Gervonta Davis defenderá su título ante Lamont Roach en diciembre

Gervonta Davis regresará al ring para defender su campeonato de peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ante Lamont Roach el 14 de diciembre en el Toyota Center en Houston, Texas.

Tras fracasar las negociaciones para una pelea de unificación con Vasyl Lomachenko, en su cuenta en Instagram, Tank Davis hizo el anuncio oficial del enfrentamiento con un cartel donde aparece junto a Roach.

“Ambos se conocen desde el boxeo amateur, desde los Guantes de Plata. Han tenido batallas de toma y daca. Será una pelea bastante interesante, porque Roach siempre viene a pelear. Y creo que es una gran pelea”, declaró Calvin Ford, entrenador de Davis, en una entrevista con Fight Hype.

Gervonta Davis viene de noquear en el octavo asalto a Frank Martin y retener su título en junio luego de pasar 44 días en la cárcel el verano pasado por violar los términos del arresto domiciliario debido a un incidente de atropello y fuga en noviembre de 2020.

En cambio, Lamont Roach -un peleador poco conocido- recibió el permiso de la AMB para subir a las 135 libras y enfrentar a Tank. El retador es campeón del organismo en peso superpluma desde noviembre cuando venció por decisión dividida a Héctor Luis García en noviembre y en junio defendió su cinturón por primera vez con un nocaut técnico en el octavo asalto ante Feargal McCrory.

Esta pelea ha sido criticada por los fanáticos del deporte porque dicen que Roach no es rival para Tank, pero Ford defendió la elección de su pupilo e hizo caso omiso a los comentarios.

“La gente siempre va a criticar. Eso es lo que hacen los fanáticos. Recuerdo cuando todos decían que deberían dejar que Pitbull peleara de nuevo contra Tank, y cuando Pitbull perdió el cinturón, eso se terminó. No me involucro en eso. Simplemente, me enfoco en prepararlo y tenerlo listo para que tenga una gran actuación para los fanáticos. Simplemente, me enfoco en la pelea que tenemos enfrente”, expresó.

Lamont Roach Jr. es el siguiente rival de Gervonta Davis. Crédito: John Locher | AP

Gervonta Davis, de 29 años, mantuvo su marca inmaculada tras noquear en el octavo asalto a Frank Martin. El campeón mundial estadounidense regular de peso ligero de la AMB tiene marca de 30 victorias, 28 de ellas por la vía rápida.

Por su parte, Lamont Roach, de 29 años, es campeón de peso superpluma de la AMB y subirá de categoría para medirse a Tank. El estadounidense cuenta con récord profesional de 25 triunfos (10 por nocaut), una derrota y un empate.

