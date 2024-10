Horóscopo de Mhoni Vidente del 4 al 6 de octubre de 2024

La astróloga Mhoni Vidente le dice a tu signo del zodiaco qué esperar en el fin de semana del 4 a 6 de octubre y cómo puede mejorar su suerte.

Aries

No hagas caso a los malos comentarios y trata de ya no ser tan sensible ante situaciones que no puedas controlar, recuerda que tu signo siempre va a ser presa de malas energías, así que tú siempre sé fuerte y disimula que te hacen daño y verás que saldrás victorioso de cualquier situación incómoda.

Viernes mágico para tu signo recuerda que tu día de suerte va ser el 4 de octubre y este día te viene la oportunidad de conocer personas más afines a tu vida amorosa y también te va a llegar una propuesta de negocio.

Arreglas tu casa y decides pintarla, recuerda que es importante siempre estar cambiando los muebles de lugar para que la energía no se estanque.

A los Aries que tienen pareja traten de no pelear por celos infundados, recuerden que lo mejor de una relación es la confianza y la comunicación.

Te compras ropa para una fiesta el sábado, te invitan a salir de viaje rápido este domingo, tus números de la suerte son 00, 13 tu color el amarillo.

Tauro

Fin de semana de mucha diversión y estar saliendo con la familia de paseo, recuerda que no todo es el estrés de la vida y es importante mantener los vínculos familiares sólidos y fuertes.

Te llega un dinero que no esperabas por una comisión, ten cuidado con tu pareja trata de hablar claro y definir tu relación amorosa para que ya no sientas tantas dudas.

Te compras una computadora para hacer un trabajo de la escuela, arreglas papeles de tu visa americana y pasaporte.

A los Tauro que están solteros les vendrá un amor nuevo que va a ser del signo de Virgo o Acuario que va a ser muy compatible contigo.

Tendrás un golpe de suerte con los números 05 y 17, tu color el verde fuerte. Ten cuidado con tu trabajo habrá reajuste y cambios de puesto, trata de hablar con tus superiores para que te den otra oportunidad en otro departamento de la empresa o empieza a buscar trabajo en otras compañías.

Géminis

Viernes día de muchas energías cruzadas en tu vida, trata de este día no sacar ningún crédito y no hacer algún trámite importante para que no tengas problemas y se te recomienda ponerte mucho perfume para que puedas cortar toda energías negativas, recuerda que tu signo es muy sensible a todo el medio ambiente y en este día el sol te va a causar muchos movimientos en tu vida personal.

Te llega una invitación de salir de viaje en diciembre, hablas con tu pareja para darse un tiempo y estar en paz en tu vida sentimental, vas con el médico para checarte problemas de garganta.

Yo sé que te gusta mucho gastar y comprar, pero trata de administrarte para tiempos futuros. Compras un regalo para un familiar, tus números de la suerte son 08 y 19, tu color el rojo.

A los Géminis que están solteros los busca un amor del signo de Aries o Libra que va a ser muy compatible contigo.

Cáncer

Fin de semana de estar con muy buena suerte alrededor tuyo, recuerda que este día 04 de octubre va a venir a tu vida la oportunidad de crecer más en lo económico y en tu vida profesional, así que te recomiendo ponerte ropa de color clara y mucho perfume para las buenas energías están más cerca de ti.

Te llega la invitación de salir de viaje con tu pareja para las fiestas de Navidad, ve preparándolo. Recibes un dinero que te debían, piensas mucho en hacer una inversión como comprar una casa o coche, trata de ya hacerla porque estás en tu tiempo de crecer económicamente.

Cuídate de dolores de estómago e intestino, si vas a tomar alcohol o comer picante, trata de medirte en eso.

Arreglas tu casa y decides cambias tu recámara para mover energías. Eres muy bueno para la comunicación y la administración, trata de tomar cursos para superarte más en tu vida profesional.

A los Cáncer que están solteros les vendrá un amor apasionado, pero sin compromiso. Tus números de la suerte van a ser el 23 y 40, tu color el azul.

Leo

Fin de semana de tomar las decisiones importantes para crecer en lo personal, recuerda que tu signo va a estar atravesando por una etapa de prosperidad, por eso te recomiendo no retroceder en ningún momento que en estos días se te va a dar sin problema cualquier asunto que tenías pendiente.

Van a ser unos días con tu pareja de mucha estabilidad y te sentirás de lo más seguro en tu relación amorosa.

Comienzas el régimen de una dieta y ejercicio para mantenerte en forma, cuidado con problemas de infección de la garganta, recuerda que a tu signo les encanta salir a caminar y estar en contacto con la naturaleza.

Trata de cuidar tu economía, recuerda que tu signo vive de el qué dirán y eso a veces te hace caer en cuestiones de muchos gastos innecesarios así trata de administrarte más en todo lo que vayas a comprar. Tu golpe de suerte con los números 07 y 18, tu color es el naranja.

Virgo

Fin de semana de cambios muy fuertes en tu entorno familiar, recuerda que van a ser unos días de transformación para tu signo, así que debes estar atento a todas las situaciones amorosas que se van a estar moviendo a tu alrededor.

No quieras aparentar lo que no es tu trata de ser igual y sé más discreto en todo lo que realices y verás que las buenas energías te van a rodear en estos días.

Vendes tu coche y lo cambias por uno más reciente, te busca un amor del pasado para volver, pero recuerda que si ya te la hizo una vez te la volverá a hacer, trata de cerrar círculos del pasado.

Cuídate de problemas de migraña y de nervios que vas a estar un poco bajo en tus defensas de tu cuerpo.

Días de mucha carga de recuerdos del pasado, tu golpe de suerte con los números 06 y 16, tu color es el rojo.

Libra

Viernes de estar con muchas tareas pendientes y exámenes de tu escuela universitaria, trata de administrar más tu tiempo para que después no te veas presionado.

Trata de ir con tu médico para que te hagan un chequeo de todo tu sistema de sangre para que te sientas de lo más saludable, te llega una propuesta de trabajo para los fines de semana, solo trata de fijar bien tu salario para que después no tengas ninguna dificultad de pagos.

Haces unos cambios en cuestión de tu actitud y eso te va a ayudar a estar mejor en cuestión de ánimo.

Te invitan a una fiesta este sábado, tu ve que te vas a divertir mucho y a parte te festejas tu cumpleaños.

Tu mejor compatibilidad para el amor es Aries y Acuario, que con estos signos encontrarás el amor verdadero. Trata de quitarte de tu vida los vicios y alcohol que eso no te va a dejar nada bueno y empezar un régimen de ejercicio y alimentación para que te veas de lo mejor.

Te viene un golpe de suerte con los números 11 y 23, trata de usar más el color verde que eso va estimular más tu suerte.

Escorpio

Viernes día de estar enamorado y sentirte pleno en tu vida, recuerda que tu signo no sabe estar solo así que este fin de semana será de mucha convivencia con tu pareja.

A los solteros estarán conociendo amores nuevos muy compatibles con el signo de Cáncer y Sagitario, trata de no cargar problemas que no son tuyos es mejor mantenerse al margen sobre todo en cuestión laboral.

Terminas de hacer unos pagos atrasados y te pones al corriente con tus deudas, trabajas el sábado en un negocio propio que te va a dejar más abundancia, si te piden una opinión trata de decir lo que pienses, pero sin ofender y llegar a una solución.

Te compras ropa y cambias el look, compras un espejo para tu cuarto, tendrás un golpe de suerte va ser con los números 01 y 27, trata de combinarlo con tu día de Nacimiento para que personalices tu suerte y usar el color blanco.

Cuídate de la presión alta y problemas hormonales, ve con tu médico. Te llega un regalo que no esperabas.

Sagitario

Viernes día de estar un poco molesto contigo mismo porque sientes que no avanzas lo suficiente en tu vida laboral, eso te frustra así trata de analizar que estás haciendo mal y empezar a corregirlo. Recuerda que tu signo siempre tiene que estar progresando por eso se te recomienda tener dos trabajos para que tengas más ingresos, no dejar tomar cursos los sábados de administración y ventas que eso te va a ayudar en tu futuro.

Te llega una invitación a salir de viaje este mes, trata de pedir un préstamo para pagar deudas y trata de medirte en este tiempo de contingencia y no atraer gastos innecesarios.

Con tu pareja muy estable y a los solteros estarán de con amores nuevos y apasionados del signo de Leo y Aries. Este viernes prende una vela blanca y pídale a tu Ángel Guarda que es Arcángel Rafael, verás cómo las malas energías se van a ir de tu vida y tendrás protección. Tus números de la suerte son 17 y 99, tu color es el azul.

Capricornio

Viernes de estar en juntas laborales por cuestiones de cerrar un proyecto nuevo, recuerda que tu signo siempre le va bien en los trabajos con personas del extranjero, así que trata de estudiar relaciones internacionales e idiomas.

Va a ser un fin de semana de lo más divertido, te van a estar rodeado nuevas amistades, te viene un dinero extra que no esperabas por medio de un premio en la lotería con los números 20 y 30, tu color es el azul. Te viene un amor muy apasionado para los Capricornio que va a ser del signo de Virgo o Aries.

Para que te sigan las buenas energías prende este día domingo a tu Ángel protector que es el Arcángel Miguel, que te ayudará a estar de lo mejor.

Tramitas un crédito para una casa, te busca un amor para volver, trata de mantenerte saludable, sabrás de un familiar de operación médica que estarás dando todo tu apoyo.

Acuario

Viernes día de estar con muy buena suerte en todo lo relacionado a lo laboral, te viene en este día una sorpresa por parte de tu empresa para un mejor puesto. Llegada de dinero por medio de juegos de azar, trata de jugar estos números 14 y 88, vístete de colores claros para atraer más la abundancia.

Que este fin de semana sea un reinventarse en toda tu vida y tratar de quitar todo lo negativo que te rodea y volver a comenzar.

Trámites de pagos de impuestos, sacas tu residencia y arreglas papeles de migración, ya no seas tan terco con ese amor que no fue para ti y ya olvídalo y trata de conocer personas más compatibles para ti del signo de Libra o Tauro.

Este día viernes prende una vela azul y rézale a tu Ángel protector que es el Arcángel Gabriel y verás cómo te va a hacer que te vaya de lo mejor y te llene de salud.

Tata de no caer en provocaciones con tus compañeros de trabajo o escuela así tu mantenerte tranquilo en todas las situaciones.

Piscis

Fin de semana de sacar todo lo que tenías guardado en tu closet y renovarse por completo, recuerda que tu signo su elemento es el agua y eso lo obliga a no tener nada que le estorbe para poder avanzar, así utiliza estos tres días de renovar energías en tu casa.

Ya no pienses lo que no es recuerda, que tu mente es fuerte y siempre atrae lo que desea así a poner puros pensamientos positivos y dejar los celos a un lado.

Viernes de estar un poco molesto con tus amigos porque sientes que abusan de ti y solo te buscan cuando necesitan un favor, recuerda que nunca esperes lo que no va a llegar; es mejor cambiar de amistades.

Para los Piscis que están con pareja va a ser un fin de semana de mucho amor y pasión, ten cuidado con lo que comes trata de cuidarte del intestino o estómago.

Trata de estudiar más para los exámenes, este día domingo prende una vela blanca a tu Ángel protector que te ayudará a iluminar tu vida. Tus números de la suerte son 28 y 70, tu color es el amarillo.

