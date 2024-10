Sebastián Rulli reconoce que fue muy duro ver partir a su hijo de casa

Los hijos no son para toda la vida y por esa experiencia están pasando Sebastián Rulli y Cecilia Galliano, quienes ya vieron partir de casa a Santiago, su hijo, quien con tan solo 14 años decidió dejar México y mudarse por un tiempo a Estados Unidos, país en el que continuará con sus estudios.

La partida del joven significó un golpe muy duro para sus papás, tal y como lo hizo saber el actor argentino en una entrevista que concedió a los medios de comunicación.

En la conversación detalló que su hijo no solo está cumpliendo su sueño de estudiar en el lugar donde él quería, sino que también practicar a un alto nivel el deporte que tanto le apasiona.

“Es duro, pero por otro lado es muy satisfactorio porque lo veo a él con un sueño a sus 14 años y que esté luchando se me hace increíble. Yo a esa edad no recuerdo haber tenido ni siquiera, ni idea, de que podía llegar a ser algo en la vida y me da mucho gusto poder apoyarlo y me siento muy orgulloso por él”, detalló el protagonista de novelas.

En el mismo encuentro compartió que él compara la experiencia de su hijo como a la que él le tocó vivir hace más de 30 años, con la diferencia que ahora la comunicación es muy sencilla en comparación a la que él vivió en sus tiempos

“No fue nada fácil para nadie, pero hoy por hoy, a diferencia de cuando yo viví esa experiencia, que tenía 5 años más que él, estamos en contacto todo el tiempo por el FaceTime, estamos a 3 horas de avión, entonces estaremos yendo y viniendo”, detalló el actor.

Aunque no es su mamá, Angelique Boyer ha estado presente en la vida de Santiago desde que él era un niño, por lo que en la misma conversación se dijo muy orgullosa del importante paso que estaba dando en su vida y en su desarrollo académico y personal.

“Me dio muchísimo gusto el momento que vivieron en familia, fue súper conmovedor, súper fuerte para todos ellos, pero me siento muy orgullosa del papá que es Sebastián y admiro muchísimo el apoyo que le está dando a Santi. De igual forma Ceci que ahorita está trabajando muchísimo y que no pudo tal vez acompañar a Santi a dejarlo en la escuela como Sebas si tuvo oportunidad y eso me hace más que admirarlos como padres que son, admirar a Santi que es un tipazo”, declaró la actriz de origen francés sobre el importante paso que Santiago está dando.

