Hoy, más empoderada que nunca, busco movilizar a mi comunidad LGBTQ+

Mi trabajo como activista me ha ayudado a construir una comunidad llena de encanto y solidaridad, pero no todo es color de rosa. A través de los años la comunidad LGBTQ+ ha sufrido muchos abusos y ha tenido que luchar para ser reconocida y respetada. Por eso entendemos lo que está en juego en estas elecciones presidenciales.

La equidad, la salud y la seguridad de nuestras comunidades están en peligro. Todos los avances que tanto nos han costado conseguir se ven amenazados por el candidato republicano, quien arremete también contra los derechos reproductivos, la autonomía corporal, la inmigración, el derecho al voto, el sistema educativo, la atención sanitaria y mucho más.

No es secreto que el expresidente Donald Trump ha destruido protecciones contra la discriminación LGTBQ+ y ha atacado las medidas de protección para jóvenes trans en escuelas. Pero así como un día decidí unirme al ejército colombiano y después a lo que fue el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) para capturar a Pablo Escobar, hoy en día me lleno de la misma energía y fuerza para luchar por los derechos de la comunidad LGTBQ+ en Estados Unidos.

Recientemente, tuve el honor de asistir a la Convención Nacional Demócrata en Chicago junto a la conocida autora, activista y organizadora comunitaria Miss Major Griffin-Gracy. Y es que juntas reconocemos la importancia de movilizar a nuestra comunidad durante las elecciones presidenciales.

En total más de 800 personas, un récord de delegados LGBTQ, nos reunimos en Chicago para resaltar la importancia de seguir presentes y activos en este momento.

Miss Major me enseñó que nuestro lugar en eventos como la Convención Nacional Demócrata nunca estará garantizado, pero es nuestro deber organizarnos para luchar por un futuro justo, libre y equitativo en nuestro país.

Yo personalmente, sentí la fuerza y el gozo que la candidata demócrata Kamala Harris proyectó durante la conferencia, y esa energía me hizo sentir empoderada para continuar mi trabajo como organizadora trans. Yo no transicioné para ser activista, pero al ver las injusticias que viven los inmigrantes y la comunidad trans, me motivé a tomar acción para lograr un cambio. Mi meta ahora es transmitir la magia que presencié en Chicago y movilizar a quienes me rodean para que cuenten sus historias y para que ejerzan su derecho al voto con la esperanza de un futuro mejor.

Siempre he dicho que las personas trans somos un regalo y que los inmigrantes no somos el problema, nunca lo hemos sido, de hecho ¡nosotros somos parte de la solución y con nuestro poder del voto podremos asegurar una nación segura para nuestra comunidad! Por eso cuando escucho ataques contra nuestra comunidad por parte del candidato Trump, me queda más que claro que la candidata Harris es quien luchará por nosotros. La invitación es clara e histórica por parte de National LGBTQ Task Force Action Fund, debemos apoyar a Harris este próximo 5 de noviembre.

(*) By Andrea Montañez, Organizadora de Campo, National LGBTQ Task Force Action Fund

Los textos publicados en esta sección son responsabilidad única de los autores, por lo que La Opinión no asume responsabilidad sobre los mismos.