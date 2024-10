¿Angelique Boyer cela a Sebastián Rulli?

A solo unas semanas de haber celebrado su décimo aniversario como pareja, Angelique Boyer y Sebastián Rulli vuelven a estar de manteles largos; en esta ocasión gracias a su regreso al teatro con la obra “Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus”. Sin embargo, el estreno de dicha puesta en escena se ha visto eclipsado por el revuelo que causó el reencuentro entre el galán de telenovelas y su ex pareja, Cecilia Galliano.

Y es que a mediados de septiembre, la ex pareja fue captada conviviendo de manera cordial junto a su hijo en el aeropuerto de la Ciudad de México. Como era de esperarse, este encuentro no tardó en volver a la actriz francesa el blanco de cuestionamientos al respecto.

Fue durante una entrevista con el programa “De Primera Mano” que Boyer decidió mandar a callar los rumores que apuntaron a que dicha reunión desató su molestia.

“No tengo celos, al contrario. Soy más participe de que las cosas vayan bien, de estar a favor y no en contra”, respondió contundente para disipar los dimes y diretes.

Dentro de sus declaraciones, la protagonista de “El extraño retorno de Diana Salazar” apuntó a que dicho momento fue muy “conmovedor” y no dudó en deshacerse en halagos hacia su pareja, calificándolo como “un gran padre”.

Cecilia Galliano también recibió los comentarios de admiración por parte de la actriz: “Me siento muy orgullosa del papá que es Sebastián y admiro mucho el apoyo que le está dando a Santi. De igual forma, Ceci, que ahorita está trabajando muchísimo y que no pudo, tal vez, acompañar a Santi a dejarlo en la escuela, como Sebas que sí tuvo oportunidad, y eso me hace admirarlos como padres que son“, afirmó.

Para finalizar, Angelique Boyer aseguró que su meta en común es mantener un hogar lleno de armonía: “Sé que si todas las partes estamos bien, entonces, podemos ser felices y de eso se trata. Siempre vamos a estar para sumar y no para restar“, detalló.