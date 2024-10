Configura tu conexión WiFi para que se apague automáticamente y asi tus hijos se vayan a dormir 

Los niños no duermen lo suficiente. Cortarles el acceso a Internet por la noche puede ayudar.

Casi todos los enrutadores recomendados por Consumer Reports tienen controles parentales que pueden limitar el acceso de tu hijo a la red de Internet.

El uso de medios digitales (teléfono móvil, computadora, Internet y redes sociales) por la noche o cerca de la hora de acostarse se asocia a una menor duración y peor calidad del sueño, y puede ser especialmente perjudicial para los menores. Por ejemplo, un estudio sobre el sueño realizado por los Centros para el control y la prevención de enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) en 2021 descubrió que un tercio de los niños de entre 4 meses y 17 años no duermen la cantidad recomendada cada noche. Los expertos médicos suelen relacionar estas deficiencias del sueño con una mala alimentación, obesidad, mala salud mental y escaso desarrollo cognitivo

Una revisión reciente de 42 estudios sobre el uso de medios digitales y los jóvenes atribuye la mayoría de los efectos a la sobreestimulación y la hiperactivación derivadas del uso intensivo de las redes sociales, los videojuegos y los mensajes de texto. La luz azul que emana de las pantallas de estos dispositivos también tiene un impacto fisiológico en los mecanismos naturales del cuerpo para conciliar el sueño.

Los padres que busquen una solución sencilla para limitar el uso nocturno de los dispositivos por parte de sus hijos tienen varias opciones viables. Si resulta demasiado problemático retirarles los dispositivos cada noche o gestionar directamente los controles parentales, puedes intentar restringir su acceso a Internet desde los enrutadores WiFi, algo que explicaremos a continuación.

“La mayoría de los enrutadores que probamos tienen controles parentales con alguna combinación de uso basado en el tiempo, registro de sitios web o filtrado de contenido”, dice Antonette Asedillo, líder sénior del proyecto de pruebas de enrutadores de CR. “El uso basado en el tiempo será de gran ayuda para bloquear el acceso a las redes sociales y los juegos a la hora de dormir”.

Si bien este truco no les impide acceder a las aplicaciones y los videojuegos que no dependen de Internet, es una forma fácil de desincentivar su uso.

Cuántas horas de sueño necesitan los niños

Además de ayudar a tus hijos a adoptar una rutina de relajación por la noche, restringir su acceso a videojuegos, TikTok y YouTube al menos una o dos horas antes de acostarse puede resultar útil.

La National Sleep Foundation (Fundación Nacional del Sueño) recomienda que los niños en edad preescolar duerman entre 10 y 13 horas, los niños en edad escolar entre 9 y 11 horas y los adolescentes entre 8 y 10 horas. Sin embargo, las investigaciones de los CDC muestran que el 73% de los adolescentes no duerme lo suficiente.

La buena noticia es que un estudio realizado en 2022 a 711 adolescentes sugiere que las reglas tecnológicas establecidas por los padres desempeñan un papel importante en la protección del sueño de los niños y están asociadas con horarios de acostarse más tempranos y una mayor duración del sueño. Los padres pueden limitar el uso de dispositivos sacándolos del dormitorio por la noche (una encuesta de Sleep in America descubrió que el 89% de los adolescentes tiene al menos un dispositivo en su dormitorio por la noche), limitando las actividades disponibles para usar en dispositivos móviles y restringiendo el acceso a Internet por la noche. Te explicaremos cómo hacer esto último.

Cómo configurar el apagado automático de WiFi

Los pasos exactos para configurar un programa de apagado de la conexión WiFi pueden variar según la marca y el modelo de tu enrutador. Deberías consultar el manual de tu enrutador para conocer sus capacidades exactas y cómo acceder a estas funciones, pero aquí tienes una guía general que debería aplicarse en la mayoría de los enrutadores modernos.

1. Busca la dirección IP de tu enrutador. Si miras el panel posterior encontrarás una etiqueta con la información de inicio de sesión del enrutador.

2. Accede a los controles de administración de tu enrutador. Ingresa la dirección IP del enrutador en un navegador web e inicia sesión usando la información del enrutador. (Si la has cambiado previamente, pon tu nombre de usuario y contraseña). Busca la sección “Programación de tiempo” o “Control parental”.

3. Configura un cronograma de WiFi. Selecciona el dispositivo o los dispositivos que deseas limitar. Dependiendo del enrutador, puedes configurar todos los dispositivos de tu hogar para que sigan un cronograma o establecer un cronograma diferente para cada dispositivo, de modo que algunos queden libres para tener acceso normal a WiFi. Selecciona las horas de inicio y finalización deseadas para el cronograma y elige los días de la semana en los que deseas que se apague la conexión WiFi.

4. Guarda los cambios. Duerme mejor sabiendo que tus hijos también lo harán.

Los mejores enrutadores WiFi

¿Estás listo para actualizar tu dispositivo? Considera estos enrutadores destacados según las pruebas de CR.

Asus TUF Gaming (TUF-AX4200)

The Asus TUF Gaming (TUF-AX4200) is a great all-rounder that’s suitable not just for gaming, but also supporting a household full of smartphones, tablets, and connected smart home devices. The dual-band, four-port router aces all our tests for bandwidth and usability. It also garners the best score for data security, but only a middling rating for data privacy. You can manage your network using either its companion smartphone app or the web app, both of which are excellently designed with plentiful options that are well-defined and easy to access.

Synology RT6600ax

Synology is perhaps better known for its enterprise-class devices, but the consumer-focused RT660AX is among the best we’ve tested. It scores highly across metrics like throughput and setup, and has plenty of ports (four Ethernet and one USB) for connecting peripherals.

Linksys Velop Pro 6E Mesh System (3-pack)

The Linksys Velop Pro 6E Mesh System, sold in a pack of three units, scores well across all of our tests. It transmits data quickly and reliably even at far distances, offers an easy app-based setup, and has automatic firmware updating, which protects you and your data with the latest security patches. There are two Ethernet ports per unit, which is useful for connecting peripherals like printers and smart home hubs. The model supports the older WiFi 6E standard.

