Estos son los billetes de 20 dólares que cajeros y bancos de EE.UU. rechazarán

Los bancos, cajeros automáticos y comercios en Estados Unidos no aceptarán billetes de 20 dólares que no cumplan con los estándares de integridad. Esto incluye aquellos billetes que estén dañados o presenten manchas en la imagen del personaje histórico, así como varias series antiguas que ya no cumplen con los estándares de seguridad actuales.

Esta medida, anunciada por la Reserva Federal y el Departamento del Tesoro de EE.UU., forma parte de un esfuerzo para modernizar el sistema monetario del país y mejorar la seguridad en las transacciones financieras.

Los billetes de 20 dólares más antiguos, que no cuentan con las características de seguridad más avanzadas presentes en las emisiones más recientes, serán retirados gradualmente de circulación. Entre los elementos de seguridad que se han mejorado en los billetes más nuevos están las marcas de agua, las tiras de seguridad y los cambios de color que dificultan la falsificación.

Según los informes, los billetes más antiguos seguirán siendo válidos para transacciones, pero los bancos y otros puntos de pago no los aceptarán a partir de la fecha establecida. Esto afectará a los consumidores que aún guardan billetes de series previas en su poder, quienes deberán intercambiarlos por los nuevos billetes a través de entidades bancarias o la propia Reserva Federal.

Aunque esta medida podría causar algunas inconveniencias a corto plazo, las autoridades aseguran que el retiro de billetes antiguos es crucial para mantener la integridad del sistema monetario y combatir la falsificación. Los bancos están preparando a los consumidores para el cambio, informando sobre los plazos y los procedimientos necesarios para realizar el canje de los billetes rechazados.

Este paso hacia la modernización refleja el compromiso de Estados Unidos con la seguridad y eficiencia en sus transacciones financieras, a la vez que adapta su sistema monetario a las tecnologías y estándares actuales.

EE.UU. rechazará billetes de 20 dólares dañados o antiguos para mejorar la seguridad en transacciones.