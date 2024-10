Yailin la Más Viral explota por supuesto sabotaje a su show en Nueva York

La reciente visita de Yailin la Más Viral a Nueva York estuvo llena de sorpresas, y aunque en un principio todo parecía pintar como miel sobre hojuelas, no pasó mucho tiempo antes de que se convirtiera en una pesadilla por un supuesto sabotaje, así lo dio a conocer la propia dominicana. Pero, ¿qué fue lo que desató la furia de la rapera? Sigue leyendo para enterarte.

En una inesperada transmisión en vivo por medio de redes sociales, la intérprete de “Shaka Laka” se pronunció molesta sobre la serie de alarmantes fallas técnicas que acabaron por arruinar el concierto que ofreció en New Jersey el pasado 2 de octubre.

Yailin la Más Viral recibe importante reconocimiento en New Jersey

Dentro de su mensaje, la también influencer acusó al locutor Alofoke de haberla “utilizado” para generar la afluencia de público: “Me usaron para vender los boletos. Pero voy a subir todos mis ensayos, mis rejas, todo lo que estaba planeado”, expresó.

Asimismo, Yailin la Más Viral confesó que debido a que el evento fue organizado por el comunicador, a quien ella consideraba un amigo, optó por no cobrar su presentación.

Yailin La Más Viral prefiere estar soltera y esta es la razón

“Querían quitarme del aire, a mí que no estaba cobrando nada. Yo pagué mis bailarines, todo. Lo único que me pagaron fue la ropa“, añadió molesta en el ‘live’ que no tardó en viralizarse por plataformas como Instagram y Tik Tok, llamando la atención del público hacia la polémica.

Es así como decenas de internautas se sumaron a la conversación y mostraron su apoyo a la ex pareja de Anuel AA: “La verdad que le hicieron un daño. No la dejaron ser, quisieron humillarla”, escribió un usuario. Por su parte, otro agregó: “Le hicieron un daño, por Dios, lo hicieron a propósito”.