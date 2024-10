Cómo configurar tu Mac para que sea lo más segura posible

Las computadoras Mac vienen con una serie de herramientas de seguridad avanzadas que, cuando se configuran correctamente, protegen tanto tu información personal como tu privacidad. A continuación, exploraremos diversas medidas que puedes aplicar para maximizar la seguridad de tu Mac y aprovechar todas las funciones que Apple ha integrado en macOS para proteger tus datos.

Opciones de seguridad de macOS

1. Habilitar FileVault para cifrar tus datos

El cifrado es uno de los pilares de la seguridad de la información, y en macOS, la herramienta para lograr esto es FileVault. Al activar FileVault todos los datos almacenados en tu disco duro se cifran automáticamente, de manera que solo los usuarios autorizados pueden acceder a ellos.

Esto es especialmente útil si llegas a perder tu Mac o si te la roban. Para habilitar FileVault, ve a Preferencias del Sistema > Seguridad y Privacidad > FileVault y sigue las instrucciones para iniciar el cifrado.

Además, puedes configurar una clave de recuperación que te permitirá desbloquear el disco si alguna vez olvidas tu contraseña. Apple te ofrece dos opciones: almacenar la clave en tu cuenta de iCloud o generar una clave de recuperación que puedas guardar en un lugar seguro. Optar por la segunda opción añade una capa adicional de privacidad, aunque requiere más precaución por parte del usuario.

2. Actualiza regularmente macOS y las aplicaciones

Uno de los consejos más importantes, y a menudo pasados por alto, es mantener tanto el sistema operativo como las aplicaciones al día. Apple lanza actualizaciones frecuentes que corrigen vulnerabilidades de seguridad descubiertas recientemente.

Para asegurarte de que tu Mac está protegido con los últimos parches, es recomendable activar las actualizaciones automáticas. Puedes hacerlo en Preferencias del Sistema > Actualización de software, habilitando la opción para instalar actualizaciones automáticamente.

Esto no solo se aplica a macOS, sino también a todas las aplicaciones instaladas. Verifica que todas las apps estén actualizadas desde la App Store o a través de sus respectivos sitios web, en caso de que las hayas descargado fuera de la tienda oficial.

3. Activar el Firewall

Un firewall es una barrera que filtra el tráfico de red entrante y saliente, protegiendo tu Mac de accesos no autorizados. Para activar el firewall de macOS, accede a Preferencias del Sistema > Seguridad y Privacidad > Firewall y enciéndelo. También puedes personalizar qué aplicaciones tienen permiso para recibir conexiones entrantes. Esto es útil si utilizas aplicaciones que requieren acceso a la red, pero deseas limitar la posibilidad de que otras aplicaciones o procesos externos se comuniquen con tu sistema sin tu autorización.

4. Usa contraseñas seguras y Touch ID

La seguridad de tu Mac también depende en gran medida de la fortaleza de tu contraseña. macOS permite usar contraseñas complejas y herramientas como Touch ID o Face ID (dependiendo del modelo) para autenticarte de manera más rápida y segura. Es importante usar una contraseña que combine letras, números y símbolos, evitando frases fáciles de adivinar o datos personales.

Para cambiar o mejorar la seguridad de tu contraseña, ve a Preferencias del Sistema > Usuarios y grupos, selecciona tu usuario y elige “Cambiar contraseña”. Asimismo, si tu Mac tiene Touch ID, asegúrate de configurarlo correctamente para desbloquear tu Mac, realizar compras o acceder a contraseñas guardadas de forma segura.

5. Gestiona la privacidad y permisos de las aplicaciones

Apple pone un fuerte énfasis en la privacidad, ofreciendo control sobre qué aplicaciones tienen acceso a qué partes de tu sistema. Para revisar y ajustar los permisos de las aplicaciones, ve a Preferencias del Sistema > Seguridad y Privacidad > Privacidad. Aquí puedes gestionar el acceso de las aplicaciones a datos sensibles como tu ubicación, cámara, micrófono y contactos.

Es recomendable revisar esta lista periódicamente y eliminar permisos que no sean esenciales o que ya no uses. Esto minimiza el riesgo de que una aplicación maliciosa o mal configurada acceda a tu información sin tu consentimiento.

6. Utiliza Safari como navegador predeterminado

Apple ha diseñado Safari para ser uno de los navegadores más seguros del mercado, integrando características como el bloqueo de rastreadores y la advertencia sobre sitios web potencialmente peligrosos.

Asegúrate de tener habilitada la opción “Advertir si se detecta un sitio web fraudulento” en las preferencias de Safari > Privacidad y seguridad. Además, puedes activar la función de prevención de rastreo inteligente para bloquear a terceros que intentan seguir tus actividades de navegación.

7. Activar el modo “Buscar mi Mac”

Buscar mi Mac es una herramienta esencial para localizar tu dispositivo si lo pierdes o te lo roban. Activar esta función permite rastrear tu Mac, bloquearlo de manera remota e incluso borrar todos los datos de manera segura si es necesario. Para configurarlo, ve a Preferencias del Sistema > ID de Apple > iCloud y activa la opción “Buscar mi Mac”.

Al aplicar todas estas configuraciones, no solo estarás protegiendo tu Mac contra posibles amenazas, sino que también estarás garantizando que tu información personal permanezca segura.

