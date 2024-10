Mía Rubín recuerda el día que audicionó para Marvel

La actriz y cantante Mía Rubín abrió el baúl de los recuerdos y habló sobre uno de los retos más grandes que ha vivido. Y es que a pesar de su corta edad, la joven ya se ha enfrentado a importantes desafíos dentro de la escena actoral.

En una reciente entrevista, la hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín confesó que antes de enfocarse en su faceta como cantante, tocó puertas en Hollywood, llegando a obtener la oportunidad de audicionar para una producción a gran escala del universo Marvel.

Si bien al final, Mía Rubín no consiguió asegurar el papel, recuerda esta experiencia con mucho cariño: “Alguna vez cuando estaba más chiquita llegué a audicionar para una peli de Marvel. Me encanta el género de acción, para mí era un sueño hecho realidad“, contó en entrevista con ‘De primera mano’.

Al ser cuestionada sobre la producción en la que estaría participando de obtener el personaje, afirmó que se trataba de una de las cintas protagonizadas por Benedict Cumberbatch: “Era la película de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, para la chavita latina, pero me dijeron que no“, añadió.

Para finalizar, la intérprete de “Tú me matas” reveló que su hermana Nina también formó parte de la ronda de audiciones. No obstante, un factor externo les impidió conseguir dicho papel.

“Era top secret, nadie podía decir nada, mi hermana y yo estábamos audicionando, las dos, no podíamos decir absolutamente nada pero fue una experiencia bien padre. Obviamente eran como requisitos, pero al final también era muy difícil, necesitábamos visa de trabajo americana entonces no se logró“, indicó.