Israel anuncia la muerte de “jefe de Gobierno” de Hamás

Las Fuerzas de Defensa de Israel anunciaron este jueves (03.10.2024) la muerte, hace tres meses, de Rawhi Mushtaha, miembro del buró político de Hamás y a quien identificaron como el “jefe del Gobierno” del grupo islamista -considerado terrorista por la Unión Europea- en la Franja de Gaza, en un ataque aéreo en el que también fueron abatidos otros dos altos cargos.

El ataque tuvo lugar contra un complejo subterráneo en el norte de la Franja, que según el Ejército “servía como un centro de control y mando” de los islamistas y permitía a miembros de alto rango permanecer escondidos durante largos períodos de tiempo. Según Israel, Mushtaha tenía un impacto directo en las decisiones sobre los movimientos de las tropas del grupo, y estaba involucrado en decisiones militares.

“Mushtaha era considerado la figura de mayor envergadura en el buró político de Hamás en la Franja de Gaza, y durante la guerra mantuvo el control civil del régimen de Hamás, mientras participaba en actividades terroristas contra Israel”, dijo el Ejército, que lo calificó como la “mano derecha” de Yahya Sinwar, líder de Hamás en el enclave y cerebro de los ataques del 7 de octubre.

Hamás no anunció nada

En el ataque contra el centro de mando murió también Sameh al Siraj, responsable de seguridad en el buró político del grupo islamista, y Sami Oudeh, comandante del Mecanismo de Seguridad General (la policía interna). Israel acusó además al grupo de no anunciar las muertes de los tres altos cargos para no dañar la moral de sus combatientes. El grupo, de hecho, no ha reaccionado a la información entregada esta jornada.

Por su parte, el Ministerio de Salud de la Franja de Gaza, anunció un nuevo balance de 41.788 muertos en el territorio palestino desde el inicio del conflicto con Israel. Esta cifra incluye 99 fallecidos en las últimas 24 horas, según el ministerio, que añadió que 96.794 personas resultaron heridas en la Franja desde que comenzó el conflicto el 7 de octubre.

