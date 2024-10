“Tengo miedo”: Suplente de alcalde decapitado en Chilpancingo asumirá el cargo

Pese al miedo por los tres asesinatos de políticos en una semana, el alcalde suplente de Chilpancingo, Gustavo Alarcón Herrera, declaró estar dispuesto a asumir el cargo que por ley le correspondería.

Alarcón Herrera, médico cirujano, abrió la puerta de su casa en la capital estatal de Guerrero y comenzó una caminata hacia su consultorio ubicado a dos calles, pero siempre vigilado por una patrulla frente a su vivienda y cuatro agentes municipales con armas largas, de los cuales dos lo siguieron.

Al ser cuestionado, aseguró que esta seguridad, la cual no tuvo Alejandro Arcos Catalán, el alcalde asesinado el pasado 6 de octubre, a quien decapitaron, le llegó de forma inesperada también el pasado domingo, sin que la pidiera.

“El domingo alrededor de las 8 de la noche llegaron a mi consultorio los agentes y me dijeron que me iban a cuidar. No sabía nada de lo que le había sucedido a Alejandro (Arcos)”, contó a Grupo Reforma.

“Estamos esperando los procedimientos legales para asumir el cargo”, añadió. Sin embargo, expresó que todo dependerá de que el Cabildo de Chilpancingo lo llame para rendir protesta en una sesión.

Aseguró que fue el propio Alejandro Arcos quien lo propuso como suplente de su planilla, la cual resultó victoriosa con la coalición PRD-PRI-PAN.

“Yo veía a Alejandro casi cada tercer día y nos saludábamos nada más de lejitos”, afirmó el político de 63 años, quien militó en el PRI y en 2021 fue candidato del PAN a este Ayuntamiento.

“Mi papá (Saúl Alarcón) fue presidente municipal de Chilpancingo y ahora tengo la posibilidad de serlo”, presumió.

¿No tiene miedo?, se le preguntó. “Claro que sí tengo miedo, el miedo es parte de un sentimiento encontrado, pero aquí estamos”, dijo.

¿Como percibe usted gobernar Chilpancingo en estas condiciones?, fue otra de las preguntas.

“Yo creo que tenemos que hablar con toda honestidad. Yo soy gente del pueblo, yo siempre he ayudado a la gente, tengo 40 años haciéndolo y después de mi actividad médica hay muchísimos problemas que resolver. Se necesita trabajar todos juntos para Chilpancingo y mi única proyección es decirles que vamos a trabajar”.

Por último, se le cuestionó si hasta el momento no ha tenido amenazas, a lo que simplemente respondió: “No, no”.

