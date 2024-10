Carlo Ancelotti reconoce que el Real Madrid “no está a la altura”

La derrota sufrida por el Real Madrid esta semana en la Champions League ante el Lille (0-1) significó un duro golpe para el cuadro merengue que buscará este sábado retomar el camino de la victoria ante el Villarreal por LaLiga, más allá de que Carlo Ancelotti reconoció que el equipo todavía “no está a la altura”.

En la rueda de prensa de este viernes el entrenador italiano del conjunto blanco admitió que dentro de la plantilla aún hay jugadores que no están a plena capacidad de su forma lo que es algo “normal” en el arranque de una temporada, aunque están bastante encaminados para conseguirlo.

“Creo que no estamos a la altura, pero falta poco. Tenemos todavía jugadores que no han llegado a su mejor nivel. Esto es bastante normal, tenemos que ser pacientes en este sentido”, comentó Ancelotti quien espera que este sábado puedan conseguir un resultado positivo en el Santiago Bernabéu.

El experimentado director técnico italiano del Real Madrid, Carlo Ancelotti, en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Valdebebas en la capital española. Crédito: Sergio Pérez | EFE

“No estamos donde queríamos estar, pero no estamos lejos de donde queremos estar. Esto es el análisis que hacemos”, agregó “Carletto” dejando ver un poco de tranquilidad después del revés ante los franceses ante los que quedó en evidencia los fallos que padece el equipo merengue.

“Nos falta un poco de intensidad a nivel defensivo, a nivel ofensivo, en la circulación del balón. Esto es donde tenemos que mejorar”, apuntó el estratega que espera poder corregir estos aspectos este sábado ante el Villarreal antes de la pausa de un par de semanas debido a la doble fecha FIFA de octubre.

Pero más allá del encuentro de este sábado, correspondiente a la jornada nueve del torneo español en donde marchan segundos a tres puntos de la cima en poder del FC Barcelona (21 unidades), Carlo Ancelotti destaca también que entiende la presión que se generó tras la derrota en Champions.

Los jugadores del Real Madrid durante la sesión de entrenamiento de este viernes preparando el partido contra el Villarreal. Crédito: Sergio Pérez | EFE

“Cada uno puede opinar lo que quiera. Yo creo que la crítica en este sentido, por lo visto en el partido del miércoles, es correcta. No pasa nada, no cambia nada”, consideró el italiano quien reconoce que también necesitan reaccionar lo más rápido posible para no ceder mucho terreno.

“A veces hay momentos en los que tienes que reconectarte y hay que hacerlo pronto y rápido. A ninguno de nosotros nos gusta perder, pero a veces hemos tenido una racha muy alta y parece que somos invencibles. A veces una derrota re reconecta con la realidad”, aseguró.

El Real Madrid, campeón defensor en LaLiga y la Champions League, ha tenido un comienzo un poco más flojo de lo esperado más allá de que después de las primeras ocho jornadas del campeonato español es uno de los dos invictos del torneo. Poco a poco han ido levantando su nivel pero la caída ante el Lille generó una preocupación que esperan calmar este sábado.

Sigue leyendo:

– Antonio Rüdiger se rinde en elogios para la joven estrella del FC Barcelona, Lamine Yamal: “Da bastante miedo”

– Joan Laporta encantado con el trabajo de Hansi Flick con el FC Barcelona y le tira una piedra a Xavi Hernández

– Robin Le Normand presenta una “lesión cerebral traumática” producto de un golpe durante el derbi madrileño