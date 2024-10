Fernando Gago más firme que el peso en Chivas

Finalmente, todo quedó en llamarada de petate con la posible salida del técnico argentino Fernando Gago al Boca Juniors, al asegurar para la cadena Telemundo este sábado antes del juego contra el Atlas en el clásico tapatío, que nunca tuvo ninguna oferta del cuadro xeneize y que cumplirá su contrato con las Chivas.

En este sentido Gago expuso con claridad, ante la insistencia de los rumores de su salida de Chivas, que él tiene un contrato con el club Guadalajara y que espera cumplirlo: “Sin duda, yo tengo un contrato con el club, yo nunca tuve un ofrecimiento de nadie”.

Gago en la entrevista explicó que nadie de Boca Juniors se contactó con él y tampoco con la gente de su entorno y que desconocía de donde surgieron esos rumores: “Miren, lo voy a aclarar, para ser sinceros, yo nunca tuve ninguna oferta, yo no tuve ningún llamado de gente cercana a mí ni en mi entorno, ni a nada, no sé de dónde salen estas cosas, y estas informaciones”.

Fernando Gago, técnico de Chivas y Beñat San José, estratega del Atlas se dan el abrazo de buena suerte antes de iniciar el clásico tapatío que tuvo una semana movida en el Rebaño Sagrado por los rumores de la salida del estratega del Guadalajara que desmintió antes de iniciar las hostilidades. Crédito: uan Carlos Cubeyro. | Imago7

Se le insistió sobre los rumores de su permanencia en las Chivas y sobre si Boca Juniors lo había o no contactado: “No me contactó nadie, no sé dónde salió esa información. No tuve contacto con nadie, con ningún club y lo digo acá por qué se generó el rumor muy fuerte y es algo que no ha pasado y lo vuelvo a repetir, ni gente se contactó conmigo, ni con gente de mi entorno, nadie me comunicó nada“.

Se le hizo la observación que si esta postura descarta cualquier oferta para salir de Chivas, a lo cual respondió que: “Todo puede pasar en el fútbol, eso está muy claro, hoy perdemos o perdemos cinco partidos, puede indicar que ya no esté más, pero puede ser que esté siete años acá, yo siempre vivo el hoy, soy muy claro en lo que pretendo, y soy muy claro con el club”.

“Tengo una comunicación bárbara con la directiva como la comunicación constante y las cosas son muy claras, no sé por qué se instaló ese rumor, pero es parte del fútbol, lo entiendo de esta manera y trato de alejarme de lo que es del día a día“.

En este sentido, Fernando Gago también añadió que: “Estamos en un momento de crecimiento futbolístico muy grande, los jugadores, cada vez se sienten más cómodos dentro del campo, están jugando muy buen nivel, y es cierto, quizá los últimos resultados no nos han favorecido, pero creo que es el camino a seguir y debemos seguir insistiendo para que los resultados lleguen“.

Para finalizar descartó que la semana haya sido atribulada por tantos rumores sobre su salida: “Para mí fue muy tranquila la semana de trabajo, porque fue la semana normal y una semana previa un clásico donde también se generan muchas emociones, muchos sentimientos para llegar a este partido del clásico contra el Atlas, que es un partido donde todos quieren jugar y donde entrenan un poquito más para poder ganar. Esa fue la mentalidad que tuvimos durante toda la semana”.

