Reseña sobre el iPhone 16 y el 16 Pro de Apple: Mejoras de la cámara y chips listos para la inteligencia artificial

Algunas de las actualizaciones más curiosas (desde el nuevo Control de la cámara hasta los nuevos filtros de estilo) te ayudan a hacer y personalizar tus fotos y videos con mayor facilidad

El iPhone 16 Pro (arriba a la izquierda) y el iPhone 16 Plus (a la derecha) son dos de los cuatro nuevos modelos de la línea iPhone 16 de Apple

Los últimos modelos de iPhone 16 de Apple llegaron a las tiendas, lo que, por supuesto, plantea la pregunta: ¿vale la pena la actualización?

Si bien Apple está promocionando algunas mejoras en la cámara, un procesador integrado para inteligencia artificial y un botón de Control de la cámara (Camera Control) totalmente nuevo, es difícil ver estos cambios como algo más que mejoras adicionales en lo que ya eran dispositivos de alta gama.

Para refrescar la memoria: Apple ha lanzado el iPhone 16 estándar de 6.1 pulgadas y el iPhone 16 Plus más grande de 6.7 pulgadas, así como el iPhone 16 Pro de 6.3 pulgadas y el iPhone 16 Pro Max de 6.9 pulgadas. Los precios de los cuatro dispositivos empiezan en $799, $899, $999 y $1,199, respectivamente.

Yo tomé prestados un par de modelos de iPhone 16 (el iPhone 16 Plus y el iPhone 16 Pro) y los llevé a dar una vuelta breve, mientras se llevan a cabo nuestras pruebas de laboratorio. Consumer Reports va a comprar toda la línea del iPhone 16, al por menor, para someterla a rigurosas pruebas en nuestros laboratorios, con parámetros como la duración de la batería, la durabilidad y el rendimiento. Pronto pondremos a disposición de los miembros de CR los resultados completos y nuestras calificaciones oficiales.

¿Cuál es mi opinión preliminar? Como era de esperar, solo recomendaría comprar un iPhone 16 nuevo si tu dispositivo actual por lo menos tiene algunos años de viejo y está a punto de morir, o si te entusiasma la idea de la Inteligencia de Apple, que solo estará disponible para la línea de iPhone 16 y los modelos iPhone 15 Pro, cuando empiece a implementarse a finales del otoño. Pero si tu iPhone actual sigue funcionando bien, no creo que tengas mucho que perder si esperas un poco para actualizarlo.

Dicho esto, veamos algunas de nuestras primeras impresiones.

El iPhone 16 y el iPhone 16 Plus

Estos son los dos modelos estándar y menos caros del iPhone 16. Al igual que el año pasado, el iPhone 16 tiene una pantalla de 6.1 pulgadas, que me resulta cómoda de usar con una mano, mientras que el iPhone 16 Plus ofrece una pantalla más grande de 6.7 pulgadas.

Aunque los modelos 16 y 16 Plus incorporan algunas mejoras modestas en las especificaciones (como un nuevo chip A18 y un “gran aumento” de la duración de la batería, que nuestros expertos comprobarán en breve), éstas no son las actualizaciones más interesantes. Analicemos las nuevas funciones y las que, sorprendentemente, se han mantenido igual.

El Botón de acción

Los iPhone 16 y 16 Plus estándar se deshicieron de sus interruptores Sonido/Silencio y adquirieron el versátil Botón de acción (Action Button), que antes solo estaba disponible en los modelos Pro. Situado en el borde superior izquierdo, este botón ofrece un atajo fácil para una amplia gama de acciones usadas con frecuencia, como activar el modo No molestar o encender la linterna. Sin duda, es cómodo disponer de esta función en toda la línea iPhone 16. Personalmente, me gusta programar el Botón de acción para abrir mis alarmas (útil para antes de ir a dormir). Pero por supuesto esta no es una mejora imprescindible.

La misma frecuencia de refresco de 60Hz de siempre

Tanto el iPhone 16 como el 16 Plus mantuvieron su frecuencia de refresco de 60Hz, lo que podría considerarse una decepción, dado que los modelos Pro y muchos otros teléfonos inteligentes de alta gama tienen ahora una frecuencia de refresco más rápida, de 120Hz. Pero, para mi ojo inexperto, la imagen parecía bastante nítida y fluida cuando veía YouTube y me desplazaba por los videos de TikTok. Por supuesto, si eres de los que suelen transmitir programas o jugar a videojuegos con gráficos en movimiento rápido, esto podría ser un punto de fricción.

El iPhone 16 y 16 Plus tampoco recibieron la Pantalla siempre encendida (Always On Display), una característica de los modelos Pro desde el iPhone 14. De nuevo, en mi opinión no es una gran pérdida, ya que el Always On me distrae. Pero si te gusta poder echar un vistazo a la hora o a tus notificaciones desde lejos, quizá quieras optar por un modelo Pro en lugar de la versión básica.

Una cámara potente, igual que el año pasado

Pasemos ahora a las cámaras. El iPhone 16 y 16 Plus tienen un sistema de doble cámara trasera ligeramente modificado, que incluye una cámara trasera principal de 48 megapíxeles y una nueva ultra gran angular de 12 megapíxeles.

Gracias a la ultra gran angular mejorada, ambos modelos estándar han ganado la capacidad de hacer fotos macro de cerca, una función que antes solo estaba disponible en los Pros y que personalmente me parece muy buena.

La fotografía macro se activa automáticamente cuando te acercas a unas pulgadas del objeto, y creo que los primeros planos son impresionantes, como estas fotos del Parque del puente de Brooklyn.

Todos los teléfonos iPhone 16 pueden hacer macrofotografía.

Photo: Courtney Lindwall/Consumer Reports

En toda la línea del iPhone 16, Apple también ha lanzado lo que denomina Estilos fotográficos (Photographic Styles). Se trata de filtros que dan a tus imágenes un toque diferente, desde Dramático a Etéreo, y ajustan sus subtonos, lo que puede ayudarte a capturar tonos de piel más reales.

En realidad, ya existían algunos estilos fotográficos, pero tenías que seleccionarlos manualmente a través de los ajustes de la cámara y no podías cambiar entre ellos en cada toma. Ahora, más accesibles y con más opciones, fueron una de las mejoras que más me gustaron de la experiencia general de la cámara y me recordaron un poco a los primeros filtros de Instagram.

Aquí tienes un par de fotos del paseo por la costanera del Parque del puente de Brooklyn, en un estilo cálido y en blanco y negro.

Todos los modelos de iPhone 16 ofrecen ahora un acceso fácil a una gama de estilos fotográficos, como los dos que se muestran aquí.

Photo: Courtney Lindwall/Consumer Reports

El Control de la Cámara

Tenemos nuevos botones, amigos. Toda la línea iPhone 16 viene ahora con el Control de la cámara multifunción. Este práctico botón se encuentra en el borde inferior derecho del teléfono (más o menos donde suelo apoyar el pulgar) y se puede usar para hacer fotos y videos rápidamente, así como para cambiar los ajustes de la cámara. Parece sencillo, pero cuesta acostumbrarse.

Pulsa el botón una vez para abrir la cámara y otra vez para hacer una foto. (Cuando sostienes el teléfono en horizontal, esto parece un divertido homenaje al botón del obturador de una cámara de fotos). También puedes mantener pulsado el botón para empezar a grabar un video. Si bien es bueno tener otra forma rápida de acceder a la cámara, yo diría que es igual de fácil deslizar el dedo hacia la derecha en la pantalla de bloqueo o tocar el acceso directo a la cámara de la pantalla de bloqueo.

La verdadera ventaja del botón es que te permite acceder a los ajustes de la cámara (exposición, profundidad de campo y zoom), que normalmente tendrías que buscar en la aplicación Cámara para cambiarlos. Aquí es donde me resultó un poco más difícil usar el botón. Si pulsas ligeramente el botón, hasta que sientas un pequeño “clic” al tacto, se abrirá el menú de ajustes. A continuación, puedes deslizar el dedo por el botón para hacer tus selecciones y, después, tocar ligeramente el botón dos veces para que vuelva a aparecer el menú.

Si esto te parece un poco confuso, es porque así fue para mí, al menos por un rato. Tras media hora de práctica, pude abrir el menú de ajustes sin hacer una foto o grabar un video accidentalmente. Pero todavía no sé si este Control de la cámara se convertirá en parte de mi día a día o en una novedad olvidada.

Nuevos colores llamativos

Yo probé el iPhone Plus en color azul ultramar, que se une a los también brillantes verde azulado y rosa como nuevas opciones de color para las partes traseras de cristal con infusión de color de los modelos estándar de iPhone. Aunque normalmente me gustan más los colores neutros, el azul me pareció llamativo cuando lo tuve en la mano. El problema es que cuando se trata de un dispositivo tan caro, yo suelo meterlo inmediatamente en una funda a prueba de caídas, con lo que el color queda oculto. (Te recomendamos que tú también hagas lo mismo).

iPhone 16 Pro y Pro Max

Estos son los modelos de alta gama de Apple. Por unos cientos de dólares más, puedes conseguir un marco de titanio de acabado premium, la promesa de una batería más duradera (la pondremos a prueba en nuestro laboratorio), e incluso chips A18 Pro de alta gama. Apple afirma que estos procesadores ayudarán a potenciar el conjunto integrado de funciones de inteligencia artificial, que empezarán a implementar en breve. Los modelos Pro también tienen un nuevo color este año, titanio desierto, que creo que es una opción más femenina que lo que se ofrece actualmente para los Pro.

Pantallas más grandes

La pantalla ProMotion de 120 Hz del iPhone 16 Pro era fantástica para mi ojo inexperto cuando hacía cosas básicas: desplazarme, ver algunos videos o pasar de una aplicación a otra.

Y si eres un amante de las pantallas gigantes, probablemente te alegrará que tanto el 16 Pro como el Pro Max hayan aumentado de tamaño. La pantalla del Pro ha pasado de las 6.1 pulgadas del iPhone 15 Pro a 6.3 pulgadas, lo que se ha conseguido en parte gracias a unos marcos ligeramente más pequeños, mientras que la pantalla del Pro Max ha pasado de 6.7 a 6.9 pulgadas, lo que convierte al Pro Max en el iPhone más grande de la historia. Como aficionado a los teléfonos pequeños que soy, el tamaño añadido del Pro Max me parece innecesario y bastante difícil de manejar. Pero si eres de los que quieren tanta pantalla como sea posible por tu dinero, ésta podría ser una de tus actualizaciones favoritas de este año.

Un sistema de cámara hecho para profesionales

Apple promociona el sistema de cámaras de los modelos Pro como de nivel profesional y, desde mi perspectiva de aficionado, me pareció correcto. El sistema de triple cámara trasera de los Pro incluye ahora una cámara principal de 48 megapíxeles, una nueva ultra gran angular de 48 megapíxeles y un teleobjetivo de 5 aumentos.

Hice una prueba con la cámara del iPhone 16 Pro. Dado que los sistemas de cámara de Apple llevan mucho tiempo en lo más alto de nuestras listas, las fotos del iPhone 16 Pro resultaron previsiblemente vibrantes, detalladas y realistas.

El teleobjetivo de 5 aumentos antes solo estaba disponible en el iPhone 15 Pro Max, mientras que el iPhone 15 Pro tenía un zoom óptico de 3 aumentos. Creo que es una mejora realmente útil. Para mí, más potencia en el teleobjetivo significa poder acercarme a esa arquitectura lejana o a un espectáculo callejero que está ocurriendo a media manzana de distancia.

Aquí tienes dos fotos del Jane’s Carousel en el paseo costero de Brooklyn, tomadas con la cámara principal y el teleobjetivo de 5 aumentos del iPhone 16 Pro. Los detalles (hasta las marcas y las pinceladas del diseño pintado del carrusel) son impresionantes.

El teleobjetivo 5x (a la derecha, comparado con la cámara principal a la izquierda) ya está disponible tanto para el Pro como para el Pro Max.

Photo: Courtney Lindwall/Consumer Reports

Además de los Estilos y el botón de Control de la cámara descritos anteriormente, también llegaron una serie de nuevas funciones específicas de la Pro para la grabación de video.

Apple añadió una función de Mezcla de audio (Audio Mixing), que filtra el ruido de fondo en el video y ayuda a dar a la voz del orador un sonido con calidad de estudio. Probando la función en el salón de mi casa, me impresionó mucho su capacidad para aislar mi voz del ruido de fondo de la televisión. Si bien Apple está dirigiendo claramente esta prestación a los aspirantes a cineastas y creadores de contenidos, creo que es bastante útil para cualquiera. Nadie quiere que un momento importante que esperaba compartir con su familia y amigos se vea arruinado por un fondo ruidoso.

Los Pros ahora también pueden grabar video 4K a 120 fps en Dolby Vision, la combinación más alta de resolución y velocidad de fotogramas para grabación de video en cualquier iPhone, según Apple.

En resumen

La línea iPhone 16 ofrece un puñado de mejoras útiles, pero lo cierto es que la actualización es modesta, y eso no es tan sorprendente teniendo en cuenta que Apple lleva años fabricando algunos de los teléfonos inteligentes de gama más alta. La potencia de la renovación de la inteligencia artificial de esta línea no será evidente hasta que la Inteligencia de Apple empiece a implantarse a finales de este otoño. Pero a menos que sepas que quieres apostar por la Inteligencia de Apple (que solo estará disponible para la línea iPhone 16 y los 15 Pros), no hay ningún motivo real para salir corriendo a comprar lo último y mejor de Apple.

