Melania Trump expresa su apoyo al derecho al aborto en anuncio de su biografía

La exprimera dama Melania Trump pareció exponer sus puntos de vista sobre el derecho al aborto el jueves en un video publicado en X, un día después de la publicación de un extracto de su autobiografía titulada “Melania”.

En el video, Melania Trump reitera su defensa del aborto, sin mencionar esa palabra, tras dar a un extracto de su libro, en el que se defiende el derecho de una mujer a la interrupción del embarazo.

“La libertad individual es un principio fundamental que defiendo”, comienza diciendo en el vídeo publicado en X la esposa del expresidente y candidato presidencial republicano, Donald Trump.

“Sin duda no hay lugar para concesiones cuando se trata de este derecho esencial que toda mujer posee desde su nacimiento: la libertad individual. ¿Qué significa realmente mi cuerpo, mi elección?”, reflexiona Melania, en el video grabado en blanco y negro.

“Restringir el derecho de una mujer a elegir si interrumpir un embarazo no deseado es lo mismo que negarle el control sobre su propio cuerpo. He llevado esta creencia conmigo durante toda mi vida adulta”, dice Melania en su libro, según el diario británico The Guardian, que ha publicado en exclusiva extractos del libro.

The Guardian informó el miércoles que Melania Trump defiende el derecho al aborto en sus memorias, cuya publicación está prevista para el martes.

“¿Por qué alguien que no sea la propia mujer debería tener el poder de determinar lo que hace con su propio cuerpo? El derecho fundamental de la mujer a la libertad individual, a su propia vida, le otorga la autoridad de interrumpir su embarazo si lo desea”, afirma la exprimera dama en el libro.

El derecho al aborto y la defensa de los derechos reproductivos son temas claves respecto a las elecciones de 2024, en las que su esposo, el candidato presidencial republicano, defiende que se deje en manos de cada estado la decisión de regular o prohibir el aborto, mientras que la vicepresidenta y candidata demócrata a la presidencia Kamala Harris apoya que se restablezca la protección federal del derecho al aborto, que suspendió la orden de la Corte Suprema que revocó el fallo Roe vs. Wade en junio de 2022.

Trump se ha atribuido esa decisión de la Corte Suprema como un triunfo suyo porque cuando estaba en la presidencia nombró a los tres jueces conservadores del Tribunal Supremo que apoyaron esta decisión del alto tribunal.

Varios estados han aprobado leyes restrictivas sobre el aborto que penalizan incluso al personal médico que los practique, y esto ha causado las muertes de al menos dos mujeres embarazadas que no recibieron el tratamiento médico de emergencia que necesitaban, por complicaciones surgidas tras tomar píldoras abortivas.

