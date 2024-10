Decenas de tigres mueren de gripe aviar en el sur de Vietnam

En un brote de gripe aviar en el sur de Vietnam, más de 47 animales salvajes, en su mayoría tigres, han muerto debido a la enfermedad, según confirmaron las autoridades locales. El incidente tuvo lugar en dos zoológicos de la región, donde los animales contrajeron el virus H5N1, el mismo que ha afectado a aves migratorias y animales domésticos a lo largo de los años. La situación ha generado una preocupación creciente entre los expertos en conservación y salud animal, quienes advierten sobre los peligros inherentes a la vida en cautiverio para los animales salvajes, así como los posibles riesgos para la salud humana.

En el zoológico Vuon Xoai, ubicado en la ciudad de Bien Hoa, más de una docena de tigres y una pantera fueron incinerados tras morir a causa de la gripe aviar. Estos animales habían sido alimentados con pollo crudo, proveniente de granjas cercanas, lo que llevó a una rápida propagación del virus entre ellos. Los ejemplares afectados, incluidos varios cachorros, pesaban entre 10 y 120 kilogramos cuando fallecieron. “Los tigres mostraban signos de debilidad, se negaban a comer y murieron en cuestión de dos días”, afirmó Nguyen Ba Phuc, el director del zoológico. La rápida progresión de la enfermedad y la imposibilidad de tratar a los animales a tiempo hicieron inevitable su deceso.

El diagnóstico positivo para la gripe aviar H5N1 fue confirmado tras el análisis de muestras tomadas de los cuerpos de los tigres. Este virus, conocido desde 1959, ha sido una de las principales amenazas para aves y animales domésticos, y en las últimas décadas ha saltado a otras especies, incluidos perros, gatos y diversas especies de fauna silvestre como osos polares y leones marinos. En particular, el virus ha demostrado ser especialmente peligroso en felinos, donde ataca el cerebro y daña los vasos sanguíneos, provocando convulsiones y, en última instancia, la muerte.

El caso del zoológico Vuon Xoai no fue un evento aislado. En otro incidente reciente en My Quynh Safari, un zoológico ubicado en la provincia de Long An, cerca de Bien Hoa, 27 tigres y 3 leones sucumbieron a la gripe aviar en menos de una semana. La magnitud de la pérdida ha puesto en alerta a las autoridades sanitarias y a los organismos de protección animal, mientras que más de 20 tigres en Vuon Xoai han sido puestos en aislamiento para monitorear cualquier signo de la enfermedad. Además de los tigres, el zoológico Vuon Xoai alberga una vasta colección de más de 3.000 animales, incluidos leones, hipopótamos, rinocerontes y jirafas, lo que hace temer que el brote pueda extenderse a otras especies.

Por el momento, los cuidadores y el personal de ambos zoológicos han dado negativo en las pruebas de gripe aviar, lo que sugiere que no ha habido transmisión directa entre los animales infectados y los seres humanos. Sin embargo, la preocupación no disminuye. La organización PETA, a través de su vicepresidente senior, Jason Baker, emitió una declaración condenando el uso de animales salvajes en cautiverio, destacando el sufrimiento que sufren estos animales y los riesgos que esto conlleva para la salud humana a nivel global. “La muerte de 47 tigres, tres leones y una pantera en dos zoológicos de Vietnam es una tragedia que expone los peligros de la explotación de animales salvajes en cautiverio”, declaró Baker.

El brote de gripe aviar en Vietnam también ha traído a la memoria otros casos recientes de la enfermedad que han afectado tanto a animales como a humanos. En Estados Unidos, por ejemplo, se detectó la infección por gripe aviar en dos trabajadores agrícolas de California, elevando a 16 el número total de casos humanos en 2024. Aunque la gripe aviar rara vez se transmite a humanos, cuando lo hace, el virus tiene un potencial altamente letal. La mayoría de los casos humanos registrados han estado relacionados con un contacto directo entre personas y aves infectadas, pero el riesgo de una mutación que permita una transmisión más eficiente entre humanos siempre está presente.

Este brote en zoológicos vietnamitas pone de manifiesto la urgente necesidad de mejorar las medidas de bioseguridad, tanto para proteger a los animales salvajes en cautiverio como para prevenir posibles riesgos para la salud pública. Mientras tanto, las autoridades siguen investigando las circunstancias exactas que llevaron a la muerte de los tigres y leones, con la esperanza de contener la propagación del virus en los próximos días.

Sigue leyendo:

El Covid empeoró la depresión entre los jóvenes del sur de California

Alimentos ultraprocesados ​​alteran silenciosamente el metabolismo

Luisiana exige que medicamentos para abortar se guarden bajo llave