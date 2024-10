Cómo conseguir las mejores ofertas durante los Big Deal Days de Amazon Prime

Sigue estos consejos para encontrar las mejores ofertas durante las ventas especiales de los dos días

El evento de ofertas Prime Day de Amazon será el 8 y 9 de octubre.

By Samantha B. Gordon, James K. Willcox

Los Amazon Prime Big Deal Days del 8 y 9 de octubre ofrecerán algunos de los mejores precios del año, con muchos descuentos que competirán con los que solemos encontrar en el Black Friday.

Miles de comerciantes participan en el evento y ofrecen descuentos, ofertas relámpago, ofertas combinadas y otras promociones en artículos como ropa, juguetes, equipos para actividades al aire libre, artículos deportivos, productos electrónicos, artículos de supermercado y electrodomésticos.

Pero con tantas promociones para analizar, puede resultar difícil encontrar las mejores ofertas de Amazon. Las ofertas más populares pueden agotarse rápidamente, pero al mismo tiempo aparecen nuevas con regularidad, a menudo sin mucho aviso. Además, muchas veces vemos precios que están disponibles antes de los Prime Big Deal Days, por lo que no necesariamente son mejores de lo habitual. Consumer Reports hará un seguimiento de las mejores ofertas en los productos más destacados, así que marca ahora nuestro centro de ofertas (shopping hub) como uno de tus favoritos y vuelve a visitarlo con frecuencia.

Los consejos que ofrecemos a continuación pueden ayudarte a ahorrar tiempo y comprar de una manera más inteligente.

¿Qué hay en oferta durante los Big Deal Days de Amazon Prime?

La venta especial de dos días de Amazon suele brindar algunos de los mejores precios del año, pero es posible que los volvamos a ver en noviembre para Black Friday. Sin embargo, si estás preparado para hacer tus compras festivas con anticipación, este es un gran momento para conseguir grandes ahorros. Y si bien Amazon tradicionalmente presenta las mejores ofertas en sus propios productos, la venta de estos dos días se extiende mucho más allá de eso e incluyen marcas como Apple, Ninja, Samsung y Shark.

Con estas ofertas a tan solo unos días de distancia, ahora es el momento de comenzar a pensar en lo que podrías querer o necesitar. Sigue leyendo para descubrir todo lo que necesitas saber sobre este evento especial y cómo puedes prepararte para obtener las mejores ofertas y los mayores ahorros.

Cómo se organizan las ofertas de Amazon

Para participar en este evento de rebajas, debes ser miembro de Amazon Prime. Si no lo eres, puedes aprovechar la promoción de prueba gratuita de 30 días de Amazon Prime para disfrutar de las ofertas. Si cancelas antes de que finalice el período de prueba, no se te cobrará. (La prueba gratuita solo está disponible si no te has registrado en los últimos 12 meses).

La empresa ofrece varios tipos de promociones para sus principales rebajas.

Las ofertas del día (Deals of the Day) duran 24 horas, por lo que muchas de las que estaban disponibles el 8 de octubre pueden no estarlo el 9 de octubre, pero habrá una gran cantidad de ofertas nuevas el segundo día de la venta. Esto puede significar que debas realizar más de un pedido, pero el envío gratuito disponible para todos los miembros Prime hace que esto sea menos complicado.

Las ofertas relámpago (Lightning Deals) son promociones aún más limitadas en artículos específicos. Por lo general, duran solo un tiempo determinado, a menudo solo unas pocas horas, o hasta que el artículo se agote. Y pueden aparecer nuevas ofertas con una frecuencia de hasta 5 minutos.

Consejos para comprar en Amazon Prime

A continuación, se muestran algunas formas de conseguir una buena oferta de Amazon durante los dos días de grandes ofertas de Prime.

Regístrate para obtener ofertas exclusivas. Si hay una oferta exclusiva, verás un botón para solicitar una invitación cerca del botón “Agregar al carrito” en la página del producto. Haz clic en él y se te notificará si has sido seleccionado para aprovechar el descuento limitado. No todos los que se registren recibirán notificaciones sobre todas las ofertas. Pero si has sido seleccionado, recibirás un correo electrónico con detalles sobre cómo realizar la compra si así lo deseas.

Descarga la aplicación para teléfonos inteligentes de Amazon. La aplicación permite a los miembros ver las ofertas relámpago antes de que estén activas (y los que compran antes pueden echar un vistazo a las próximas ofertas). Puedes usar la aplicación para crear una lista de “Mirar esta oferta” para recibir notificaciones cuando una esté por activarse. O simplemente agrega artículos directamente a tu carrito y luego selecciona “Guardar para más tarde” para revisar fácil y rápidamente los precios de los productos que quieres ahora y cuando comience la oferta.

Haz clic en el botón “Unirse a la lista de espera” en el sitio web o la aplicación de Amazon para los artículos de oferta relámpago que se hayan agotado. Los artículos se eliminan del carrito de compras de una persona después de 15 minutos si no ha completado la compra, y recibirás una alerta si eres el siguiente en la fila.

Añade a tus favoritos el centro de compras (shopping hub) de CR para ver las mejores ofertas de Amazon en los productos mejor valorados de CR. Los expertos en productos y compras de CR analizarán las rebajas para ayudarte a encontrar las mejores ofertas con mayor facilidad.

Compara precios. Aunque no todos los minoristas realizan grandes rebajas al mismo tiempo que los Prime Big Deal Days, a menudo verás precios similares en diferentes tiendas. Así que puedes comprar donde prefieras y aun así obtener grandes ahorros. Incluso puedes llegar a ahorrar más en otro minorista.

Consulta otros minoristas

Otros minoristas, incluidos Best Buy, Target y Walmart, también están realizando rebajas. La Circle Week de Target se llevará a cabo del 6 al 12 de octubre, y el evento Holiday Deals de Walmart será del 8 al 13 de octubre. La venta relámpago de 48 horas de Best Buy tendrá lugar mismo tiempo que la venta de Amazon. Y es muy probable que otros minoristas también tengan precios competitivos, ya sea que promuevan grandes rebajas o no.

Entonces, ¿qué significa todo esto para ti? Siempre que añadas una oferta de Amazon a tu carrito, puede valer la pena consultar algunos de estos otros minoristas para ver si tienen el producto más barato. Solo recuerda que si estás comprando una oferta relámpago, solo tienes 15 minutos para completar la compra de Amazon antes de que el artículo se elimine de tu carrito y quede libre para otros clientes.

