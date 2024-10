Von Miller suspendido 4 partidos por violar las políticas de conducta en la NFL

Una pésima noticia para los Bills de la NFL es que no podrán contar en sus filas con uno de sus jugadores más importantes; el ala defensiva, Von Miller, fue suspendido recientemente por parte de la liga, luego de que se informara que el hombre violó la política de conducta de la misma.

De acuerdo con información difundida por ESPN, la suspensión es el resultado a que Miller se encuentra haciendo frente a acusaciones en su contra por aparentemente haber agredido a su novia, quien se encuentra embarazada. Esto aparentemente ocurrió el pasado mes de noviembre del año 2023. El propio jugador se entregó al Departamento de Policía de Glenn Height para cumplir con su orden de arresto por delito grave en tercer grado.

Miller solo estuvo unas horas en la prisión de DeSoto Tri-City, ya que pudo salir bajo fianza luego de cancelar $5000 dólares.

Breaking: The NFL is suspending Buffalo Bills LB Von Miller four games for violating the NFL’s personal conduct policy. pic.twitter.com/Ez1JBc990V — ESPN (@espn) October 1, 2024

Con esto, el ala defensiva no podrá estar con los Bills los siguientes cuatro juegos que deberá afrontar la franquicia, y volverá a estar disponible para ver acción una vez más, en la semana 8 del campeonato en donde estarán enfrentando a los Seattle Seahawks.

Pese a que no se presentaron cargos en el caso, la NFL se encontraba al tanto y con seguimiento constante con su investigación durante el año 2024, para determinar si el jugador ameritaba una sanción. Miller habló al respecto donde negó todas las acusaciones

El jugador habló en su defensa

“Sinceramente, antes no estaba en las redes sociales y definitivamente no estoy en las redes sociales ahora. Pero por las cosas que me han llamado la atención, todo es falso. Y me encantaría sentarme aquí y decir: ‘¡Todos me conocen!’ Pero no lo es, esta no es ese tipo de situación porque la violencia doméstica realmente ocurre en todo el mundo, tanto para hombres como para mujeres. Y es una situación grave, así que no sacaría esa carta. Lo único que puedo decir es que es sólo cuestión de tiempo antes de que todo se arregle”.

Hay un historial con respecto a Miller

No es la primera vez que Von Miller es sancionado por la NFL, hay que remontarse al año 2013 cuando cumplió una suspensión de un total de seis partidos por uso de sustancias prohibidas para mejorar el rendimiento.

