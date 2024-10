Mauricio Sulaimán analiza pelea de Beterbiev y Bivol

Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), analizó la pelea entre Artur Beterbiev y Dmitry Bivol por el campeonato indiscutido de 175 libras y aseguró que la disputa será de alta combatividad.

En declaraciones a la prensa recogidas por Izquierdazo, Sulaimán está seguro de que este combate no decepcionará a los fanáticos del deporte porque cree que el pique entre Bivol y Beterbiev le da un toque extra.

“Es una pelea, un sueño de pelea. Dos campeones invictos peleando por la supremacía en semicompleto, y pues va a ser una pelea que realmente va a cautivar al mundo porque todo el mundo está hablando de esa gran pelea del 12 de octubre”, dijo.

Artur Beterbiev es el favorito para ganar la pelea contra Dmitry Bivol. Crédito: Frank Franklin II | AP

“Definitivamente yo no creo que vaya a ser una pelea apestosa, porque muchas veces los estilos no se dan, pero hay demasiado pique entre Bivol y Beterbiev. Beterbiev va para adelante, no tiene otro estilo, entonces eso hace que vaya a ser una pelea de alta combatividad”, añadió.

Los pronósticos de los expertos del deporte para el enfrentamiento entre los pugilistas rusos están muy parejos. Aunque, la balanza se inclina un poco hacia el lado de Artur Beterbiev por su gran poder de nocaut y habilidad sobre el ring a pesar de su avanzada edad y corta carrera profesional.

La pelea entre los rusos se realizaría en junio, pero fue pospuesta después que Beterbiev sufriera una rotura de menisco que requirió una cirugía de rodilla que lo mantuvo fuera de acción hasta el otoño. Mientras tanto Dmitry Bivol se mantuvo en la cartelera y noqueó a Malik Zinad en Arabia Saudita.

Asimismo, el ganador de esta pelea se enfrentará a David Benavídez retador oficial de las 175 libras, a continuación. Pero, de ganar Bivol, Saúl ‘Canelo’ Álvarez afirmó que subirá para retar al ruso e intentar vengar la derrota que le propinó en mayo de 2022.

Dmitry Bivol espera poder llevarse la victoria el 12 de octubre. Crédito: John Locher | AP

A pesar del deseo del tapatío, Mauricio Sulaimán -presidente del CMB- dejó claro que el siguiente en la lista para el próximo campeón indiscutido de peso semicompleto es Benavídez.

Dmitry Bivol, de 32 años, es el monarca de las 175 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y ahora de la Organización Internacional de Boxeo (OIB) tras vencer a Lyndon Artur. El ruso se mantiene invicto en el deporte después de 22 peleas, 11 de ellas por la vía rápida.

Por su parte, Artur Beterbiev, de 38 años, es el campeón unificado del peso semicompleto del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB). El ruso no ha perdido y tiene 20 victorias con 20 nocauts.

