Horóscopo de hoy de Nana Calistar 08 de octubre de 2024

Piscis

Recuerda que la gente siempre te busca porque sabes dar paz, amor y comprensión, algunas veces desaparecen de tu vida y al paso de días regresan, no es que sean mal agradecidos y solo te busquen cuando lo necesitan, es que en sus momentos más obscuros necesitan de tu luz para poder salir a flote. No te quejes si llegan a ocurrir cosas negativas en estos días pues aunque pareciera que no te dejarán algo de provecho que verás en pocos días. Un viaje se materializa y la posibilidad de encamarte con amistad. Perderás una amistad en estos días debido a un chisme. En los dineros mejorarás mucho, pero aprende a poner atención en tu económica últimamente gastas mucho en fregaderas que no son indispensables y no necesitas. Estas en una etapa de cambios, vive y disfruta como nunca, recuerda que vida solo hay una. Vienen días en los cuales deberás de reflexionar mucho en cuestión de los dineros para evitar gastos innecesarios. No te dejes caer nuevamente por alguien de tu pasado no vale la pena seguir viviendo de los mismos recuerdos que al final no te dejarán nada nuevo.

Acuario

No caigas en provocaciones de personas tontas, en tu trabajo buscarán agobiarte con noticias falsas. Si tienes pareja no temas a decir lo que piensas y sientes pues quedarte callado o callada lo único que ocasiona es una bomba de tiempo. Si tu pareja ha estado distante medita que estás haciendo para que se acerque más a ti, recuerda que el enemigo que los distancia es la rutina y la falta de comunicación y sinceridad. Familiar se enfermará, pero no será nada de gravedad. No te friegues tanto en cosas que no te dejan nada de provecho, aprende a valorar lo que realmente importa. Viene una ligera carga de estrés y pensamientos negativos a causa del fracaso de unos planes que tenías. Ten cuidado con lo que dices y comentas de personas que te rodean, podrías cometer una indiscreción y meterte en un problema del cual te será difícil de salir. Una amistad será podría meterte en un problema complicado. Una amistad te necesita más que nunca en estos días sabrás de quien se trata.

Capricornio

Eres un ser muy fuerte y nunca te quedas callado o callada, sabes defender tus ideas y estas acostumbrado o acostumbrada a que las cosas se hagan a tu modo, a veces cansa eso y llegas a fastidiar a quienes te rodean, una relación con un Géminis o Cancer podría venirte bien aunque puede. Terminar odiándose. No aflojes sin haber un compromiso de por medio en caso de estar conociendo a a alguien. Si sientes que tu pareja se comienza a alejar, trata de platicar con ella, quizás sea el momento de poner las cartas sobre la mesa, se han guardado secretos que a la larga podrían afectarlos mucho. Eres sexual y te encanta la caricia, si no tienes una relación dale vuelo y disfruta. Si tienes una relación y en esta no hay reciprocidad estas con la persona incorrecta no puedes ser tú el que siempre de más que tu pareja. Existe un lado tuyo débil y es tu familia, pues sabes que te doblegas por ellos. Cuidado con la cuestión financiera porque se pueden venir gastos de última hora que repercutirán mucho en tu economía.

Sagitario

Te viene un amor a distancia muy perro, te vas a enamorar mucho pues te enseñará a ver la vida de una manera que no pensabas. No temas a darle entrada a tu vida pues a través de la distancia te inyectará de energía. Tu felicidad radica en la manera en que veas la vida. Trata de no meterte en chismes familiares o la relación podría verse afectada. Si tienes una relación es posible que cierto chisme llegue a tu pareja y te reclame, pon las cartas sobre la mesa, recuerda que es mejor una verdad dolorosa, que una mentira que tarde o temprano podría dañarlo todo. Respira hondo e inicia de nuevo pues nuevas oportunidades están por iniciar. Ciclos se cierran en estos días, el amor te sonrío hace tiempo sin embargo las cosas no sucedieron como debían debido a tus miedos e inseguridades, es momento de mandar todo eso a la fregada y bendecir las enseñanzas que te dejaron. Viene oportunidades de mejorar mucho en el área de los dineros siempre y cuando no gastes dinero que no tienes en cuestiones que no necesitas. Cuídate de golpes o caídas que estarán a la orden del día.

Escorpión

Viene un evento social o salida a cenar con amistades. No temas a lo que la vida te está poniendo en frente, deja de darle atole con el dedo a quien de plano no te interesa. Una persona del signo de Piscis, Cancer o Capricornio podrían ser tu verdadera felicidad, no bajes la guardia pues dentro de poco el destino podría reunirlos. Estas en el mejor momento de exigir lo que mereces si en tu trabajo has buscado un aumento estas fechas se muestran de lo mejor para solicitarlo pues podría resultar a tu favor. Una persona de tu círculo de amistades te ha pensado mucho pero no se ha querido acercar en plan amoroso. Es importante que cuides mucho la parte de tus sentimientos pues sueles dañarte y culparte de errores tontos que no te corresponden. Aprende de tus caídas y no vuelvas a confiar en quién te ha llenado tu existencia de mentiras y reproches. En la salud viene estabilidad en caso de estar pasando por momentos complicados solo debes de ponerte las pilas para evitar complicaciones. Ten mucho cuidado con cambios de última hora en cuestión de tu economía porque podrías estar gastando dinero que no tienes en cuestiones que no necesitas.

Libra

Quizás te sientas mal en estos días, decaído o decaída y sin fuerzas para seguir de pie luchando, no te dejes caer ni vencer por nada ni nadie, eres muy débil en algunas ocasiones y te dejas doblegar por el sufrimientos. Cuídate de la monotonía y el estrés pues podrían arruinar una relación. Habrá personas que te pondrán trabas y obstáculos para que no logres tus metas ni tus objetivos, no hagas caso y sigue con tu vida, tu principal problema es que te detienes arrojar piedras a quienes te quieren fregar y ahí pierdes tu tiempo que podrías aprovechar en ignorar y darle vuelta a la página. La vida te pondrá pruebas muy grandes las cuales te harán reaccionar y tomar las decisiones correctas. Nuevos amores se aproximan, pero quizás no logres identificarlos pues estarás pensando en la persona incorrecta. Un viaje se concreta en estos días y te la pasarás a todo dar. Cirugía plástica podría presentarse en cualquier momento, haz todo eso que te haga sentir bien y que te valga madre comentarios de personas que solo buscarán afectarte o dañarte de algún modo. Vienen días de mucha reflexión en los cuales deberás de aprender a decir que NO pues te olvidas de ti y das prioridad a quien no lo merece.

Virgo

Aprende a valorar más a quien está contigo en cada momento y no solo cuando necesita algo, no confundas tus sentimientos. No es que la vida te dañe o quiera arruinarte, es que tu manera de comportarte en tu pasado es la consecuencia de lo que te sucede en el presente. Vienen cambios importantes en cuestión del carácter pues vas a madurar y ya no tan fácil te verán la cara de tonto. Vienen dos amores muy fuertes que te van a mover mucho el piso inclusive podría metete en problemas. No permitas que situaciones complejas de tu día te lo arruinen (tu día), aprende a ver la vida de otra manera y ser más positivo o positiva en tus actos. Amor prohibido se presenta, no te compliques la existencia, no naciste para segundo plato. Vienen cambios muy buenos en los cuales te enfrentarás a tu pasado y la pasarás muy mal, pero lograrás salir victorioso y será complicado volver a caer. Aprende a soltar tu pasado y vivir tu presente, no te lamentes por lo que no pudo ser y mejor arriésgate a cosas nuevas. Cuidado con persona piel blanca que podría meterte en problemas a ti o a miembro de tu familia. Cuidado con enfermedades infecciosas o golpes que podrían hacer que termines en el hospital.

Leo

No sigas confiando en quien solo te da dolores de cabeza o te pone de malas. Aguas con tu manera de actuar con tu familia pues podría darse una discusión sin sentido. Déjate de tonterías y ponte las pilas, es momento de hacer corte de personal en tu vida y mandar a toda esa gente que te estorba a incomodar a su madre. Cuida más tu autoestima pues ha estado dañado por mucho tiempo y eso podría ponerte triste por las noches. Un chisme de expareja llegará a tu vida. Podrías caer en una situación de conflicto al no saber que elección tomar sobre una situación que te ha traído preocupado. Hay muchas posibilidades de iniciar una relación con una persona con la que comenzarás a salir en próximas fechas. No descuides tu vida y tus cosas por nadie, no vale la pena mal gastar tu tiempo en quien no lo merece. Un viaje se aproxima y la posibilidad de encamarte con una amistad con la que has estado saliendo frecuentando. Es momento de comenzar a ver por ti y esos sueños que te mueven el piso desde hace tiempo, no permitas que la vida te cobre facturas que no son tuyas y no te pertenecen, algunas veces te has dejado manipular por quienes solo han buscado dañarte o perjudicarte en tus sueños y metas.

Cancer

Siempre queriendo vivir una vida placentera y llena de comodidades, a veces las personas de tu alrededor se asustan de lo materialista que puedes llegar hacer, pero no es tu culpa ser como eres, los placeres, lo caro y lo bueno siempre será tu debilidad, odias vivir en la miseria y siempre buscarás la manera de tener más y más. No guardes rencores por personas que no decidieron seguir contigo, recuerda que por algo pasan las cosas y next con eso, valórate un poco más y date la oportunidad de creer en tu capacidad de tener a quien se te de tu gana. Es posible que te sientas algo cansado y triste al terminar el día y pensar en personas que ya no estás contigo en este momento. Ten cuidado con la manera en que te desenvuelves con amistades pues hay muchas de ellas que son bien hijas de la fregada y solo buscarán sacar información y obtener algo a cambio. Muchas posibilidad de un viaje el cual llevarás a cabo con amistades o miembros de tu familia, aprende a decir que no y a no estar siempre para esas personas que solo te causan dolores de cabeza.

Géminis

No confundas amor con amistad y no te enamores de las personas que pasan por tu cama, porque se te da mucho ilusionarte de la nada. Quizás sea el momento de ponerte las pilas, deja la huevonada atrás e inviértele en la producción de tu cuerpo, necesitas metas, sueños y determinación para cambiar tu manera de ver la vida, quiérete, amate y busca la manera de verte bien frente al espejo y por dentro de ti. No cometas los mismos errores que cometiste en el pasado, es momento que asumas tus consecuencias y te arriesgues a lo que sigue. Oportunidad de mejora laboral y cambios en cuestiones de trámites o solicitudes. Podrías contraer una infección en el sistema respiratorio en próximas fechas. Si tienes ya una relación va a mejorar mucho la comunicación sin embargo tus inseguridades podrían ocasionar una fuerte discusión con tu pareja. Es momento de emprender ese viaje que siempre has querido solo debes cuidar el área de los dineros porque todo se podría salir de control. Cuidado con esperar más de la cuenta de quien sabes no tiene nada que brindarte.

Tauro

Verás cómo ha tratado la vida a quien en el pasado te trato mal a ti, recuerda que el karma no perdona y quien te la hace tarde o temprano la paga. Mentiras y engaños saldrán a la luz y podrías perder la confianza de personas muy queridas para ti. Ya no trates de imponer tu voluntad en las demás personas. No te dejes caer por una situación que enfrentarás en estos días, al contrario que te de las fuerzas para ir hacia adelante. Los sueños se materializan cuando se es constante. Cambios importantes se aproximan entre ellos la llegada de una persona de piel blanca. Amores del pasado regresan, te darás cuenta de que es asunto olvidado. Infecciones en garganta en estos días y dolores de cuerpo. Te buscará o visitará familiar que tienes mucho de no ver. En lo que respecta a tu carácter andarás muy cambiante, tranquilízate, tus sueños y metas están por materializarte, pero necesitas ponerte las pilas. Vienen días llenos de mucho trabajo los cuales te ayudarán a encontrar esa paz y estabilidad que antes no tenías contigo. Cuidado con una caída o accidente.

Aries

No te dejes llevar por el enojo porque pasará una situación dentro de la familia que te pondrá muy de malas y podrías armar una guerra. Momento de cerrar ciclos y ver hacia adelante, la vida te ha puesto pruebas bien duras y siempre has logrado salir victorioso de ellas, échale ganas a ese sueño que tienes y se materializará más pronto de lo que te imaginas, podrías sentir necesidad de buscar a quien se fue sin razón alguno, no es momento de reprocharte ni dejarte caer por eso, aprende a vivir el presente y mandar a la fregada esas cuestiones que te detienen en tu camino. Es momento ti de decir adiós al pasado y no vivir en lo mismo, cierra ciclos que no te lleven a ningún sitio y comienza q disfrutar tu presente. Viene la oportunidad de un viaje en el cual te la pasarás de lo mejor pero deberás de ser muy inteligente para cuidar la cuestión de los gastos que se podrían salir de control. No te dejes llevar por chismes de vecindad en el área laboral porque van a venir a ocasionarte problemas. Amor del pasado podría aparecer en cualquier momento y solicitar una segunda oportunidad, se inteligente y medita antes de tomar cualquier decisión porque podrías arrepentirte.