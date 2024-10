Luis Suárez revela el lado oscuro de Marcelo Bielsa

Luis Suárez es uno de los jugadores históricos de la selección de Uruguay. El exjugador del FC Barcelona reveló incomodidades dentro del proceso de Marcelo Bielsa. A pesar de que los “Charrúas” marchan bien, internamente tienen problemas por las actitudes del “Loco”.

Marcelo Bielsa es uno de los entrenadores más respetados de Sudamérica. Cada vez que el “Loco” está sin trabajo, clubes y selecciones pujan por obtener sus servicios. Pero en la actualidad la selección uruguaya no pasa por sus mejores momentos anímicos por las actitudes de Bielsa.

“Bielsa ha separado a todo el grupo hasta de la forma que tiene para entrenar (…) Muchos jugadores hicieron una reunión para pedirle al entrenador que por lo menos nos dijera buen día, ni saludaba“, reveló Luis Suárez para DSports.

El jugador del Inter Miami no tuvo la iniciativa de dialogar los problemas de la selección con Marcelo Bielsa porque sabía que el “Loco” no lo tomaría de la mejor manera. Cuando se dignó a ventilar algunos problemas, solo obtuvo un “Muchas gracias” por respuesta.

“No porque ya conocía la situación y es sabido que Bielsa no es de lidiar con los líderes o jugadores con experiencia, prefería evitar todo eso porque estaba la selección por encima y no quería meterme en ese momento que yo era partícipe de la Selección y no quería formar parte de un problema. Yo tuve una charla con Bielsa de 5 minutos hablando como referente y al terminar solo me respondió ‘muchas gracias’”, recordó.

El régimen en Uruguay

Del mismo modo, Luis Suárez habló sobre todo el hermetismo que hay dentro del Complejo Celeste. Los trabajadores no tienen permitido tener contacto con los jugadores de la selección “Charrúa”.

“En el Complejo Celeste a los empleados no los dejan pasar, saludar y comer con nosotros. Se tienen que cuidar hasta por la puerta donde tienen que entrar. Me parte el alma que en el Complejo se viva así hoy día”, agregó.

Finalmente, Luis Suárez también explicó que todos estos problemas ha llevado a muchos jugadores a plantearse su permanencia en la selección de Uruguay. El “Pistolero” reveló que algunos jugadores se plantearon dejar a la selección después de la Copa América.

“En la Copa América hubo situaciones que me dolieron que no las dije por el bien de la convivencia. Hubo compañeros que decían juego la Copa América y no juego más (en la selección uruguaya)”, concluyó.

