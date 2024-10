Samo fue asaltado de nuevo, ¿qué ocurrió?

Samo fue nuevamente víctima de un robo. El cantante mexicano denunció que fue asaltado el viernes en la madrugada en Ciudad de México.

A través de su cuenta de X, el cantante informó que mientras se dirigía al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la CDMX para un viaje a Nueva York para un show hizo una parada en una farmacia y cuando regresó su vehículo se dio cuenta que sus pertenecías habían sido sustraídas.

Entre los objetos que le robaron Samo estaba un bolso los pasaportes y visas de él y su mánager, por lo que casi se ve en la difícil situación de tener que cancelar el show. Afortunadamente, ambos pudieron resolver el tema de sus documentos y pudieron viajar.

Cansado de estas situaciones en nuestro país, lo único que puedo decir, es que urgen castigos más severos a este tipo de actos. Siento mucho no poder viajar a Nueva York y cantar con mis compañeros, de verdad lo siento. @SSC_CDMX @FiscaliaCDMX @OHarfuch @BJAlcaldia pic.twitter.com/seQCfD435r — SAMO (@SAMOALLSTAR) October 4, 2024

El cantante se quejó de que no pudo formular la denuncia del robo cuando ocurrió y tuvo que esperar hasta que amaneciera. También aseguró que es necesario que se refuerce la seguridad en la ciudad y que el castigo a quienes comentan este tipo de crímenes debe ser más severo.

“La verdad creo que en este país hacen falta castigos más severos para que esto no pase, porque creo que se normaliza mucho este tipo de actos y me encantaría que los responsables de este robo realmente aparezcan, y se les de la pena que merecen por tomar cosas que no les pertenecen”, dijo.

A las horas, Samo compartió un video en su cuenta de Instagram en el que se le ve caminando por las calles de Nueva York. “Lo logramos, gracias por el apoyo y la buena energía”, escribió.

Este es el segundo robo del que es víctima Samo este año. En julio, el cantante mexicano denunció que su camioneta fue asaltada mientras estaba estacionada en La Condesa, Ciudad de México.

El cantante compartió un video a través de su cuenta de X en el que muestra cómo quedó camioneta luego del robo: con uno de los vidrios laterales completamente rotos.

“La inseguridad en esta ciudad es una cosa con la que ya no se puede lidiar, creo que de verdad es impresionante cómo la seguridad en esta ciudad se necesita reforzar porque nos acaban de asaltar en la Condesa”, dice Samo en el video.

Asimismo, el cantante detalló los artículos que se llevaron de su vehículo: computadoras y otras herramientas de trabajo, que no especificó.

