Horóscopo de hoy de Nana Calistar 04 de octubre de 2024

PISCIS

Es importante que pongas en una balanza tu trabajo tu pareja o amistades pues has descuidado mucho esa parte y podrías ocasionar que se alejen o reclamen por no dedicarles el tiempo adecuado. Te vienen muchos cambios en tu estado de ánimo los cuales pudieran venir a afectar tu entorno y tu trabajo coma deja de pensar en el mañana y deja de pensar en el pasado que no existe, recuerda que lo único que tienes es tu presente y tendrás que disfrutarlo al máximo. Deja todos esos momentos de amargura a un lado y comienza a buscar tu propia felicidad, vienen momentos muy buenos para ti, quienes se fueron sin motivo regresarán y te pedirán disculpas. Organiza tus tiempos para evitar esos problemas. Ten mucho cuidado con lo que digas o comentas, te podrías meter en un problema y perjudicar a una amistad muy importante para ti. Se ve la oportunidad de realizar un viaje con familia o amigos organiza toda la parte de los dineros para evitar complicaciones durante el viaje. No gastes el dinero que no tienes en cosas que no necesitas, algunas ocasiones gastas a lo tonto y después ya no encuentras la salida. Tienes un buen corazón y tu familia constituye algo muy importante sin embargo caes mucho en provocaciones debido a que no saben comprender y aceptar tus decisiones. Vas a andar con mucha suerte en juegos de azar, aprovéchala sobre todo en números con terminación 12, 67 y 98.

ACUARIO

Un familiar se va a enfermar, pero va a salir adelante solo será un susto. Nuevos amores se pronostican, uno de ellos lo conocerás por medio de una amistad muy cercana. Rompimiento de relación en próximas fechas de un familiar. No te conformes con tan poco quien te quiera y aprecie pagará el precio que de verdad vales. Es importante que tengas bien presente que nadie va a meter las manos al fuego por ti, aprende a resolver tus problemas solo y hacerte responsable de tus actos. Sueles mal gastarte y conformarte algunas ocasiones, recuerda que tu signo es ambicioso y le gusta vivir bien, así que no seas conformista y exige lo que en realidad mereces. Podrías caer en una provocación de una persona y cometer un error muy grande, analiza y piensa bien lo que puedes perder por una noche de calentura. Debes atender un poquito más tu salud para evitar problemas más adelante, coma se pudiera presentar algún problema en las vías respiratorias e ir a parar al médico. No te metas en conflictos por defender los intereses de otras personas, resuelve tus problemas y deja que cada quien se haga agarras con lo suyo. Hoy en el amor se ve un escenario un poco complicado sobre todo si tienes una relación porque pudieran estar en la cuerda floja debido a la monotonía y a ciertas mentiras y fallas que ocurrieron en el pasado y que no han logrado superarse. Ten cuidado con amores prohibidos los cuales pudieran ocasionarte un problema familiar. Hay una amistad tuya que te va a meter en un problema grave.

CAPRICORNIO

Una situación se presentará en estos días y te hará darte cuenta de muchas cosas que desconocías, no metas la mano al fuego por alguien que solo te ha dado dudas, mentiras y decepciones A la fregada persona que te sacan de tu circulo de estabilidad, necesitas poner tu vida en orden para lograr encontrar esa paz que necesitas y que tus proyectos comiencen a fluir de la mejor manera. Cuida mucho la parte de tus sentimientos, te has vuelto algo frío o fría con las personas que quieres, tienes miedo a que te engañen y traicionen, aprende a ver la vida más colorida y que no te afecte lo que sucede a tu alrededor. El amor solo cambia de cama así que deja de pensar que nadie nació para ti. Si ya tienes una relación cuida la parte de los celos y la inseguridad pues podrías meterte en problemas con tu pareja. No es momento de pensar en el pasado ni en el futuro sino de enfocarte en tu presente y comenzar a disfrutar la vida que es muy cortita y se ve en un instante. Deja de ver la vida tan negativamente y sácale provecho a cada uno de tus días enfocándote en tus sueños y metas que tienes por cumplir. Aprende a que se te resbalen malos comentarios de personas que no te suman nada en la vida. Este fin de semana es ideal para pasarla en familia y disfrutarlos al máximo agradeciendo siempre a la vida y a Dios por el hecho de tenerlos.

SAGITARIO

Momentos de tristeza e incertidumbre podrían aparecer este fin de semana, no te deprimas por lo que no fue, levanta tu mirada y disfruta las oportunidades que la vida te ofrece. Podrías entrar en un conflicto debido a no saber que decisión tomar, recuerda que la última palabra la tienes tu, pon atención a tus sueños y a ese sexto sentido que te caracteriza para que sigas lo que te dicta tu corazón. Ten cuidado con bajar la guardia, aprende a tener desconfianza de las personas que te rodean así la traición no será tan dolorosa. Muchas veces te dejas caer o vencer bien fácilmente, no temas a enfrentar obstáculos y demostrarle al mundo de lo que eres capaz y hasta donde puedes llegar. Un nuevo amor se aproxima, llegará a tu vida en las próximas semanas, pon atención pues podrías confundirlo con amistad. No pierdas esa oportunidad. Es momento de enfocarte en tus metas y en tus sueños y comenzar a materializar todo lo que siempre has querido. Basta de lamentaciones y de seguir alimentando ilusiones falsas en cuestión del amor, si esa persona que quieres para tu vida no te demuestra con hechos y actitudes qué quieres estar contigo ya no pierdas más el tiempo y next. Cuida mucho lo que sale de tu boca porque sin darte cuenta podría seguir a muchas personas que te rodean con tus comentarios fuera de lugar. Vienen días en los cuales estarás más enfocado en tu trabajo y en el recurso económico sácale provecho.

ESCORPION

No permitas que comentarios negativos te dañen, recuerda que si esas personas son perras tú eres perra y media. Deja las cosas en claro con quien ha existido enfrentamientos, sino se aguanta no se lleven. Eres fuerte y no te doblegas por cualquier situación sin embargo tu punto débil siempre será tu familia. En cuestión de amor tienes muchas posibilidades que mejore la relación con una persona con la que has tenido diferencias, puede ser tu pareja o una persona que te interesa demasiado. Ponte las pilas en cuestión de proyectos pues muchas de tus ideas podrían ser robadas por personas a las que les has contado tus planes. Te decepcionarás mucho de una amistad. Salida a fiesta o con amistades, no tomes mucho pues podrías aflojar a la persona equivocada. Ten cuidado con una caída o con accidente. Una vez que aprendas a superar tus miedos y traumas pasado sentirás el sabor de la victoria y tocarás la felicidad. La vida te llenará de nuevas oportunidades las cuales deberás de aprovechar si quieren mejorar la parte de los ingresos y sobre todo las relaciones amorosas. Basta de querer agradar a todo mundo, eso es imposible, quédate con las personas que realmente valoren tu presencia y quienes te demuestren con hechos lo importante que eres en sus vidas. Se viene una compra grande puede ser casa o cambio de vehículo solo verifica los contratos y todo lo que es firmes para evitar problemas más adelante. Un amor del pasado podría retornar a tu vida en cualquier momento, ha estado preguntando por ti a amistades cercanas.

LIBRA

Ten cuidado con negocios en estos días pues podrías ser víctima de un fraude. Si tienes una relación la desconfianza, los celos y las mentiras podrías dañar lo que has construido. Inicias una etapa muy perra en la cual comenzarás a sanar heridas del pasado y ha ser más hijo e hija de la tostada, no te costará trabajo cambiar tu forma de ser y pensar pues en la sangre lo llevas. Empezarás a tratar a las personas como se merecen y a no dejarte manipular ni por ti mismo. Grandes cambios y posibilidades de conocer nuevas personas entre ellas se visualizan 2. Ten presente que no siempre tendrás las mismas oportunidades, aprovecha lo que la vida te ofrece en estos momentos y no caigas en provocaciones tontas. No te dejes caer por nada ni por nadie comienza a visualizar el futuro que quieres y comienza a trabajar desde hoy para construirlo. Debes de cuidar autoestima y no permitir que nadie te haga sentir menos de lo que tú vales, recuerda que tú pones tu propio precio y los días de oferta. Hay amistades tuyas que son cercanas y que te tienen mucha envidia y esa energía hace que muchos de tus planes y proyectos se vengan abajo, aprende a no contarles nada de lo que quieres hacer para evitar que todo se venga abajo. Familia lejana podría comunicarse contigo en cualquier momento o recibir visitas sorpresa. Ten cuidado con golpes y caídas las cuales estarán a la orden del día en próximas fechas. Recuerda que primero estás tú, después tú y al final tú.

VIRGO

Es probable que las cosas mejoren en cuestiones de autoestima y bipolaridad que te andas cargando, te desespera que las cosas no te salgan bien a la primera y eso se debe a que descuidas las cosas importantes por atender cuestiones que no te dejan nada de por medio. Una situación se presentará en estos días y te ayudará a comprender el por qué de muchas cosas. Cambios importantes podrían ayudarte a cambiar esos defectos que tanto te molestan. Convivencia familiar se aproxima y posibilidad de reencontrarte con una amistad que tienes un friego de no ver. Ten cuidado con la manera en que tratas a unas personas pues podrías meterte en problemas por andar de lengua suelta. Chismes y envidias son el pan de cada día, recuerda que a la gente le afecta mucho ver que vas avanzando. En el amor se ve un terreno incierto, quizás necesites estar un tiempo más solo o sola para saber qué es lo que necesitas en tu vida. Es tu deber preocuparte por tu familia, pero debes de darte cuenta que a veces las cosas se salen de control y que no puedes controlarlo todo. Si tienes una relación debes de cuidar la comunicación con tu pareja pues a veces están tan ocupados con sus celulares que cada vez las pláticas y los momentos especiales son menos, esto podría poner la relación en una cuerda floja. Es momento de hacer un cambio en tu vida el cual vaya enfocado en la mejora económica pero también en tu paz, tranquilidad y felicidad.

LEO

No es momento de perder las oportunidades que te pone la vida para el cumplimiento de tus sueños y metas, vienen días cargados de muchas situaciones que te harán reflexionar sobre el rumbo que quieres darle a tu vida, amistad comenzará a desarrollar ciertos sentimientos por ti al punto que podría darse una relación amorosa en próximas fechas. No te dejes llevar por chismes que van a estar a la orden del día y muchos de ellos vendrán inclusive de tu propia familia. Cuidado con cambios de ultima hora en lo que se refiere a los dineros pues vienen situaciones importantes en las cuales podrían venir perdidas económicas. Es momento de hacer un cambio importante en tu vida el cual vaya dirigido a enfocarte en todo eso que has soñado y has querido lograr pero que por asares del destino se ha salido de tus manos. No te dejes llevar por chismes de vecindad y centrate en lo que en realidad importa y vale la pena. Vienen días en los cuales estarás pensando mucho en tu pasado, sino tiene nada nuevo que ofrecerte no pierdas tu tiempo con el que solo te va traer cargas negativas. Tus números de la suerte para este fin de semana son el 23 el 78 y el 56. Ten cuidado con una amistad la cual te tiene mucha envidia y buscará la manera de perjudicarte de muchas formas. No permitas qué personas que te arruinaron en el pasado regresen a tu presente.

CÁNCER

Deja de perder el tiempo con amistades falsas que no te suma nada a tu vida solamente te causan problemas y conflictos y te meten en situaciones difíciles de salir. Vienen días en los cual es el amor florecerá en tu vida en caso de estar soltero o soltera, debes de bajar la guardia y darte esa oportunidad en el amor, la pasaste tan mal en tu pasado que tienes miedo de volver a enamorarte y entregarte por completo a una persona pues crees que todos son iguales. Hay muchas oportunidades de realizar un viaje con amistades o familia el cual te ayudará mucho para salir de la rutina y comenzar a pensar sobre esos sueños y metas que tienes desde hace mucho tiempo y que no has podido realizar. Debes aprender a confiar en la capacidad que tienes de lograr todo lo que deseas y comenzar a trabajar en ello. No te dejes llevar por lo que llegará a tus odios pues solo serán noticias desagradables que pudieran causarte estrés y depresión. Es momento de confiar un poco más en ti y comenzar a ser realidad cada sueño y meta sin tener que dar explicaciones a todo mundo del camino que has recorrido y quieres recorrer. Cuidado con enfermedades respiratorias las cuales estarán a la orden del día y podrían ocasionarte un problema a corto y mediano plazo.

GÉMINIS

Ya note desesperes si las cosas no funcionan con una persona, next y quien sigue. Que te valga madres críticas y comentarios a tu persona recuerda que nadie te conoce mejor que tú, sino te dan pa’ el gasto no tienen por qué opinar y si lo hacen que gasten saliva, tú no te mortifiques. Amores del pasado regresan, te darás cuenta de que son asunto olvidado. Infecciones en garganta en estos días y dolores de cuerpo. Eres de los signos más fuertes del zodiaco pues sabes bien cómo lograr tus metas y quien te traiciona paga las consecuencias. Recuerda que tu corazón es muy noble y ponerlo en las manos de cualquier persona puede ser un error que lamentes mucho. Una amistad necesitará de ti y le has dado la espalda cuando más lo ha requerido, recuerda que la vida da vueltas y tarde o temprano la necesitarás. Es momento de que te despabiles y comiences a ver más por ti, disfruta lo que la vida te pone frente a ti y no te quedes con ganas de nada, recuerda que más vale arrepentirse que quedarse con las ganas. Vienen oportunidades de cambios de empleo, no sueltes el que tienes hasta asegurar el nuevo. Te buscará o visitará familiar que tienes mucho de no ver. Una amistad tiene interés por ti, pero es solo sexual. Te enteras de infidelidad de amistad y su pareja.

TAURO

Existe un lado tuyo débil y es tu familia, pues sabes que te doblegas por ellos, en el amor hay cambios importantes pues comenzarás a desear algo estable, temes a enamorarte, pero por dentro es lo que más deseas. No seas tan pronto o pronta cuando conoces a alguien, da tiempo de averiguar más sobre esa persona recuerda que si entregas todo a la primera te expones a que te dejen sin nada. Nuevos amores se aproximan, pero quizás no logres identificarlos pues estarás pensando en la persona incorrecta. Si tienes pareja no temas a decir lo que piensas y sientes pues quedarte callado o callada lo único que ocasiona es una bomba de tiempo. Aprende a deslindarte de responsabilidades que no son tuyas y de dejar de meter las manos al fuego por personas que no estarían dispuestas a ser absolutamente nada por ti. No te dejes llevar por la ira y el rencor pues en próximas fechas tendrás la oportunidad de vengarte de tus enemigos y buscarás la manera de hacerlos pagar caro lo que en el pasado te hicieron. Hay que tener mucho cuidado con subidas de peso porque entrarás en una temporada en la cual tu salud podría verse deteriorada. Hay una amistad tuya del pasado que retorna y que podría meterte en problemas graves con tu propia familia. Tu economía comenzará a mejorar pero deberás de ser muy inteligente para realizar las inversiones adecuadas y multiplicar cada una de tus ganancias. Dinero que te debían comenzarán a pagártelo, trata de no seguir prestando dinero a personas que ya te quedaron mal o de lo contrario se tira la suerte de tus manos.

ARIES

Es momento de comenzar a pensar en ti y de darte cuenta que no necesitas de nada ni de nadie para ser feliz y lograr tus metas y tus proyectos. Debes de cuidar mucho la parte de autoestima mirarte en un espejo y darte cuenta lo especial qué eres. Podrías comenzar a planear un viaje en próximas fechas en el cual se presentarán oportunidades de trabajo y oportunidades de mejorar tus ingresos. Ten mucho cuidado con pretender cambiar la forma de la persona que tienes a tu lado, en caso de tener pareja, o de lo contrario terminará hartándose de ti. Vienen días en los cuales estarás muy pensativa al recordar a personas del pasado que ya no están contigo en tu presente y que sin embargo les echas de menos. No te dejes llevar por los chismes dentro de la familia los cuales pudieran ponerte de malas y sacarte de tu zona de confort. Vienen muchas oportunidades de crecimiento en el área de los negocios que deberás de aprovechar al máximo si quieres mejorar tu estatus económico. Se puede presentar una separación o un divorcio debido a infidelidad y mentiras en una relación de una persona cercana a ti, no te metas en problemas ni en situaciones que no te corresponden. Hay una persona de piel aperlada la cual buscará la manera de afectarte o dañarte con chismes y malos comentarios sobre tu persona y tu familia, es una mujer. Date la oportunidad de cerrar ciclos del pasado y comenzar a trabajar en tu presente preocupándote por tus cosas y dejando la vida de las demás personas en paz.