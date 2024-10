César Montes duda del beneficio para México del duelo vs. Valencia

César Montes, defensa de la selección de México, puso en duda el beneficio que pueda representar enfrentar a un equipo como lo harán el próximo sábado contra el Valencia de España en lugar de una selección nacional, pero finalmente dijo que lo importante es tener actividad.

Montes, actual zaguero del Lokomotiv de Rusia, aseguró que aunque es extraño enfrentar a un equipo en lugar de una selección nacional, buscarán hacer lo de la mejor forma posible, sobre todo pensando en que el cuerpo técnico de la selección de México tiene poco tiempo de trabajar juntos bajo las órdenes de un nuevo entrenador

Montes quien conoce de cerca la capacidad y rendimiento del Valencia por su paso por el Almería de la Liga Española destacó que: “por ahí es un poco difícil de asimilar que vamos a enfrentarnos a un equipo, a un club de fútbol, pero es lo que nos toca, seguramente muchas selecciones compiten por ahí por algo y todos están ocupados. Por esa razón acuden al Valencia y creo que más allá de cualquier comentario es necesario comentar que el Valencia es un gran equipo, juega en una de las mejores ligas y no queda otra que afrontar lo de la mejor manera”.

Montes destacó que quizá la gente tiene la imagen de qué enfrentar a un equipo de menor jerarquía que enfrentará una selección nacional: “Pero al final lo que importa es tener actividad. Quizá nosotros tenemos la idea de qué una selección es de mayor nivel, pero bueno, lo que importa es jugar y seguir preparándonos lo mejor posible. “

Con Aguirre, tiene la fórmula para recuperar a la afición

El zaguero del equipo ruso, también se mostró consciente de qué existe un distanciamiento de la selección con los aficionados, pero reconoció que la labor de Aguirre y de los seleccionados será contar de nuevo con el apoyo de los seguidores de la selección de México.

César Montes admite que están en deuda con la afición de México. Crédito: Imago7

“Creo que asimilado lo tenemos todos, sabemos lo que es, y nosotros queremos reconectar con ellos, debemos de demostrarlo dentro del campo, creo que poco a poco se van a ir sumando más, estos partidos pueden ser importantes, en nuestra casa, conectar con ellos, ganar sobre todo, entonces son importantes estos partidos para nosotros”, expuso Montes, consciente de que las últimas actuaciones de la selección de México no han sido convincentes.

Montes de plácemes en Rusia

Montes también mostró su aceptación y gusto que le ha tomado jugar para el Lokomotiv y dijo que aunque no es muy conocido y no lo transmiten en México, la realidad es que la calidad del torneo no le pide nada a la de otras ligas.

César Montes espera que los duelos de la fecha FIFA tengan un beneficio Crédito: Rafael Vadillo | Imago7

“A lo mejor no es conocido porque no lo transmiten, pero realmente el fútbol ruso es un futbol al que te tienes que adaptar rápidamente, un futbol distinto, físico, que los 90 minutos se pelea, es intenso, difícil, pero tuve una oportunidad, el club me la dio, un gran proyecto y decidí, ahora, estoy muy contento de la decisión que tomé, los resultados también nos están acompañando. Es otra historia, diferente para mí, me ha ido superbién, concluyó.

