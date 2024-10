Se enciende el Clásico Tapatío del fútbol mexicano

El fútbol mexicano se prepara para una nueva edición del Clásico Tapatío. En la previa, los jugadores han comenzado a calentar el encuentro. Edgar Zaldívar le mando un dardo a los jugadores de las Chivas de Guadalajara. Fernando Beltrán no tardó en replicar.

El defensor Edgar Zaldívar fue contundente al hablar de las Chivas de Guadalajara. El jugador del Atlas presumió los títulos del club y reconoció que prefiere el valor de los títulos y el éxito que la exposición y la valoración que se pueda tener sólo por ser jugador del “Rebaño Sagrado”.

“Te da el reconocimiento de ser bicampeón, ellos no han conseguido prácticamente nada con su club. A lo mejor pueden ser más vistos o más reconocidos o lo que sea, pero me llena más a mí, me quedo más con el valor o con el sabor de que tú hiciste historia acá, que dejaste tu huella acá, como sucedió con Jeremy, con ‘Hueso’, Gaddi, yo, tuvimos esa oportunidad de poder dejar un bicampeonato aquí en esta institución que nos dio la oportunidad, yo con eso tengo, porque lo buscamos durante mucho tiempo”, dijo Zaldívar.

Edgar Zaldívar, dice que no se siente menos porqué los canteranos de @Chivas puedan llamar más la atención en lo mediático o hasta del DT de @miseleccionmx:



"Aunque ellos (la mayoría de los actuales canteranos rojiblancos) no hayan ganado títulos 🏆🏆".#ATLAS #ClasicoTapatio pic.twitter.com/NthRW0Qson — Omar Pérez Campos (@omardepor) October 2, 2024

Como era de esperarse, a los jugadores de las Chivas de Guadalajara le iban a mencionar estas declaraciones. Fernando Beltrán fue cuestionado sobre el cometario de Zaldívar. El “Nene” evitó hablar del asunto.

“Ayer Edgar Zaldivar hizo una declaraciones muy polémicas, ¿hay algo que quisieras comentar sobre este tema?”, le preguntaron. Fernando Beltrán respondió: “No lo conozco, no sé quien sea”.

¿Se calentó el #ClásicoTapatío? 👀



Respecto a las declaraciones que ayer dio Edgar “Gary” Zaldívar, Nene Beltrán se limitó a contestar que él no lo conoce. #Chivas #Guadalajara #Atlas pic.twitter.com/tgBgFlJlCm — Andrea García (@andrea_garciah6) October 3, 2024

Cómo llegan al Clásico Tapatío

Las Chivas de Guadalajara llegan a este partido necesitados de victoria. El Rebaño Sagrado solo tiene un triunfo de sus últimos cuatro partidos. En medio de la incertidumbre por la posible salida de Fernando Gago, las Chivas marchan en la octava posición de la Liga MX.

Por su parte, el Club Atlas no tiene un presente muy diferente. El conjunto rojinegro tiene una victoria en sus últimos cinco partidos. Esta racha negativa pone al Atlas en la novena posición de la tabla, a sólo un punto del Rebaño Sagrado.

Este partido se desarrollará este sábado 5 de octubre. El duelo tendrá lugar en el Estadio Akron, casa de las Chivas de Guadalajara.

Sigue leyendo:

– Tildan de “mercenario” a Fernando Gago

– Cómo le ha ido a Fernando Gago en las Chivas de Guadalajara

– Chicharito recibe críticas por sus actitudes en redes sociales

– Xabi Alonso y su guiño al Club Atlas