Horóscopo de hoy de Nana Calistar 07 de octubre de 2024

Piscis

Cuídate al salir de casa pues están propensos accidentes y pérdidas de objetos o dinero. Cuídate de mujer de piel blanca le gusta mucho meter cizaña y chisme y más si tienes una relación pues podría ocasionarles problemas. Deja que la vida te sorprenda en el amor, pero tampoco te quedes encerrado en casa por que sin duda ahí tampoco llegará. Ten cuidado con ir demasiado de prisa en tu vida o de lo contrario podrías sufrir enfermedad, debes enfocarte un poco más en tu salud ahora para evitar problemas en el futuro. Noticias de amistad foránea y familiar mejorará mucho en cuestiones de salud. Aguas con caídas y golpes o pérdidas de objetos los cuales estarán a la orden del día. Un cambio en tu situación laboral y arreglo de documentos se visualizan para esta semana pero deberás de cuidar mucho en que estás gastando tu dinero porque se te va ir como agua entre las manos. No dejes que chismes de lavadero o de amistades te hagan sentir mal, ya sabes que te gusta ser sincero y decir las cosas en la cara, hazlo y así sabrás ponerlas en su lugar.

Acuario

Cambios laborales que te ayudarán mucho a descansar un poco más y a mejorar económicamente sin embargo tomate tu tiempo para salir de la rutina y enfocarte un poco más en tus sueños y metas. Cuídate de cambios en tu salud pues podrías enfrentar una infección la cual te hará pasar muy mal momento puede ser en órganos sexuales o en cuestión del sistema respiratorio. Ten presente que la cuestión de los negocios se ve incierta, debes de ver en qué apuestas y en qué no, sino es seguro lo que harás no te arriesgues aún pues no son buenos tiempos para hacerlo. Persona morena o morena clara podría constituir un obstáculo para tu progreso, aprende hacer un lado a quien no te sirve y solo te está causando problemas o conflictos. Un gran amor del pasado aparecerá o tendrás noticias de él o ella, te darás cuenta de que la vida pone a cada persona en su sitio, no se te ocurra dar segundas oportunidades. Arreglas documentos o te preparas para iniciar negocio de ventas. Momento de cerrar el baúl de los recuerdos y vivir tu presente, ya no vivas de eso, es mejor decir adiós a esas cuestiones y vivir lo nuevo que la vida tiene para ti.

Capricornio

Pon un alto a esos comentarios negativos de tus amistades que no te permiten avanzar o seguir de pie, necesitas hacer recorte de personal en ese ámbito pues en próximas fechas podrían traicionarte y será dolorosa la traición. Te vienen oportunidades buenas en lo laboral y en el amor sin embargo hay cuestiones negativas que no te permiten avanzar pues cargas con karmas de tu pasado que a la larga pesarán mucho en tu vida, cierra ciclos que te causen problemas o conflictos y enfócate en cuestiones que te sumen a tu vida. Amor de una noche se presenta y sin tienes pareja podrían llegar a discutir por diferencias que han venido cargando desde ya vario tiempo, la desconfianza y la inseguridad podría estar dañando demasiado la relación. No te dejes llevar por amores del pasado que retornan a tu vida y te causarán problemas. Cierra ciclos del pasado y vive tu presente con tu mejor cara. En el amor hay muchos cambios al no saber qué camino elegir. Podrías ser víctima de robo y por parte de una amistad. Nunca dejes nada pendiente y menos en esta época o repercutirá en tu futuro.

Sagitario

El amor ha de llegar cuando tenga que ser, ni antes ni después, si lo apresuras buscando en cada esquina a esa persona solo lograrás equivocaciones y saldrás más y más lastimado o lastimada de lo que quizás ya te encuentras, deja que todo fluya. Una propuesta laboral está por llegar, deja en claro hacia dónde te diriges y todo te saldrá de maravilla, deja de perder el tiempo y de gastar a lo tonto o en poco tiempo lo lamentaras, si piensas en grande tus ganancias serán de la misma manera, no descuides la parte de tu corazón y sentimientos pues podrías terminar en una situación muy deprimente. Te va llegar la oportunidad de realizar un viaje con la familia el cual vas a disfrutar mucho. Persona de piel blanca y ojos claros podría aparecer en cualquier momento y cambiar tu forma de pensar sobre ciertas cosas que te preocupan. Momento de pensar si lo que haces te hace feliz en tu vida o es necesario hacer un cambio para dejar de quejarse y lamentarse en tu día a día. Cuidado con los dineros, se viene una inversión o un gasto que no esperabas, te va ir muy bien en los dineros.

Escorpión

Si ya tienes una relación aléjate de la monotonía pues podría estar perjudicando mucho la relación, debes de renovarte tú y tu pareja y enfocarte en todo eso que ayude a mejorar la estabilidad de la relación. En lo sentimental hay cansancio y angustia, podrías estar pasando por una racha complicada, te será difícil salir de ella, necesitas aprender a lidiar con tu soledad y darte cuenta de que no necesitas a una persona a tu lado para sentirte completo. Muchas oportunidades laborales y en los amores se espera solo diversión. Tu carácter tan cambiante será la causa de tu situación, aprende a quitar de tu vida todo eso que te ha dañado o te ha hecho sentí mal, perdona los errores de las personas y sobre todo los tuyos que has sido tu peor juez. Muchos momentos buenos llegarán a ti y con ellos el amor se manifestará más que nunca, tu pareja se ha sentido algo solo o sola, muéstrale lo contrario y vuelve hacer esa persona de la que él o ella se enamoraron. No es momento de pensar en el pasado sino de librarte de todo eso que has venido cargando y no te ha permitido ser feliz del todo.

Libra

No te confundas en tus sentimientos y trata de ver más por ti antes de querer solucionarles la vida a otras personas cuando sabes muy bien quien más necesita ayuda eres tú. No temas para ir por eso por lo que has soñado desde hace tiempo, recuerda que la vida te pondrá grandes oportunidades en tu camino y solo dependerá de ti el tomarlas o dejarlas ir. Cuidado con volver a cometer los mismos errores que cometiste en el pasado y que siguen afectando tu presente en todos los aspectos. No dejes nada para mañana si puedes conseguirlo desde hoy, la vida te pondrá en charola de plata todo lo que necesitas para ser feliz sino lo sabes aprovechar ya no volverá, ponte muy vivo con tus sentimientos pues podrían jugar contigo una persona que conocerás pronto. Si ya tienes una relación no recrimines ni trates mal a quien tienes a tu lado o de lo contrario llegará el momento en que tengan que tomar caminos distintos. El amor llegará cuando tenga que llegar y sin dolor solo con alegría y buenos momentos. Se vienen muchas oportunidades en el área de los dineros que deberás de aprovechar al máximo para mejorar tus ingresos.

Virgo

Noticias inesperadas sobre cierta persona del pasado aparecerán mediante red social o una amistad que te dará la noticia. Estas por realizar un trámite que se dará de la mejor manera. No te permita caer ni fracasar por nadie, recuerda quién eres y lo que vales, ya no es momento de perder el tiempo. Se visualiza embarazo en familiar o amistad. Quizás tu carácter no ayude en mucho, pero una cosa es cierta, le has dado vuelo a la hilacha y has dicho lo que has querido, si alguien se ha sentido ofendido con tus palabras ha sido su problema y no el tuyo, no te culpes por esos errores, al contrario, siéntete orgulloso de ser una persona leal y no una persona falsa. Una mentira o infidelidad en caso de tener pareja va surgir en cualquier momento y va o si se un problema grande. No descuides más tu cuerpazo criminal pues en poco tiempo podrías aumentar demasiado de peso. Amor de una noche y noticias del extranjero. Se viene la llegada de nuevas amistades que cambiarán mucho tu forma de ser y de pensar?l, todo lo que sume algo a tu vida deberá de ser bienvenido. Una ex pareja ha estado preguntando por ti y dentro d poco sabrás de quien se trata.

Leo

Oportunidad de mejorar ingresos mediante un negocio que estarás planeando en próximas fechas. Si tienes algo de tu pasado que no te deja avanzar en las próximas semanas comenzarás a soltar todo eso y comenzarás una vida bastante plena. Te encanta la buena vida, los viajes, la comodidad y el dinero y gracias a eso atraerás todo lo que deseas y más. Tu buen corazón te llevará por el camino correcto, ya no hay odio en tu corazón para dañar a quienes te lastimaron, al contrario sabes que la vida y el karma pondrá en su lugar todas esas cuestiones. Vienen momentos muy buenos que disfrutarás con amistades, te la pasarás de lo mejor sin embargo unos problemas con pareja podrían hacerte más fuertes, recuerda que en primer lugar estará la persona que tienes a un lado, así que trata de darle un poco más de importancia. Momento de enfrentar la realidad, laboralmente no se visualizan grandes cambios, debes esperar el momento para crecer y conseguir lo que te has propuesto. Cuídate de amistades de tu pareja en caso de tener porque estarán hablando muchas cuestiones negativas sobre tu persona.

Cancer

No es momento para depresiones absurdas, atiene tu vida y deja que el mundo ruede. Tu salud se verá afectada en próximas fechas, pero sabrás salir adelante, necesitas cuidarte mucho en eses aspectos pues se visualizan infecciones y dolores en articulaciones. Ve tras tu objetivo y no te detengas por nadie, recuerda que las oportunidades tienen fecha de vencimiento y si tú no pones de tu parte para que se te de lo que quieres y deseas las cosas no van a caer del cielo. Aguas con lo que piensas pues se podría hacer realidad, viene un dinero y la posibilidad de emprender un viaje en el cual la pasarás a todas margaras. Cuídate de caídas y golpes pues estarán a la orden del día. Amistad necesitará mucho de tus palabras pues terminará una relación. Ten cuidado con esperar más de la cuenta de quien sabes que no te dará nada. La llegada de nuevas amistades a tu vida cambiará la forma de ver muchas cuestiones que están sucediendo en estos momentos y te negabas a aceptar. No te dejes manipular pareja en caso de tener porque podría hacerte cometer graves errores.

Géminis

Tu carácter podría alejar a esa persona que tanto te gusta, eres buena u noble, pero quien te conoce sabe que eres el mismo demonio cuando te sientes acorralado. Recuerda bien de dónde vienes y hacia dónde te diriges pues podrías perder tu rumbo por ir detrás de una persona que no vale la pena, guarda tus rencores y orgullo pues podrías perder lo que más quieres. Cuida tus cambios de humor pues podrías dañar a personas que significan mucho para ti. Termino de relaciones en próximas fechas y será por infidelidad o situaciones del pasado. Hay días en que quieres comerte al mundo y otros en los cuales sientes que no logras avanzar por nada, ten calma que las cosas se darán en su tiempo y en su momento. Días de mucha reflexión, cuida más lo que te rodea, vienen muchos cambios que tendrás que atender lo más rápido de lo que te imaginas. Mucho trabajo y movimientos en tu economía que te dejarán grandes ganancias trata de no gastar en cuestiones que no necesitas o se te podría complicar un poco a finales de mes.

Tauro

Vienen cambios en lo laboral pues hay cambio de empleo o mejoras en un puesto de trabajo, inclusive algo que has estado pidiendo en el ámbito de los trabajos se te dará muy pronto. Amistad necesitará de tu apoyo por un asunto que está viviendo familiar. Tienes todo para lograr un buen trabajo y una vida plena sin embargo algunas veces te entretienes demasiado en cosas que no te dejan nada de provecho. Tu carácter podría alejar a esa persona que tanto te gusta, eres una perita en dulce, pero quien te conoce sabe que eres el mismo demonio cuando sales de tu estado de confort. Momentos de mucha incertidumbre y de mostrarle al mundo quién eres, ten cuidado y no te dejes llevar por chismes y afiguraciones. Un viaje en mente y la idea de hacer algo en tiempo libre ya sea un curso o negocio propio. Cuidado con contar tus sueños y planes hay personas muy envidiosas a tu alrededor que buscarán dañarte. Vas a traer mucha suerte en juegos de azar que deberás de aprovechar para tener una ganancia en tu cartera. No es momento de pensar en el pasado sino de librarte de él si quieres tener paz y tranquilidad.

Aries

Días de mucha reflexión, cuida más lo que te rodea, vienen muchos cambios que tendrás que atender lo más rápido de lo que te imaginas. Persona de piel clara se acerca con buenas intenciones te lo mostrará con hechos. Se visualizan amores de una noche, cambios en tus estados de ánimo, posibilidad de encamamiento y cuestiones que tienen que ver con pérdidas de objetos o los dineros. Es probable que recibas un detalle en poco tiempo de una persona muy especial, ese tipo de personas son las que necesitas y mereces en tu vida. Momentos de mucha incertidumbre y de mostrarle al mundo quién eres, ten cuidado y no te dejes llevar por chismes y a figuraciones. Mucha suerte en negocios de comida, no des pie a chismes así que deja las cosas bien en claro para no cometer errores. Un viaje está por llegar. Grandes amores del pasado retornan, pero no te preocupes ya no dolerán ni te afectarán, pasarán al cuarto del olvido. Mucha suerte en juegos de azar, cambios de horario en el trabajo y un viaje en mente. En la salud debes de poner atención porque podría venir un problema en cuestión de la sangre.