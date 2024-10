Horóscopo de hoy de Nana Calistar 11 de octubre de 2024

Piscis

Este próximo fin de semana será de cambios en los cuales deberás estar más enfocado que nunca si quieres lograr tus objetivos y metas de vida. No te dejes llevar por chismes de vecindad ni trates de cambiar la forma de pensar de las demás personas hacia ti. No seas tan aprensiva o aprensivo y aprende a valorar a las personas que tienes a tu alrededor. Es posible que te sientas algo cansado y triste al terminar el día. La vida te dará una sorpresa muy pronto. Familiar te visitará. Podrías caer en una situación de conflicto con tu interés al no saber que elección tomar sobre una situación que te ha traído vuelto loco. Si dañaste a alguien en tu pasado en estos días sufrirás algo similar. Personas van y personas vienen en tu vida, pon mucha atención a quienes quieres conservar. No te detengas en nada, que ya nada te afecte ni te haga daño, tienes el poder en ti y lograrás cuanto te propongas si sabes utilizar tu tiempo y energía. La vida te compensará de cosas maravillosas y te devolverá lo que antes no te dio. Es importante que seas fuerte para una situación que ocurrirá en próximos días con una amistad o un familiar.

Acuario

Debes tener cuidado con golpes o caídas que estarán a la orden del día. Se viene la llegada de cambios laborales los cuales van a traer grandes beneficios a tu persona. Momento de poner las cosas en claro con una persona, no te hagas ideas absurdas ni piensas tan negativamente. Ten mucho cuidado con la manera en que te expresas de una amistad pues podrías cometer una indiscreción y lastimar a una persona que es muy importante para ti. No te quejes por lo que no consigues y aprende a no rendirte ni bajar tu guardia. Los sueños se materializan cuando se es constante. Un nuevo amor parecerá a mediados del mes que entra, llegará por medio de una red social. Tu problema es esperar que la gente te trate y valore como tu lo haces con ellos, recuerda que no todos piensan como tú. Aprende a cumplir lo que prometes, la vida podría ponerte en frente a una persona de tu pasado, comprobarás que la vida fue justa y le ha devuelto cada golpe que te dio. Hay mucha suerte en números que terminen en 12, 16 y 46. Pon atención a tus sueños te mostrarán el camino correcto hacia donde debes dirigirte. No es momento de aparentar algo que no eres solo para complacer a personas que no te suman nada a tu vida. Cuidado con un amor del pasado que retorna y podría causarte dolores de cabeza.

Capricornio

Una amistad andará muy pegada a ti y con interés amoroso, sabrás identificar de quien se trata en próximas fechas. Amistades se van otras regresan, no abras la puerta a quien decidió irse por su cuenta o de lo contrario te arriesgarás a que te haga lo mismo. Un familiar se enferma, tendrás mucha suerte en juegos de azar y posibilidad de realizar un viaje. No permitas que se pasen de mamones contigo recuerda que en eso tienes un doctorado y cuando ellos van por la leche tú ya vienes con el queso. Es momento que hagas una limpieza en casa pues tienes objetos que te roban energía al no ser utilizados y no tener ningún tipo de utilidad. Cambios importantes se aproximan entre ellos la llegada de una persona de piel blanca la cual te hará ver tu suerte, ten cuidado y no confíes tan pronto o podrías cometer grandes errores. Te viene un cambio en el área de los negocios, mejorarás un chorro pero debes no gastar en nada que no necesites. Es importante que te cuides de problemas renales e inflamaciones, no comas tantas harinas o azucares refinados, ahí está la clave. Amistad sale con su domingo siete.

Sagitario

Es momento de comenzar a ver la vida de otra manera distinta y ser más positivo ante los asuntos que estén pasando en este momento que si bien no todos son buenos si te te dejarán un buen sabor de boca. Aprende a no comparar tu pasado con tu presente o cometerás errores muy grandes. Te vienen cambios en tu estado de ánimo podrías herir con tus palabras a una persona que significa mucho para ti. Atreve hacer eso que siempre quisiste y que por falta de tiempo o dinero quedó solo como un sueño, tienes todo para materializar tus sueños, es momento de trabajar para conseguir lo que deseas. Recuerda de dónde vienes y hacia dónde vas, no te dejes influenciar por gente que solo quiere fregar tu existencia y arruinar tus planes, varios amores de tu pasado se harán presente en estos días. No te dejes caer por una situación que enfrentarás en estos días, al contrario que te de las fuerzas para ir hacia adelante. Aprende a decir que no y sobre todo a cuidar un poco más tu autoestima para evitar que las demás personas te dañen con sus acciones y sus palabras. Viene un viaje bastante importante en el cual brillarás mucho solo debes de cuidar un poco más los gatos para que no se salgan de control.

Escorpión

Te vienen días cargados de pensamientos buenos los cuales van enfocados a resolver problemas que te asechaban. No te dejes llevar por lo que la gente diga o piense y más si son situaciones o cosas que no lo ven tus ojos. Pensamientos acerca de un viaje o de una compra, hazlo, estas en el mejor momento. Encamamientocon ex pareja o nuevo amor. Amistades nuevas se visualizan en tu terreno y la posibilidad de encariñarte o sentir necesidad de una de ellas en especial. Oportunidad de mejora laboral y cambios en cuestiones de trámites o solicitudes. Chismes por parte de un familiar y sueños que te revelarán hechos que pasarán en no más de un mes. No cometas los mismos errores que cometiste en el pasado, es momento que asumas tus consecuencias y te arriesgues a lo que sigue. Es importante que pongas un alto a esas personas que se andan metiendo en lo que no les importa en tu vida, tu defecto es que dejas pasar estas cuestiones y cuando menos acuerdas ya estás bien embarillado. Es momento de pensar un poco más en ti y comenzar a resolver esos problemas que te agobian y te hacen perderle sentido a tu vida.

Libra

No permitas que amores del pasado te causen estrés o conflictos, cierra esas puertas que no te conducen a ningún sitio y solo te causan dolores de cabeza. No guardes rencores por personas que no decidieron seguir contigo, recuerda que por algo pasan las cosas y a la fregada con eso, valórate un poco más y date la oportunidad de creer en tu capacidad de tener a quien se te de tu gana. Estas en una etapa muy vulnerable en la cual podrías caer en brazos de cualquier que te hable de amor aunque solo quiera dormir contigo. Podrías contraer una infección en estos días, cuídate mucho en la relación sexual y en cuestiones de gripas. Cambiará tu forma de pensar sobre cierta persona, ten cuidado. Asume tus errores y no culpes a los demás de las tonterías que cometes, es posible que un amor del pasado aparezca y reviva sentimientos en ti que pensabas que ya no existían. No es momento de pensar en el pasado sino en el presente y comenzar a trabajar en esos sueños y metas que has tenido desde hace tiempo pero que por mil razones no has logrado concretar.

Virgo

Te vienen oportunidades en los dineros, deberás de ser muy inteligente para saber en que si gastar y en que no pues solo de esa manera lograrás ver un cambio en tu vida que te pueda beneficiar. Te vienen posibilidades de ligue sano y de recibir un mje o llamada de una persona muy querida para ti. Cambios en trabajo. Si tu pareja se distancia un poco revisa su cel y sus amistades que frecuenta, ahí encontrarás el nombre y el motivo de porque lo hace. Llegará a ti un chisme o noticia, te sorprenderás mucho, aprende a quedarte con la boca bien callada y a no cometer una indiscreción que podría afectarte mucho en tu futuro, en la medida que aprendas avanzar en eso que te duele buscando razones para ser feliz será en la medida que eso quede en el pasado, sal y diviértete y dale vuelo, no temas amores de una noche y aprende a disfrutar lo que la vida pone a tu paso. Vienen cambios importantes en cuestión del carácter pues vas a madurar y ya no tan fácil te verán la cara de tonto. No es momento de andar perdiendo el tiempo en chismes, hay personas que buscarán la manera de dañarte con comentarios fuera de lugar hacia ti o tu familia. Deja que cada persona se haga responsable de sus acciones. Aprende a decir que no y a dejar de ver siempre por todos menos por ti.

Leo

Mi querido Leo tienes el poder de hacer y deshacer muchas cosas de tu vida pero has estado tan enfocado en la vida de los demás que has hecho un lado la tuya que es lo más importante que ahora poderes Hay cambios importantes en tu vida entre ellos un proyecto que se comenzará a consolidar y la posibilidad de mejorar en el ámbito del amor y cuestiones sentimentales. No te aferres a nada y aprende a no querer más de lo que te quieres. Recibirás una llamada en estos días que te alegrará mucho. No guardes rencores por nadie, si te fregaron en tu pasado el karma y la vida misma les cobrará factura y les verás caer uno por uno. Un chisme por whpp o Facebook te pondrá de mal humor. No temas a cambios, arriésgate, deja de creer en las personas que solo te han dado motivos para desconfiar y se han burlado de ti y tu paciencia. Cuidado con cometer errores en asuntos que tengan que ver con cuestiones del corazón y cuestiones del dinero. No dejes que nadie robe tu paz y tu tranquilidad y enfócate en todo eso que vale la pena de la vida. Vienen días en los cuales una persona del pasado buscará la manera de contactarte debido a que te ha pensado mucho.

Cancer

Cuidado con enfermedades repentinas debido al descuido de tu salud, no pretendas aparentar algo que no eres y menos si es para complacer a más personas. No te pierdas en tu camino ni en tus sueños, recuerda que primero debes de ser tú, después tú y al final tú, no pierdas esa línea. Si tu pareja se muestra indiferente, ten cuidado pues hay una persona de piel blanca que le ha comentado cosas negativas sobre ti, su relación esta rodeada de muchas envidias que a la larga podrían dañarla. Cambios en tu estado de ánimo se harán presentes, esta temporada te pega mucho pues sueles deprimirte en unos días y en otro ser la persona más feliz del mundo, cuidado con esos cambios de humor tan repentinos. Mucha suerte en juegos de azar y posibilidad de planear un viaje o iniciar negocio. No te dejes influenciar por nadie, eres una persona que siempre buscará mejorar en todos los aspectos pero sin embargo cuando te enamoras cometes el grave error de dar todo por tu pareja hasta el punto de olvidarte de ti. Se viene la oportunidad de realizar un viaje el cual será a un lugar de playa o de bosque será con personas que significan mucho en tu vida y te la pasarás de lo mejor.

Géminis

No es momento de pensar en el ayer sino en el ahora y comenzar a cerrar ciclos que no te llevan a ningún lado. No permitas que la rutina o la monotonía arruinen una relación en caso de tener, debes ser muy persuasivo o persuasiva para no caer en esas cuestiones si tienes pareja. Ya no te tomes las cosas tan personales, eres de carácter fuerte y algunas veces piensas que todo mundo está en tu contra cuando quien está en tu contra eres tu mismo. Una amistad se va alejar de tu vida y una perdida se aproxima. Cambios en tu carácter que podrían ponerte en un plan insoportable al ver que un sueño, meta o proyecto no se materializa a la brevedad. La vida te pondrá un prueba que te hará comprender el por qué no funciono con alguien en tu pasado. Es importante que enfoques tu tiempo y energía en mejorar en todas esas cuestiones negativas que no te permiten avanzar. Oportunidades de nuevos amores que te llenarán el corazón de muchas cosas positivas, disfruta lo que llega el tiempo que tenga que durar. Se vienen cambios muy importantes en el área de los dineros pero no gastes dinero que no tienes en cuestiones que no necesitas. Es momento de comenzar a trabajar en ese negocio que has tenido en mente pero que por mil razones no has podido materializar.

Tauro

La llegada de un cambio en el área de los dineros te va poner muy feliz, aprovecha la racha por la que estarás pasando en próximos días y disfruta todo lo que venga para ti. Problemas de celos y de desconfianza en caso de tener pareja, algunas veces te haces a la idea cuestiones muy tontas, recuerda y ten presente que a nadie se le pude tener a la fuerza a tu lado y si se busca alguien más es porque el amor quizás ya se ha terminado, dale vuelta a la página y no trates de retener a quien no te quiere en su vida. No tengas miedo a ser feliz y que lo demás se lo lleve la fregada, viene una oportunidad de viaje y la posibilidad de recuperar una amistad que creías perdida. Oportunidad de crecimiento laboral y cambios en tus sentimientos, te sentirás algo confundido o confundida en la cuestión de los amores pues podrías llegar a desarrollar sentimientos por dos personas. Es probable que la vida te de una gran sorpresa en estos días al darte cuenta que te equivocaste bien cañón y tendrás que pedir disculpas, aprende a tener más humildad en ese sentido y a disculparte si fuiste tú quien cometió el error. No te dejes influenciar por quien solo te busca llenar el buche de piedras. No es momento de volver al pasado y menos si es para recordar situaciones que ya deberían de haber quedado en el olvido.

Aries

No te dejes llevar por el enojo porque van a ver situaciones que te van a sacar de control al recordar a personas de tu pasado que estuvieron arruinando tu vida y la de tu familia por mucho tiempo. Movimientos astrológicos te revelarán un secreto de una amistad y amor del pasado retorna, no habrá reconciliación pero te darás cuenta como la vida y el karma hizo justicia. Tuviste la oportunidad de ser feliz pero eres muy de que cuando logras tu objetivo con la persona que te interesa pierdes el encanto. Si tienes una relación hay mejoras por pleitos pasados. Vienen movimientos muy buenos a tu vida, comprenderás de una buena vez las intenciones que tiene cierta persona contigo pues días se muestra con interés hacia ti y otros te da el avión, que eso no te afecte, aprende a disfrutar cuando está pero también cuando no, recuerda que eres una persona muy inestable y te cuesta trabajo sacar adelante una relación, no te des tanto el taco que ser tan alzado deja mucho que desear. Ten cuidado con esperar más de cuanta algo que ya sabes que no va llegar a tu vida. No es momento de emprender viajes porque las cosas no van a resultar como deseas y has esperado. Ten cuidado con un amor que pudiera aparecer en cualquier momento y será de tu signo, podría ser tu perdición.