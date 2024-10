Horóscopo de Mhoni Vidente del 11 al 13 de octubre de 2024

La astróloga Mhoni Vidente le dice a tu signo del zodiaco cómo tener más suerte en el fin de semana del 11 al 13 de octubre de 2024.

Aries

Fin de semana de tener la buena suerte de tu lado por eso te recomiendo jugar la lotería con tus números mágicos que son 06, 19, 23. Tu color el azul y blanco y verás cómo saldrás ganador.

Viernes de juntas en tu trabajo para reacomodo de personal y de revisión de tus jefes, así que trata de tener todo en orden en tu ámbito laboral.

Para los aries que están estudiando les viene exámenes así que traten de aplicarse para poder pasar todas sus materias.

Cuídate de problemas de sobrepeso, recuerda de seguir con tu dieta saludable y más ejercicio.

Van a ser tres días de mucha convivencia con tu pareja sentimental, te sentirás de lo más enamorado y para los Aries que están solteros, les va a venir un amor muy compatible contigo.

Te invitan a salir de viaje para la próxima semana y va a ser por cuestiones de trabajo así que ve preparando la maleta.

Te busca un amigo para invitarte un negocio, recuerda que el signo de Aries siempre está buscando el bienestar económico así no lo dudes y hazlo. Te regalan un perfume.

Tauro

Viernes, día mágico para tu signo, en este día se te va a dar todo lo que estabas esperando en cuestión laboral, solo recuerda que debes de ser más prudente para no platicar tus planes y no tengas problemas de envidias.

Recuerda que tu signo es el más sociable, pero también el más resentido con lo que hacen, es decir, le gusta guardar rencor por eso te recomiendo que trates de cortar problemas del pasado y volver a ser feliz con lo que vives en este momento.

Un amigo de tu trabajo se está enamorado de ti, trata de poner en claro tus sentimientos y hablar bien con esa persona.

Te pagan una deuda del pasado, recibes una invitación para ir a una fiesta este sábado.

Ya no dudes de tu capacidad para hacer negocios, recuerda que tú eres el vendedor del zodiaco así trata de organizar tu tiempo y empezar a tener mejor economía en tu vida.

En el amor seguirás con problemas con tu pareja por celos y si ves que ya es mejor darse un tiempo para estar tranquilo. Para los tauro solteros seguirán los amores fugaces, pero sin compromiso, solo puro sexo.

Tus números mágicos son 00, 19 y tu color es el naranja.

Géminis

Fin de semana de estar con mucho trabajo atrasado y ponerte al corriente con tus materias de escuela y recuerda que tu signo siempre necesita organizar más su tiempo para después no se vea presionado.

En este día viernes, haces unos pagos atrasados de tu tarjeta de crédito y pago de colegiaturas, te busca un amigo para invitarte a una fiesta tu trata de ir, pero no caigas en los excesos para después no tengas problemas de salud, recuerda que el punto débil del Géminis es la ansiedad y nervios, así tu trata de seguir con el ejercicio y tu dieta saludable.

Recibes un dinero extra por lotería con los números 10, 23 y trata de usar más el color rojo para la abundancia en tu vida.

En el amor seguirás con tu pareja con más armonía y tranquilidad, recuerda que los Géminis cuando se enamoran se entregan totalmente y para los Géminis que están solteros les va venir un amor del signo de Aries o Acuario que va a ser muy compatible contigo.

Arreglas asuntos legales a tu favor, cuidado con las mentiras trata mejor de no decir nada para que no te comprometas en ningún problema.

Cáncer

11 de octubre, día de estar con las energías muy revueltas por eso te recomiendo que te cargues un limón verde en tu bolsa y te pongas mucho perfume antes de salir de tu casa para que esas energías no te lleguen tan fuerte.

Va a ser un fin de semana de estar reacomodando toda tu vida sentimental, es decir, vas a empezar a dejar esas personas que solo te perjudican en tu ámbito personal que los del signo Cáncer son muy pacientes y aguantadores, pero todo tiene un límite y tu signo esto en eso de cambiar por completo y empezar a tener personas más positivas a tu alrededor.

Te invitan a salir de viaje el domingo, pero va a ser cerca de tu casa; ya no busques ese amor si ya no te quiere es mejor dejar eso atrás y empezar de nuevo.

Te haces una arreglas estéticos recuerda que tu signo le encanta verse de lo mejor, arreglas tu casa y sacas de tu closet todo lo que ya no vas a utilizar.

Tomas un curso los fines de semana de arte e idiomas, para los Cáncer que están solteros les va a venir un amor nuevo del signo de Piscis o Escorpio, que va a ser muy compatible contigo.

Tus números de la suerte son 12 y 37, tu color es el verde.

Leo

Fin de semana de estar con muchas energías encontradas, recuerda que somos lo que pensamos así trata de cambiar tus pensamientos a positivos, trata de quitarte personas que no son para ti y avanzar en tu vida personal.

Este viernes te llega la propuesta para un trabajo nuevo y bien pagado, por eso te recomiendo que este día prendas una vela de color roja y le pidas a tu ángel lo que tanto deseas y verás cómo será cumplido.

Recibes la invitación de un amor nuevo para salir, recuerda que tu signo es muy sensual y eso lo hace estar constantemente en conquista.

Cancelas un viaje que tenías programado, te busca un amor del pasado del signo de Sagitario o Acuario que hablará de volver contigo.

Ten cuidado con problemas de presión alta y estrés trata de relajarte y salir a pasear con tus amigos.

Tendrás un golpe de suerte el día domingo con los nueros 13 y 40 tu color es el blanco.

Recuerda que no debes de confiar tanto en las personas que acabas de conocer porque te pueden traicionar.

Debes de aplicarte a estudiar más para tus exámenes de fin de curso.

Virgo

Fin de semana de buena suerte para tu signo por eso te recomiendo que hagas todo lo que tenías pendiente como el cambio de tu trabajo por uno mejor pagado y por eso te recomiendo ponerte algo de plata como un dije o cadena para atraer más la suerte.

Festejas a un familiar en este fin de semana, recuerda que tus festejos son los más esperados por que eres muy servicial.

Viernes de estar con mucho trabajo pendiente y estar actualizando papelería de tus pagos, sábado de salir de fiesta y te invitan a una cena recuerda comprarte ropa para que te veas de lo mejor y cambiarte el look.

Recibes una invitación de salir de viaje y va a ser para finales de año, tú ve preparándolo.

Te llega un regalo que no esperabas por parte de un amigo, tendrás un golpe de suerte con los números 21 y 99, y va a ser con el color amarillo.

Te buscan tus padres para decirte de un divorcio familiar, adoptas una mascota.

Libra

Fin de semana de reinventarse y sacar todo lo negativo de la semana que dejaste atrás, recuerda que estás en ese momento de ser feliz y por eso empieza a hacer una lista de lo que no quieres en tu vida y empezar a depurar lo que no es para ti.

Te llega la propuesta de irte de viaje en este mes de diciembre, tú ve preparándolo que te va a ir de lo mejor.

Ya no seas tan complicado en el amor, tú déjate querer y verás cómo estar en paz con tu pareja y a los Libra que están solteros les va a venir un amor muy apasionado del signo de Aries, Géminis o Acuario, que va a ser muy compatible en el sexo contigo.

Ya no seas tan desidioso con tu salud, recuerda que necesitas hacerte un chequeo médico para que tú mismo te quites esa preocupación de alguna enfermedad.

Tendrás un golpe de suerte con los números 07 y 88, tu color es el naranja y trata de ser más discreto con tu dinero para que no te tengas envidia. Te busca tu mami para pedirte un favor o que le acompañes a una fiesta familiar.

Escorpio

No hagas caso a los chismes y trata de ya no ser tan sensible ante situaciones que no puedes controlar, recuerda que tu signo siempre va a ser presa de malas energías y envidias, así que tú siempre sé fuerte y disimula que te hacen daño y verás que saldrás victorioso de cualquier situación incómoda.

Viernes mágico para tu signo, recuerda que tu día de buena suerte y más porque recibes una sorpresa económica.

Te viene la oportunidad de conocer personas más afines a tu vida amorosa y también te va a llegar una propuesta de negocio.

Arreglas tu casa y decides pintarla, recuerda que es importante siempre estar cambiando los muebles de lugar para que la energía no se estanque.

A los Escorpio que tiene pareja traten de no pelear por celos infundados, recuerden que lo mejor de una relación es la confianza.

Tus números de la suerte son 00 y 66, tu color es el verde. Trata que en este fin de semana no te domine los excesos de alcohol y comida para después no tengas problemas de salud.

Sagitario

Viernes, día mágico para tu signo, recuerda que estás en tu mejor etapa del mes y más porque te llega una oferta de empleo y un dinero extra, por eso te recomiendo que no platiques nada de lo que vayas a hacer para que no te llenes de envidias.

Fin de semana de mucha diversión y estar saliendo con los amigos y familia de paseo, recuerda que no todo es trabajo y es importante mantener los vínculos familiares sólidos y fuertes.

Ten cuidado con tu pareja trata de hablar claro y definir tu relación amorosa para que ya no sientas tantas dudas y celos y si vez que la relación no da para más es mejor darse un tiempo.

Te compras un celular y renuevas el plan de pagos, arreglas papeles de tu visa y pasaporte para irte de viaje en fin de año.

A los Sagitarios que están solteros les vendrá un amor nuevo que va a ser del signo de Sagitario o Leo que va a ser muy compatible contigo.

Tendrás un golpe de suerte con los números 15 y 33 tu color es el naranja.

Capricornio

Viernes día de estar en juntas con tus jefes para un proyecto nuevo y deciden hacer cambios de puesto, recuerda que estás en tu etapa de crecimiento laboral

En cuestión de tus estudios debes de aplicarte más para que puedas realizarte en lo profesional.

Decides que este fin de semana sea para ti en todos los sentidos y estar pasando unos días de lo mejor.

Con tu pareja sentimental de lo más compatible y a los Capricornio que están solteros, vivirán una etapa de andar con muchos a la vez, es decir, de conquistadores.

Cuida tu dinero y trata de ya empezar ahorrar, arreglas papeles de licencia de conducir y del seguro de tu coche, preparas un viaje para finales de mes con tu pareja.

Un amor del signo de Libra o Sagitario va a querer hablar contigo sobre chismes, trata de siempre aclarar las dudas de tu pareja.

Tendrás un golpe de suerte con los números 22 y 67, tu color es el amarillo y blanco.

Acuario

Fin de semana de estar con muchos pensamientos encontrados, sobre todo en lo amoroso, recuerda que tu signo es algo complicado en las relaciones sentimentales, se les hace algo difícil desprenderse de parejas del pasado y no se permiten vivir nuevas aventuras, por eso se te recomienda que estimules el desapego en tu vida y saber seleccionar mejor las personas de tu alrededor que tu signo es compatible con Tauro o Géminis.

Viernes de mucho trabajo y cierre de un proyecto, así que trata de no distraerte para que puedas realizar todo lo que tienes pendiente.

Este sábado vas a un curso para actualizarte en tu ámbito profesional, trata de cuidar tus ingresos y solo gastar lo que vas a ocupar.

Te busca un familiar para invitarte a salir de viaje en este mes de noviembre, ya no quieras impresionar a los demás es mejor ser más humilde y que tu misma personalidad hable por ti.

Te viene un golpe de suerte con los números 18 y 91, tu color es el rojo.

Piscis

Fin de semana de buena suerte para tu signo y más porque se juntan tus números mágicos que son 11 y 13, así te recomiendo jugar a la lotería que la abundancia te va a estar sonriendo y utilices más el color blanco.

Este viernes va a venir una propuesta de trabajo nuevo y mejor pagado, recuerda que tu signo está viviendo una etapa de energías positivas a su alrededor, pero solo trata de organizarte más en tus gastos y empezar a ahorrar para tu futuro.

En el amor vas a estar de lo mejor, recuerda que tu signo lo domina la pasión y eso hace que siempre vivas un romance de lo más intenso.

Te invitan a ir una fiesta este sábado, tú ve que te vas a divertir de lo mejor.

Ya no seas tan indeciso, trata de ya sacar tu visa y pasaporte para que puedas viajar en fin de año con tu familia.

A los Piscis que están solteros les va a venir un amor del signo de Cáncer o Libra, que va a ser muy compatible contigo.

Te regalan una mascota que te va a dar mucha alegría, trata de no cargar problemas que no son tuyos y cortar envidias de personas que solo quieren un beneficio económico de ti. Te cambias el look y te compras ropa para verte de lo mejor.

