Hay menos hombres en edad laboral que trabajen o busquen empleo

En la comunidad latina, se acostumbra que los hombres son la imagen de trabajo, de esfuerzo y de sustento en un hogar. Si tienes abuelos, seguramente habrás oído cómo desde muchos de ellos tuvieron que trabajar desde muy jóvenes. Ese tipo de personas aún existen. Sin embargo, un nuevo informe refleja que son cada vez más los hombres que en edad laboral trabajen o busquen empleo.

Según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS), las tasas de desempleo en hombres entre 25 y 54 años, edad que se considera ideal para trabajar, era del 3.4% en agosto de 2024. En esta cifra se incluyen a los hombres que están desempleados y buscan trabajo.

Lo preocupante no es la cifra de desempleo, sino que de ellos, aproximadamente 6.8 millones de hombres en Estados Unidos, alrededor del 10.5%, ni trabaja ni busca empleo. Esto es considerablemente elevado en comparación con solo el 2.5% que se registró en 1954.

“El descenso a largo plazo de la participación en la población activa de los llamados hombres en edad productiva es una preocupación enorme para nuestra sociedad, nuestra economía y, probablemente, nuestro sistema político”, afirmó Nicholas Eberstadt, economista político del American Enterprise Institute.

La educación es un importante factor para predecir las probabilidades de que los hombres en edad productiva estén fuera de la población laboralmente activa.

“El mayor impacto se produce en los grupos sin estudios universitarios, en su capacidad para entrar y permanecer en el mercado laboral”, Jeff Strohl, director del Center on Education and the Workforce de la Universidad de Georgetown.

Según un estudio del Pew Research Center, los hombres sin estudios universitarios abandonan el mercado laboral en mayor proporción que los que sí los tienen. Al mismo tiempo, en la última década se han matriculado en la universidad menos hombres jóvenes.

“Desde entonces, debido al crecimiento impulsado por la tecnología y un poco por la competencia china, las empresas manufactureras y los lugares donde estaban, que eran pueblos de un solo empleador, se han convertido en sitios fantasma”, comentó Carol Graham, investigadora principal de estudios económicos de la Brookings Institution.

