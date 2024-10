La Volpe no entiende el llamado de Berterame a la selección de México

Ricardo Antonio LaVolpe, extécnico de la selección de México en el proceso del Mundial 2006 se mostró extrañado de la convocatoria del naturalizado número 18 en la historia del Tricolor y destacó que su llamado manda el mensaje de que el técnico nacional Javier Aguirre no está convencido de los delanteros que actualmente tiene el cuadro nacional azteca.

En entrevista con La Opinión, el estratega argentino con trayectoria en Atlante, América, Toluca, Monterrey, Jaguares, Boca Juniors, Banfield y de Egipto, así como de la selección de Costa Rica, detalló sus serias dudas por la convocatoria del jugador de Rayados de Monterrey.

“Si lo traigo es porque no me han conformado los delanteros que están, si no entonces por qué lo voy a convocar. Ahí está el tema, la razón y la pregunta es por qué lo convocó. Es porque no estoy convencido de lo que hay, sino para qué lo convoco, pues de lo contrario no me metería en un problema gratis”, destacó el experimentado estratega sudamericano.

Ricardo La Volpe mostró sus grandes dudas de la productividad que pueda otorgar Germán Berterame a la selecció de México, inclusive dijo que podría generar criticas gratis. Crédito: Carlo Fernández | Imago7

La Volpe también explicó las razones de sus dudas sobre el llamado de Berterame y recordó que él tuvo que hacer lo mismo con Guillermo Franco en el Mundial 2006: “Yo tuve que llamar al Guille Franco y me dije tengo que llamar al goleador en ese entonces del Monterrey y ponerlo a jugar con Jared Borgetti que me hagan esa dupla allá arriba”.

“Pero finalmente tuve la mala suerte de qué el Guille finalmente estuviera lesionado y no jugó en el mundial por una lesión que traía de España, pero fue titular en el Mundial 2010 y eso finalmente me dio la razón de que no me equivoqué en su convocatoria, pero conmigo no jugó, ya que tuve que utilizar al Kikín Fonseca”.

Las razones de llamar a los naturalizados

La Volpe también expuso que: “Yo lo que entiendo es cada quien tiene su forma de pensar y por algo lo debió haber llamado, pero a mí lo que me extraña es la posición de nueve, ya que él generalmente juega con un solo nueve”.

.”Segundo, los grandes equipos y las grandes selecciones que juegan en su mayoría con dos nueves (delanteros), empezando por eso, entonces tienes a Santi Giménez, a Julián Quiñones, a Henry Martín tienes el que anda muy bien en Inglaterra con el Fulham Raúl Jiménez, entonces verdaderamente es extraño que lo hayan convocado. Pero creo que de aquí hasta el Mundial seguirá probando”, destacó.

El problema en la selección no está en la delantera

Ricardo Antonio aseguró que el problema en la selección de México no está en los delanteros, sino en la generación de opciones para que los artilleros las resuelvan: “Para empezar no creo que el problema en la selección pase por los delanteros. Lo que pasa es que en el Tricolor es que no genera jugadas. Es decir, Santi Giménez viene acostumbrado a 10 o 15 posibilidades de gol con el Feyenoord, Henry Martín tiene 10 o 15 posibilidades de gol en el América. Julián Quiñones la rompió con Julio Furch en el Atlas, y entonces lo que hay que ver qué posibilidades hay de gol que tengan los delanteros.”.

Ricardo Antonio La Volpe aseguró que el problema de la selección de México no está en los delanteros, sino en la falta de generación de jugadores que surtan de balones a la ofensiva, gente como Negrete, Boy, “Cabrito” Arellano, Chucky Lozano, Lainez. Crédito: Etzel Espinosa | Imago7

Faltan los jugadores que surtan de jugadas a la ofensiva

La Volpe también explicó las razones de convocar a jugadores naturalizados: “Creo que es porque no sacamos a los jugadores como Manuel Negrete, Tomás Boy, Benjamín Galindo, a más César Huerta, a los Diego Lainez, existe más producción de jugadores de medio campo hacia atrás”.

“La razón es que los grandes equipos, la mayoría tienen en esa posición extranjera, si voy a Tigres, si voy a Monterrey, si voy a Cruz Azul, al mismo América, ahí tienen a Diego Valdez, entonces el fútbol mexicano no está generando esos jugadores de ofensiva, de producir jugadores como el Tecatito Corona, en su momento un “Cabrito” Arellano como se generó el Chucky Lozano, entonces hay que preguntarnos, algo está pasando”, finalizó.

