después de salir de los cines.

Quizá las películas recientes más importantes sean “Oppenheimer” y “The Holdovers”, que cosecharon elogios de la crítica y premios.

A partir de 2024, un acuerdo plurianual con Lionsgate permitirá ver en Peacock todas sus películas estrenadas en salas de cine.

Para los aficionados al deporte, Peacock transmitirá partidos de fútbol de la Premier League, torneos de golf y partidos y series originales de WWE Network, así como eventos premium en directo. También ha firmado recientemente una prórroga con la NFL hasta 2033 para retransmitir los partidos de la NFL de los domingos por la noche que se emiten en la NBC.

Suscríbete a Peacock.

Servicios de transmisión especializados

Criterion Cannel

Precio: $11 al mes o $100 al año.

Surgido de las cenizas del ya desaparecido FilmStruck, el servicio de transmisión de películas clásicas Criterion Channel ofrece “acceso continuo a la biblioteca de transmisión de Criterion de más de 1,000 importantes películas clásicas y contemporáneas, además de una selección constantemente renovada de películas de Hollywood, internacionales, de arte y ensayo e independientes”, según la compañía.

El canal Criterion Channel independiente es el resultado de un acuerdo especial con WarnerMedia, que cerró el servicio de transmisión FilmStruck a finales de 2018. Parte de la filmoteca Criterion Collection, que se había incluido en ese servicio, también está disponible en el servicio Max (antes HBO Max).

Entre los títulos añadidos recientemente a Criterion Cannel están la película de los Beatles “A Hard Day’s Night”, “Blood Simple”, de los hermanos Coen, “Marnie”, de Alfred Hitchcock, y “Requiem for a Dream”.

Suscríbete a Criterion Channel.

PBS Passport

Precio: $5 al mes, o $60 al año para la mayoría de las emisoras.

Aunque también existe una versión gratuita de PBS, PBS Passport desbloquea programación adicional que ya no está disponible en transmisión para los no miembros. El precio puede variar dependiendo de tu mercado, porque cada emisora de PBS fija sus propios precios de suscripción a Passport.

La biblioteca de PBS Passport incluye episodios de programas populares, como “American Experience”, “American Masters”, “Antiques Roadshow”, “Nature”, “Nova” y programas de obras maestras como “Annika”, “All Creatures Great and Small”, “Downton Abbey”, “Grantchester” y “Sanditon”.

En el servicio de transmisión de PBS, los episodios que solo pueden ver los miembros de Passport tienen un icono azul de Passport en forma de “rosa de los vientos” en la esquina superior izquierda del programa.

Suscríbete a PBS Passport.

Venu Sports

Precio: $43 al mes

Venu Sports, un nuevo servicio de transmisión de deportes por suscripción de Disney, Fox y Warner Bros. Discovery, tiene previsto lanzarse este otoño. Incluirá ABC y Fox, además de canales por cable como ESPN, ESPN2, ESPNU, SEC Network, ACC Network, ESPNews, Fox Sports 1, Fox Sports 2, Big Ten Network, TNT, TBS y truTV, además de ESPN+. El precio será de $43 al mes por 14 canales en directo, y los primeros en adoptarlo obtendrán una garantía de precio de 12 meses.

Pero la empresa conjunta está siendo criticada por posibles problemas antimonopolio. Tres miembros del Congreso han enviado una carta al Departamento de Justicia y a la Comisión Federal de Comunicaciones pidiendo una investigación de la empresa, y el servicio de transmisión en directo de deportes Fubo ha presentado una demanda antimonopolio para detener el lanzamiento. Ese caso está actualmente en litigio.

Servicios de transmisión premium

Max (antes HBO Max)

Precio: $10 al mes o $100 al año con anuncios; $16 al mes o $150 al año sin anuncios; $20 al mes o $200 por Max Ultimate (incluye transmisión 4K).

Max es el nombre del servicio que combinaba HBO Max con Discovery+, junto con otras propiedades de WarnerMedia. Todavía puedes contratar Discovery+ como servicio independiente.

Hay tres planes Max en total. El plan Max Ad-Lite, con publicidad, cuesta $10 al mes o $100 al año, mientras que Max Ad Free cuesta $16 al mes o $150 al año. Es el mismo precio que los planes similares Max de HBO. El plan Ultimate cuesta $20 al mes o $200 al año.

Pero ha habido informes recientes de que Max está planeando una subida de precios y que la compañía matriz Warner Bros. Discovery seguirá el ejemplo de Disney+, Hulu y Netflix y empezará a tomar medidas estrictas contra el uso compartido de cuentas.

Tanto el plan Ad-Lite como el Ad-Free están limitados a una resolución de 1080p y mantienen dos usuarios simultáneos. Al igual que con Netflix, tienes que contratar el plan Ultimate para obtener videos en 4K. Aunque antes no había toneladas de contenido 4K en HBO Max, el nuevo Max se lanzó con más de 1,000 películas y episodios en 4K, algunos con Dolby Vision HDR. Max Ultimate también mantiene audio Dolby Atmos y hasta cuatro usuarios a la vez. También tienes hasta 100 descargas para verlas sin conexión.

Esta primavera, Max empezó a mostrar deportes en directo en Dolby Vision HDR, incluidos algunos partidos de la NBA. Se extenderá también a los partidos de la NHLA, la MLB, la NCAA y el fútbol estadounidense. Max ya ha estado usando sonido Dolby Atmos para mejorar los partidos en directo. Pero para conseguirlo, tendrás que suscribirte al servicio adicional Bleacher Reports (B/R Sports) de Max, que cuesta $10 más al mes. Hasta ahora era gratuito, pero ahora tienes que pagar por él.

La principal diferencia entre los dos planes más baratos, aparte de los anuncios, es que obtienes hasta 30 descargas con el plan sin anuncios.

Además de los canales habituales de HBO, Max incluye una serie de nuevos programas originales y títulos de la biblioteca de TV y cine de Warner Bros. El servicio también tiene contenidos de Cartoon Network de Warner, CNN (y el nuevo CNN Max), DC Entertainment, TBS, The CW, TNT y Turner Classic Movies. También habrá una nueva biblioteca de contenidos con la marca CNN dirigida a los espectadores más jóvenes, con contenidos originales y derivados del canal.

Max tiene varias exclusivas, como los derechos de transmisión de todos los episodios de “Friends” y “The Big Bang Theory”. Entre las series originales están “The White Lotus”, “The Gilded Age”, “Succession” y la precuela de “Game of Thrones”, “House of the Dragon”.

Entre los nuevos contenidos previstos, habrá otra serie precuela de “Game of Thrones” de George R.R. Martin, así como una nueva serie de acción real de “Harry Potter” que revisa los personajes clásicos de J.K. Rowling.

La cartera de Discovery incluye Animal Planet, Discovery Channel, Food Network, HGTV y TLC. El servicio también tiene contenidos de la BBC Natural History Collection (Colección de Historia Natural de la BBC), además de programación de no ficción de A&E, The History Channel y Lifetime.

Los nuevos programas originales estarán protagonizados o creados por Sir David Attenborough, Giada De Laurentiis, Bobby Flay, Kevin Hart, David Schwimmer y Martha Stewart.

Este verano, Disney y Warner Bros. Discovery lanzaron un paquete Max/Disney+/Hulu. Por ahora, el plan Disney/Hulu/Max con publicidad seguirá costando $17 al mes, mientras que la versión sin publicidad costará $30 al mes, lo que supone un ahorro del 38% respecto a la suscripción a los servicios por separado.

Suscríbete a Max .

MGM+

Precio: $7 al mes o $59 al año.

MGM+, el canal Epix rebautizado que ahora es propiedad absoluta de Amazon, es cada vez más caro. El precio mensual pasa de $6 a $7, mientras que la tarifa anual salta de $50 a $59.

Pero Amazon ha empezado a ofrecer recientemente un paquete AMC+/MGM+ por $11 al mes, lo que supone un ahorro de $5 al mes respecto a la suscripción a esos servicios por separado.

Además de los programas y películas de Epix y los títulos de la biblioteca de MGM, MGM+ está desarrollando contenidos originales, como la serie de ciencia ficción y terror “From”, la serie “Godfather of Harlem”, ganadora de un premio Emmy, y las series dramáticas cinematográficas “War of the Worlds”, “Rogue Heroes” y “Belgravia”. Las series documentales incluyen las nominadas al Emmy “Laurel Canyon”, “Helter Skelter” y “My Life as a Rolling Stone”. Entre las películas disponibles están “No Time to Die”, “House of Gucci” y “Licorice Pizza”.

Showtime

Precio: $12 al mes o $120 al año.

Paramount ha integrado recientemente el servicio de transmisión de Showtime en su plan Paramount+ with Showtime, que cuesta $12 al mes o $120 al año. Así que ya no hay un servicio de transmisión de Showtime separado. Con la suscripción a Paramount+ with Showtime tendrás todas las películas, documentales, eventos deportivos y programas originales de Showtime, como “Yellowjackets”, “Your Honor”, “Dexter: New Blood” y “Billions”, documentales y eventos deportivos. Todo el contenido de Showtime está libre de anuncios.

Suscríbete a Paramount+ with Showtime.

Starz

Precio: $10 al mes o $75 al año.

Ahora puedes ver Starz sin estar suscrito a una televisión de pago a través de una aplicación en televisores inteligentes, reproductores de transmisión y dispositivos móviles. El contenido incluye series originales (“Spanish Princess”, “Outlander”, “Party Down”) y películas (“Black Phone”, “The Kill Room”). Starz puso fin a su acuerdo con Sony Pictures, pero gracias a otro acuerdo con Lionsgate llegan al servicio películas como “John Wick” y “Knives Out”.

Starz cuesta $10 al mes, pero hay un plan que ofrece tres meses de servicio por $5 al mes.

Starz también tiene varios programas de TV originales, como “The Serpent Queen”; “Hightown”, sobre una mujer de Cape Cod que lucha contra la sobriedad; y varias series basadas en “Power”. Entre las más recientes están “BMF”, que sigue a la organización Black Mafia Family; la comedia/horror “Shining Vale”, con Courtney Cox; y “Dangerous Liaisons”, basada en la novela clásica.

Roku anunció recientemente que se asociaba con una compañía de capital de riesgo para adquirir hasta el 20% de Starz.

Suscríbete a Starz.

