Los consumidores afroamericanos y latinos tienen una probabilidad más alta de perder dinero en estafas digitales, según revela un estudio de Consumer Reports

By Scott Medintz

Los consumidores afroamericanos y latinos tienen más del doble de probabilidades de haber perdido dinero en una estafa digital o un ataque cibernético en comparación con los consumidores blancos.

Esa es una de las conclusiones más sorprendentes del Informe de Preparación Cibernética 2024 (Cyber Readiness PDF). Este informe es el resultado de una colaboración entre Consumer Reports, Aspen Digital y la Global Security Alliance, que por tercer año consecutivo se unen con el objetivo de evaluar las actitudes y las experiencias de los consumidores en cuanto a su privacidad digital y las prácticas de seguridad que utilizan.

El 14% de los afroamericanos en Estados Unidos y el 13% de los latinos han perdido dinero a causa de un ataque cibernético o una estafa digital, según una encuesta representativa a nivel nacional realizada por Consumer Reports en Abril del 2024 a 2,042 adultos estadounidenses (PDF). En comparación, sólo el 6% de los consumidores blancos informaron haber perdido dinero.

El informe, que incluye investigaciones anteriores de la Comisión Federal de Comercio (FTC), identifica una posible explicacion del efecto desporoporcionado del fraude en las comunidades de color: Los afroamericanos y los latinos en este país tienen más probabilidades de utilizar formas de pago que ofrecen menos protecciones legales contra el fraude, mientras que los blancos tienden a optar por herramientas de pago que ofrecen mayores protecciones. Como resultado, los consumidores afroamericanos y latinos pueden tener menos posibilidades de recuperar su dinero si son víctimas de algún fraude financiero.

Un informe de la FTC del 2021 titulado, “Serving Communities of Color” (PDF), señala que los integrantes de comunidades predominantemente afroamericanas y latinas que reportaron haber sido víctimas de estafas, tienen una probabilidad más alta que aquellos en comunidades blancas, de haber realizado sus transacciones utilizando dinero en efectivo, criptomonedas o giros postales, que ofrecen pocas protecciones contra el fraude, mientras que los miembros de comunidades predominantemente blancas tienen una probabilidad más alta de haber utilizado tarjetas de crédito, que ofrecen protecciones legales importantes.

Además, en las comunidades afroamericanas, hay una mayor probabilidad de que se utilicen aplicaciones de pago como Venmo y CashApp, o tarjetas de regalo, mientras que en las comunidades latinas, es más común el uso de transferencias bancarias o electrónicas, todos estos métodos, nuevamente, ofrecen relativamente pocas protecciones contra el fraude en comparación con las tarjetas de crédito.

Carla Sánchez-Adams, abogada senior en el National Consumer Law Center (NCLC), sospecha que estos resultados reflejan las disparidades de acceso a servicios financieros que hay entre estas comunidades. “La tasas de personas sin acceso a bancos o con acceso limitado a servicios bancarios son mucho más altas en hogares afroamericanos y latinos, como resultado, muchas de estas familias no tienen acceso a métodos de pago que son más seguros.” dice. “En lugar de esto, utilizan dinero en efectivo, giros postales, tarjetas de regalo- estas cosas que no requieren que tengas una cuenta de banco”.

El problema se agrava, según expertos, debido a que los consumidores afroamericanos y latinos son más propensos a ser víctimas de diferentes tipos de estafas digitales. Un informe previo de la FTC (PDF) señala que muchos estafadores se enfocan en inmigrantes recién llegados “se aprovechan de la necesidad que tienen para regularizar su estatus migratorio”. También indica que las comunidades afroamericanas y latinas son más susceptibles a estas estafas debido a desigualdades económicas y financieras que han existido por años, esto las hace más vulnerables a fraudes relacionados con deudas, como reparación de crédito, alivio de deudas y préstamos que requieren pagos por adelantado.

Algunos expertos también señalan evidencia de que los afroamericanos y los latinos tienen menos probabilidades de reportar fraudes ya que suelen no confiar en que las autoridades de gobierno atenderán sus denuncias.

“El impacto desproporcionado de los ataques cibernéticos en los estadounidenses afroamericanos e hispanos es realmente preocupante, pero no sorprendente dadas las desigualdades sistémicas que enfrentan estas comunidades en muchos aspectos de la vida”, dice Nicole Tisdale, experta en seguridad cibernética que ha trabajado en el Consejo de Seguridad Nacional y en el Congreso.

Phishing, suplantación de identidad y otras estafas comunes

Informe de Preparación Cibernética 2024 también destaca el rol cada vez mayor de las redes sociales como un canal común para fraudes en línea. Alrededor de la mitad de las personas en los Estados Unidos (48%) han recibido mensajes directos en las redes sociales que parecían ser parte de una estafa o un intento de fraude. Y aproximadamente una cuarta parte (23%) de los intentos de estafa que las personas han experimentado se originaron en las redes sociales, más que cualquier otra fuente excepto el correo electrónico.

El tipo de estafa o ataque más común, con un 38%, fue lo que se le conoce como phishing, en donde los estafadores engañan a los consumidores para que les proporcionen información personal, como contraseñas o números de tarjetas de crédito. Otros fraudes comunes de estafas o ataques incluyen la suplantación de identidad, donde los estafadores pretenden ser alguien del banco, una persona de apoyo técnico o incluso alguien que conocen personalmente.

Sorprendentemente, el 35% de las personas en Estados Unidos han tenido una de sus cuentas comprometida o controlada por un estafador, según el informe.

Y en total, casi 1 de cada 10 personas en Estados Unidos ha perdido dinero a causa de una estafa digital o un ataque cibernético.

Un hallazgo especialmente preocupante del informe es que, a pesar de lo comunes que son las estafas digitales y los ataques cibernéticos, no hubo esfuerzos por parte de los estadounidenses para aumentar su seguridad en línea entre el 2023 y el 2024. Por ejemplo, no aumentaron de manera significativa el uso de contraseñas más seguras para su red wifi en el hogar o para ingresar a sus teléfonos inteligentes, tampoco usaron autenticación multifactor, contraseñas únicas para diferentes cuentas, o administradores de contraseñas.

Cómo mantenerse seguro

El informe ofrece algunas recomendaciones para ayudar a los consumidores a protegerse contra las estafas en línea y los ataques cibernéticos.

Utiliza una mejor autenticación multifactor. Esta medida de seguridad requiere que los usuarios proporcionen una contraseña y al menos otro tipo de credencial o elemento de seguridad para ingresar a una cuenta o aplicación. El segundo elemento de seguridad suele ser un código de acceso que se envía al dispositivo del usuario durante el proceso de inicio de sesión y debe ingresarse dentro de un cierto tiempo. El informe reveló que el 80% de las personas utilizan la autenticación multifactor. Sin embargo, el informe del 2024 recomienda que los consumidores cambien de las versiones de autenticación multifactor basadas en mensajes de texto a versiones más seguras y confiables que utilizan llaves de seguridad o aplicaciones.

Ten en cuenta que los chats de grupo a menudo no están encriptados. Las aplicaciones de mensajes más utilizadas, incluyendo Facebook Messenger, iMessage, WhatsApp y Google Messages, sí utilizan encriptación para mantener la privacidad de los mensajes cuando te comunicas con una sola persona. Sin embargo, esto no es necesariamente el caso en los chats en grupo.

Limita la información que recopilan y comparten tus aplicaciones. El informe también le advierte a los consumidores que las aplicaciones a menudo comparten y venden datos de sus usuarios, y que esto es especialmente común entre las aplicaciones gratuitas, que suelen generar sus ingresos monetizando estos datos. Los consumidores pueden limitar estas prácticas desactivando los servicios de ubicación de las aplicaciones que no los necesitan para funcionar, y evitando que sus aplicaciones rastreen su actividad en línea.

Para obtener instrucciones paso a paso sobre cómo hacerlo y una lista más detallada de consejos de seguridad digital, consulta Security Planner de CR, una herramienta gratuita que después de responder algunas preguntas te proporcionará recomendaciones personalizadas. Y para obtener consejos sobre cómo identificar y evitar estafas, revisa la guía de protección contra estafas de CR.

