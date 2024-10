Jimmy Carter, el presidente más longevo de EE.UU. celebra su centenario

El expresidente Jimmy Carter cumplió 100 años el martes.

El expresidente Jimmy Carter ha desafiado las probabilidades y cuando cumple oficialmente 100 años, atribuye su longevidad a las fuertes relaciones que ha tenido en su vida y especialmente a su matrimonio.

James Earl Carter, Jr., más conocido como Jimmy Carter, fue el 39º presidente de Estados Unidos entre 1977 y 1981. Ha sobrevivido a todos los presidentes de la historia del país, lo que le ha valido la distinción de ser el expresidente vivo de mayor edad.

En 2019, Carter le dijo a la revista People que nunca esperó vivir tanto tiempo: “Es difícil vivir hasta los 95 años”.

En febrero de 2023, el presidente Carter ingresó en cuidados paliativos a domicilio después de varias estadías en el hospital a lo largo de los años, luego de su diagnóstico de cáncer en 2015.

“Pensé que me quedaban unas pocas semanas, pero me sentí sorprendentemente a gusto”, dijo durante una conferencia de prensa en 2015. “He tenido una vida plena, tengo miles de amigos… así que me sentí sorprendentemente a gusto, mucho más que mi esposa”.

¿Cuál es su secreto para vivir una vida larga y feliz?, le preguntaron en varias ocasiones.

Carter dijo que un secreto es con quién se casó. Él y su esposa, Rosalynn Carter, quien murió en noviembre de 2023 a los 96 años, se apoyaron mutuamente.

Cuando se le preguntó qué creía que ayuda a las personas a vivir más tiempo, dijo a People: “Creo que la mejor explicación para eso es casarse con el mejor cónyuge: alguien que te cuide y se involucre y haga cosas que te desafíen y te mantengan vivo e interesado en la vida”.

Casado durante 77 años, el expresidente y la primera dama no tenían la longevidad en mente, dijo a People; Simplemente buscaban formas de servir a su comunidad y ayudarse mutuamente.

Los Carter celebraron su 77° aniversario de bodas en julio de 2023 en su casa de Georgia, lo que los convirtió en la primera pareja que lleva más tiempo casada.

“Al mirar atrás a su legado, ha sido realmente maravilloso ver la efusión de apoyo, respeto y amor”, dijo su nieto Jason Carter en 2023.

