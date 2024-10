El poder de nuestra voz: celebrando la herencia y la participación latina en EE.UU.

Celebrar el Mes de la Herencia Hispana en este momento crucial para los Estados Unidos es un motivo de profundo orgullo. No es secreto que los latinos hemos dejado una huella que cada año es más profunda, y hoy somos el segundo grupo étnico en los EE.UU con el poder del voto. Nuestra presencia y contribución son innegables, ahora y en los años por venir. Nos define nuestra fortaleza, resiliencia y el firme compromiso de construir un país más próspero, donde vivamos con dignidad y en armonía. Por eso este año, nuestra celebración este mes va mucho más allá de la cultura: se trata del poder de nuestras voces y del impacto de nuestra participación, especialmente en el ámbito electoral.

En Poder Latinx, hemos sido testigos directos de la fuerza del compromiso cívico. En este 2024, trabajamos en distintas ciudades para motivar a los mexicanos residentes en EE.UU. a registrarse y votar en las elecciones de su país. El mensaje fue claro: no importa dónde vivas, tu voz importa y puede cambiar el futuro. Ese esfuerzo, hecho en conjunto con muchos aliados, rindió frutos, y México le dio la bienvenida a la primera mujer presidenta.

Aquí en los Estados Unidos nuestro poder cívico tiene un impacto similar. En pocas semanas se celebrarán las elecciones generales y es vital que nosotros, los latinos, nos hagamos presentes. Hemos demostrado una y otra vez que nuestro voto tiene poder. No somos un “gigante dormido”. Somos millones de hispanos que conformamos una comunidad profundamente comprometida con la democracia, ya sea en los países de los que venimos o en este país que ahora llamamos nuestro hogar.

Con este poder viene una responsabilidad. Debemos combatir la apatía que aleja a muchos de las urnas y resistir a quienes intentan desinformar para privarnos de nuestro derecho al voto. Estas tácticas buscan silenciar nuestra voz, pero si permanecemos firmes y bien informados, podemos asegurarnos de que cada voto cuente.

Estas elecciones van más allá de la política. Se trata del futuro de nuestras familias, de nuestras comunidades y de los temas que más nos importan: educación, salud, empleos, y mucho más. Nuestras encuestas en las comunidades respaldan que las prioridades de los latinos abarcan temas como el medio ambiente (por ejemplo el clima extremo en Arizona y Florida), el acceso a la salud reproductiva, el trato justo de inmigrantes y derechos laborales como la ausencia laboral pagada.

Al registrarnos y votar, garantizamos que nuestras voces sean escuchadas y que nuestras necesidades no sean ignoradas. Este año, el voto de los jóvenes, de las mujeres y de los nuevos votantes será especialmente poderoso. Por eso, este Mes de la Herencia Hispana debe incluir un compromiso inquebrantable con nuestra participación electoral: porque hay demasiado en juego, para nosotros como comunidad y para todo el país.

Honremos nuestra herencia no sólo celebrando, sino actuando. Si no lo has hecho ya, regístrate para votar. Y cuando llegue el día de las elecciones, recuerda: nuestro progreso comienza con nuestra participación. Unidos, podemos construir un futuro mejor para todos.

¡El futuro está en nuestras manos! Regístrate, vota y lidera el cambio.

Yadira Sánchez es la directora ejecutiva de Poder Latinx, una organización no partidista y sin fines de lucro dedicada a construir una ola política donde las comunidades latinas, inmigrantes y personas de color sean quienes tomen decisiones en la democracia de este país.

