Cómo instalar un generador de forma segura

Cuatro pasos importantes pero sencillos para garantizar que tu generador portatil funcione de forma segura

Pon mucha atención a las pautas de seguridad al instalar un generador, especialmente si es nuevo o no lo has usado durante un tiempo.

By Allen St. John

La regla principal al conectar un generador portátil es simple: No te saltes pasos. Puede ser peligroso y, en ocasiones, hasta mortal.

Primero, es posible que quieras volver a encender tu estufa eléctrica, calentador de agua o sistema de calefacción, pero no intentes suministrar energía del generador directamente al sistema eléctrico de tu hogar sin un interruptor de transferencia o un dispositivo de bloqueo que esté instalado correctamente en tu panel eléctrico.

“Lo último que deberías hacer es intentar conectar tu generador al panel de interruptores por ti mismo, especialmente en el último minuto y con prisa”, aconseja Dave Trezza, el líder que dirige las pruebas de generador de CR.

Es más, la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC) advierte a los consumidores que no compren, usen, ni revendan los novedosos cables de extensión macho a macho comercializados en Amazon y otros sitios web como una forma de conectar un generador portátil directamente al sistema eléctrico de una casa. Estos cordones, también llamados “cordones suicidas”, no cumplen con las normas de seguridad nacionales y son extremadamente peligrosos.

Entre los riesgos, una vez que conectas un extremo del cable a una fuente de alimentación, el extremo opuesto suministra electricidad viva que puede provocar una descarga eléctrica o electrocutarte, advierte la CPSC. Adicionalmente, la “retroalimentación” que introducen estos cables puede eludir las características de seguridad del sistema eléctrico de tu hogar y provocar un incendio, además de representar un riesgo de electrocución para los trabajadores de servicios públicos que reparan líneas eléctricas municipales fuera de tu casa.

Sigue las cuatro recomendaciones a continuación para suministrarle energía a tu hogar de manera rápida y segura hasta que restablezca el servicio eléctrico.

1. Encuentra un lugar seguro

Los generadores portátiles que funcionan con gasolina producen monóxido de carbono y, si se usan en interiores o demasiado cerca de tu casa, ese escape de CO (monóxido de carbono) inodoro e incoloro puede matar a un ser humano en cuestión de minutos.

El único lugar seguro para operar un generador es al aire libre, a un mínimo de 20 pies de tu hogar. Orienta el escape del motor lejos de ventanas, puertas, unidades de aire acondicionado u otras estructuras. No asumas que abrir puertas y ventanas hace que sea seguro colocar el generador más cerca de tu vivienda. Esa no es suficiente ventilación para protegerte, afirma la CPSC.

Las entradas a la casa, los patios de piedra y las zonas niveladas de césped son buenos lugares para colocarlo. Y si está lloviendo o nevando, deberás proteger el generador con una carpa o una cubierta específica. Puedes encontrar estas cubiertas para cada modelo en línea, pero también la puedes comprar en un centro para el hogar.

No coloques tu generador en los siguientes espacios:

• El garaje, aunque dejes la puerta abierta. Abrir puertas o ventanas no proporcionará suficiente ventilación para evitar la acumulación de niveles letales de CO.

• Un porche exterior o cochera. La CPSC dice que todavía está demasiado cerca de tu casa.

• Ático

• Sótano

• Entrepiso

• Cobertizo o cualquier otro edificio al que pueda entrar una persona o animal.

Según la CPSC, una de las medidas de seguridad más sencillas e importantes es asegurarte que tienes detectores de monóxido de carbono que funcionen con batería en cada nivel de tu casa y fuera de las áreas de los dormitorios. (Los modelos que funcionan con electricidad y tienen una batería de respaldo también funcionan bien en caso de un corte de energía). Prueba los dispositivos de forma mensual y nunca ignores la alarma. Si hay una acumulación de CO que elude los sensores del generador, la advertencia de un detector de CO independiente y económico podría salvarte la vida.

Consulta nuestro artículo sobre los mejores detectores de monóxido de carbono e información sobre cómo comprar el detector de CO adecuado para tu hogar.

Revisa el informe de la CPSC para obtener más consejos sobre cómo mantenerte seguro y abrigado este invierno.

2. Determina qué puedes conectar

Sin un interruptor de transferencia, solo puedes utilizar los enchufes integrados de un generador portátil, conectados con cables de extensión para seleccionar electrodomésticos y dispositivos electrónicos. Eso significa que no podrás alimentar aparatos cableados como una caldera, un aire acondicionado central o una bomba de pozo. Para eso, necesitarás un interruptor de transferencia.

Para asegurarte de que tu generador es capaz de mantener los electrodomésticos que deseas mantener funcionando, revisa nuestra guía interactiva. Ten en cuenta que algunos electrodomésticos, como los refrigeradores, se encienden y se apagan durante su funcionamiento, por lo que necesitas tener en cuenta esta demanda de energía adicional para que todos tus aparatos continúen funcionando sin problemas.

3. Utiliza adecuadamente los cables de extensión

Los cables de extensión pueden representar peligros, especialmente si se usan al aire libre o para transportar la carga de electrodomésticos de alta potencia. Para una máxima seguridad, consulta el manual del propietario de cada aparato que necesites encender para comprobar qué calibre o grosor de cable recomienda. Asegúrate de que los cables estén clasificados para uso en interiores y exteriores. Verifica las etiquetas de los cables para conocer la potencia máxima que pueden transportar de manera segura. Luego, asegúrate de que esas calificaciones coincidan con las calificaciones de los electrodomésticos que planeas alimentar.

Utiliza los cables de extensión más gruesos para los aparatos que requieren mayor corriente, como un refrigerador o una bomba de desague, dice Trezza. Los cables de extensión más gruesos, es decir, aquellos con números de calibre más bajos, son capaces de soportar más corriente. Reserva los cables de mayor calibre (más delgados) para aparatos que consumen menos energía, como una computadora portátil o una lámpara pequeña.

Para electrodomésticos grandes, como un refrigerador, utiliza un solo cable de extensión y un tomacorriente de generador, recomienda Trezza. Para aparatos y dispositivos electrónicos más pequeños, como la lámpara de tu buró y el cargador de tu teléfono o computadora, puedes usar una regleta conectada a la extensión del generador para conectar varios dispositivos. También puedes conectar varias extensiones en serie para alcanzar la longitud que necesitas, pero asegúrate de que todas sean del mismo calibre. “Si juntas dos cables de diferentes calibres, solo obtendrás la capacidad del más bajo”, dice Trezza.

Ten en cuenta que cuanto más lejos estés del generador- al usar cables de extensión más largos- puede haber una caída de voltaje que afecte los aparatos que deseas tener funcionado. Aun así, no caigas en la tentación de colocar el generador más cerca de la casa que los 20 pies que recomienda la CPSC. “La seguridad debe ser tu principal prioridad”, dice Trezza.

No pases los cables de extensión debajo de las alfombras ni permitas que queden atrapados en ventanas o puertas. Emplea un tope de goma para evitar que las puertas se cierren por completo y se doblen los cables.

4. Presta atención al combustible

Los generadores portátiles funcionan con gasolina y la mayoría tiene una capacidad máxima de alrededor de 8 galones. Asegúrate de tener suficiente gasolina y guárdala en contenedores aprobados por ANSI, que cuentan con mecanismos especiales para liberar la presión. Mezcla la gasolina con un estabilizador de combustible y almacénala fuera de la casa.

Ten en cuenta que para hacer funcionar un generador se requiere mucho más combustible que, por ejemplo, una podadora de pasto. El generador Generac XT8500EFI de 8,500 vatios, uno de los mejores calificados, tiene un tanque de 8 galones y puede funcionar entre 9 y 15 horas. Esto significa que mantenerlo en funcionamiento durante dos días seguidos puede requerir más de 40 galones de gasolina, lo que equivale a ocho contenedores grandes de 5 galones.

Nunca llenes un generador mientras está prendido. La Asociación Nacional de Protección contra Incendios advierte que si derramas gasolina accidentalmente sobre el escape caliente del generador, podría incendiarse.

Si estás buscando un generador portátil nuevo, considera un modelo que también pueda funcionar con propano, como el DuroMax XP10000HX, que te ofrece más opciones para que funcione tu generador. También hay kits de conversión disponibles para otros modelos que te permiten usar propano o gas natural, aunque la instalación de estos kits requiere tener cierta experiencia en proyectos o la ayuda de un profesional.

Nuevas características de seguridad en generadores portátiles

En los últimos años, cientos de estadounidenses han muerto por intoxicación de monóxido de carbono (CO) mientras usaban generadores portátiles, según la CPSC. Para reducir el riesgo, muchos generadores nuevos están equipados con un sensor que provoca que el generador se apague de forma automática si el CO alcanza niveles peligrosos en espacios cerrados. Algunos también cuentan con motores que emiten menos CO en un primer lugar.

Consumer Reports ahora recomienda generadores portátiles solo si pasan nuestras pruebas de tecnología de seguridad de CO. La puntuación individual de tecnología de seguridad de CO en nuestras calificaciones refleja nuestra evaluación de la respuesta del generador al CO en el aire que lo rodea, así como la cantidad de CO que emite. Estas calificaciones van de buenas a excelentes; los generadores que no tienen monitor ya no son evaluados por CR.

Sin embargo, la función de apagado automático no puede resolver todos los problemas de seguridad, esto enfatiza lo importante que es que los consumidores sigan las pautas de seguridad mencionadas anteriormente sobre la ubicación del generador e instalen detectores de CO en las áreas de su hogar y los revisen con regularidad.

