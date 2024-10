Urgen a LAUSD a convertir edificios abandonados en vivienda para estudiantes sin hogar

Padres de familia y maestros urgieron al Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) a convertir sus edificios abandonados y vacíos en vivienda para las familias desamparadas o que enfrentan el desalojo de sus hogares y que tienen hijos en sus escuelas.

Se calcula que más de 400 edificios abandonados son propiedad del LAUSD mientras que al mismo hay más de 40,000 estudiantes sin hogar que asisten a los planteles escolares del distrito.

Afuera de uno de esos inmuebles abandonados, localizado en la calle Miramar 1215 en el centro de Los Ángeles, donde se supone iba a ser una escuela charter, padres y maestros alzaron sus voces, gritando al unísono una y otra vez, “cuando luchamos, ganamos”.

Belem García alza la voz por las familias desplazadas de su vivienda. (Araceli Martínez/La Opinión)

El edificio está ubicado en una zona que ha experimentado una de las tasas más altas de desalojos y desplazamientos de estudiantes y familias en la región.

“Tengo un caso de desalojo. Me preocupa mucho porque no sabemos si tendremos un hogar. Las rentas en el área están muy caras y no tengo forma de pagarlas, lo que me causa mucha frustración, y significa que tendré que irme a vivir muy lejos de las escuelas a las que van mis hijos”, dijo Lucina Caro, una madre soltera con dos hijos de 16 y 12 años que asiste a las escuelas de LAUSD.

“Le pido ayuda al superintendente y a la mesa directiva. Tomen en cuenta que hay muchas familias como la mía que están en la misma situación. Si no se hace algo, el distrito escolar seguirá perdiendo estudiantes”, advirtió.

Belem García, madre de seis hijos, quien ha vivido en el distrito 9 del LAUSD por 20 años, dijo que el 1 de abril fue desalojada y estuvo sin hogar por mes y medio porque no encontraba vivienda accesible.

“Me tuve que mudar a la ciudad de Compton porque las viviendas aquí son muy caras, pero cuatro de mis hijos siguen viniendo a las escuelas de LAUSD. Eso me causa problemas porque tienen que viajar de Compton a Los Ángeles, y hay mucho tráfico, y el Metro es peligroso”.

Lucina Caro enfrenta el desalojo y sacar a sus hijos de las escuelas del LAUSD.(Araceli Martínez/La Opinión)

Dijo que esto provoca que sus hijos lleguen tarde a clases y que constantemente se los reporten por su impuntualidad.

“Voy a tener que cambiarlos a las escuelas de Compton el otro semestre; y el LAUSD perderá tres alumnos”.

Por esta razón, afirmó que están pidiendo que los lotes vacíos se conviertan en vivienda para que no pierdan a sus alumnos; y a su vez, los estudiantes no pierdan.

“Nuestros hijos están acostumbrados a sus maestros. A mi hijo de 14 años lo veo preocupado porque lo voy a cambiar al terminar el semestre. ¡Por favor, más vivienda para los estudiantes!”, exclamó.

Dijo que en el edificio abandonado de la calle Miramar, pueden vivir muchas familias, sin tener que batallar, y estar preocupados pensando a dónde se van a llevar a sus hijos a vivir.

Gloria Martínez, tesorera del sindicato de maestros United Teachers Los Angeles (UTLA). (Araceli Martínez/La Opinión)

Gloria Martínez, tesorera del sindicato de maestros United Teachers Los Angeles (UTLA) dijo que en todas las escuelas de Los Ángeles, más de 40,000 estudiantes entran a su aula sin tener un lugar al que llamar hogar esa noche.

“A pesar de que la falta de vivienda ha disminuido ligeramente en la ciudad, el LAUSD vio un aumento de estudiantes sin hogar en el último año escolar”.

Enfatizó que es absolutamente inaceptable que cualquier estudiante del LAUSD no tenga un techo.

“Los niños merecen un lugar seguro al que volver después de la escuela. Merecen despertarse e ir a la escuela sin la preocupación de dónde volver esa noche”.

Hizo ver que el LAUSD tiene el poder de generar un impacto, ya que es el tercer mayor propietario de tierras del condado y el segundo más grande de la ciudad de Los Ángeles.

“Es hora de que pongamos los intereses de nuestros estudiantes más vulnerables en primer plano, por delante de las corporaciones, no solo construyendo viviendas asequibles sino protegiendo a los inquilinos, independientemente de su estatus”.

Rocío Rivas, miembro de la Junta Directiva del LAUSD por el distrito 2, dijo que las madres que han sido desalojadas, cuyos hijos ya no pueden asistir a las escuelas del LAUSD, han hecho sonar las alarmas.

“Tenemos que hacer más y más rápido. El desalojo de las familias nos afecta en las aulas porque los estudiantes sufren de ansiedad ;y cuando se pierden alumnos en el distrito, se pierden maestros. Así que tenemos que hacer algo ya; y sí, el distrito está haciendo algo, pero están muy lentos”.

Eloisa Galindo pide al superintendente Alberto Carvalho que trabaje para que sus edificios vacíos se conviertan en vivienda accesible. (Araceli Martínez/La Opinión)

Voceros del LAUSD respondieron que reconocen la escasez de viviendas en Los Ángeles y California y están trabajando con organizaciones locales y estatales para aumentar la oferta de viviendas asequibles para las comunidades, lo que incluye el complejo Many Mansions que se inauguró en marzo.

“En la primavera, el Distrito inició una solicitud de expresión de interés para oportunidades de iniciar proyectos de vivienda en terrenos disponibles en todo el distrito”.

Dijo que además están a punto de completar un proceso de participación de las partes interesadas para evaluar las necesidades de vivienda de su fuerza laboral.

“Abordar la crisis de vivienda asequible también ha sido central en nuestro trabajo con nuestros socios laborales, por lo que firmamos aumentos de compensación históricos para toda nuestra fuerza laboral”.