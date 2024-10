Trump se compromete a “eliminar a quienes odian a los judíos” en caso de ganar en la boleta

Donald Trump asegura que, en caso de ganar las elecciones presidenciales, asumiría el compromiso de “eliminar a quienes odian a los judíos”.

Durante un evento organizado en Florida para conmemorar el primer aniversario de los ataques realizados por el grupo islámico Hamás en contra de ciudadanos judíos en el sur de Israel, el 7 de octubre del año pasado, donde murieron más de 1,200 personas, el expresidente estadounidense prometió que, en caso de regresar a Washington uno de sus compromisos sería terminar con los enemigos de la comunidad sionista.

“Defenderé a nuestra población judía estadounidense. Protegeré sus comunidades, sus escuelas, sus lugares de culto y sus valores. Eliminaremos a los simpatizantes yihadistas y a los que odian a los judíos. Eliminaremos a los que odian a los judíos y que no hacen nada para ayudar a nuestro país, solo quieren destruirlo“, indicó.

Bajo la perspectiva del magnate neoyorquino sus adversarios políticos se han encargado de impregnar odio hacia los estadounidenses que profesan el judaísmo.

“El odio antijudío ha regresado incluso aquí en Estados Unidos, en nuestras calles, en nuestros medios de comunicación y en nuestros campus universitarios y en las filas del Partido Demócrata, en particular, no en el Partido Republicano. Les diré que no es en el Partido Republicano”, enfatizó.

Uno de los objetivos de Donald Trump es conseguir el respaldo de la comunidad estadounidense que profesa el judaísmo. (Crédito: Alex Brandon / AP)

De hecho, durante la Convención Nacional Republicana celebrada en julio, el conservador de 78 años ya había dado a conocer un adelanto de lo que tiene programado para algunos estudiantes extranjeros obsesionados en difundir en las universidades estadounidenses el odio contra los israelís.

“Deportaré a los radicales pro-Hamas y haré que nuestros campus universitarios vuelvan a ser seguros y patrióticos”, advirtió.

A la par de sus promesas de campaña, Donald Trump volvió a tratar de difundir temor entre la población que no simpatiza con sus ideas.

“El vínculo entre Estados Unidos e Israel es fuerte y duradero… si y cuando yo sea presidente de Estados Unidos, será, una vez más, más fuerte y más cercano que nunca antes. Tenemos que ganar estas elecciones. Si no ganamos estas elecciones, habrá consecuencias tremendas para todo“, anticipó el candidato al que las encuestas anticipadas ubican en segundo lugar de respaldo entre la población.

