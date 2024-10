Conductor de TV en México fue despedido durante su programa en vivo por el director del canal

El despido de un empleado es una noticia lamentable para quien pierde su trabajo, pero la situación es aún más trágica cuando esto se da durante un programa de televisión en vivo.

Así le ocurrió al conductor Gustavo Macalpin, quien era el encargado del programa “Ciudadano 2.0”, transmitido por el Canal 66 de Mexicali, en Baja California, hasta que el propio director del canal le anunció la decisión.

Fue el pasado lunes, durante el último segmento del programa, cuando el ejecutivo se hizo presente para indicarle que esa sería su última emisión, no sin antes agradecer su trabajo durante tantos años.

“Se ha cumplido un ciclo y haz hecho un trabajo extraordinario. Te agradezco, hasta este momento, lo que has hecho, pero sobre todo la entrega porque, fundamentalmente, has sido un hombre entregado a tus proyectos, pero todo tiene un ciclo en la vida. Este es tu último día”, dijo el empresario Luis Arnoldo Cabada.

El anuncio dejó sorprendido al propio comunicador, quien únicamente agradeció al director y cerró con el mensaje para el auditorio: “Pues ahí tiene usted. Una sorpresa… una manera bastante extraña de que se informara, pero bueno, yo muy contento con ustedes de la oportunidad que he tenido a lo largo de estos, si no me equivoco, seis años y medio”.

Críticas a gobernadora pudieron influir

Posteriormente recurrió a las redes sociales para denunciar que fue censurado, asegurando que desconoce el porqué de “esa grosería”, y enfatizó que lo que él hace es crítica política.

“Algunos dicen que es porque precisamente en el programa de ayer critiqué al esposo de la gobernadora de Baja California [Marina del Pilar Ávila] pero dudo mucho que haya sido algo por ayer, no creo que haya sido un tema de impulso”, aseguró el presentador.

Macalpín aseguró que su despido es, más bien, algo que Luis Arnoldo Cabada ya tenía planeado desde hace tiempo y garantizó que su salida no es para nada por un “mal trabajo”.

La última de las críticas del comunicador hacia la gobernadora, ocurrió tras la salida de López Obrador como presidente de México. El presentador mostró a Marina del Pilar conmovida durante un discurso en el que le dio las gracias al tabasqueño por su labor y apoyo.

Macalpín aseguró que la gobernadora había sacado a flote sus dotes de actriz, aunque después se apresuró a remarcar que en realidad el llanto había sido fingido, lo que le valió de nueva cuenta una postura a modo de burla.

Tras el revuelo causado por el despido, la propia gobernadora se deslindó de los señalamientos hechos por los seguidores del comunicador, en el sentido de que el cese se debió a las críticas que hizo.

“Desconocemos los motivos por los que el día de ayer se haya terminado su relación laboral con el medio de comunicación. Su servidora siempre va a defender la libertad de expresión, todos tenemos derecho a expresarnos”, indicó.

Sigue leyendo:

– Se recupera conductor de TV mordido por la cobra más venenosa del planeta.

– Dan cadena perpetua a hombre que acosaba y planeaba matar a conductora de TV en Inglaterra.