Pati Chapoy destapa quién sería su sucesora en “Ventaneando”

A 28 años de su estreno en televisión, el programa “Ventaneando” se mantiene como una de las producciones más vistas por el público mexicano. Y a pesar de los cambios a los que se ha enfrentado a nivel de producción, la comunicadora Pati Chapoy mantiene su labor como la cabeza de la fila de conductores.

Sin embargo, es consciente de que en algún momento deberá decir “adiós” al show que le dio fama internacional, razón por la que ha contemplado nombrar a su nueva sucesora. ¿De quién se trata? La reconocida periodista reveló este detalle durante su reciente visita al programa de radio de Jessie Cervantes en EXA.

“Las personas que están son las que he querido que estén. Lamenté mucho la salida de Mónica Garza, obviamente de Jimena Pérez, “La Choco“, porque antes de que ella tomara la decisión de irse a vivir a Madrid con su familia, yo había platicado con ella de que la quería preparar para que fuera mi sucesora dentro del programa“, comentó durante la entrevista que concedió en compañía de Pedro Sola, Mónica Castañeda y Rosario Murrieta.

Pati Chapoy revela que se enfrenta a un nuevo reto de salud

Además, la estrella de la pantalla chica recalcó que nunca ha abogado para la salida de ningún conductor. Todos han abandonado su posición como presentadores del show cuando ellos lo han sentido prudente.

“Ella tomó una decisión muy personal de irse con su familia por el tema de su hijito y esa es también una parte que no se conoce de los conductores, también tienen derecho a irse porque ya no les gusta estar ahí, como fue el caso de Atala Sarmiento, como el caso personal de La Choco”, expresó.

Daniel Bisogno afirma haber encontrado una madre en Pati Chapoy

Incluso, recordó a aquellas figuras públicas que no concluyeron en buenos términos con la producción de TV Azteca: “Más allá de los que se fueron creyendo que iban a tener más impulso o más éxito, como Juan José, Martha Figueroa, Álvaro Cueva (…) Ellos tomaron la decisión de irse, que después no estén muy a gusto con esa decisión, ya no es cosa mía, pero creo que básicamente yo sí extraño a Mónica y a La Choco“, añadió.

Al ser cuestionada sobre sus supuestas diferencias con ex presentadores de “Ventaneando”, Pati Chapoy argumentó que, por el contrario, mantiene una buena comunicación con la mayoría de ellos.

“Con cada uno de los conductores que han estado en el programa hablé con ellos, pero no era la primera vez. Yo he seguido en comunicación con la mayoría, unos muchos más cercanos y otros menos cercanos. Martha no pudo ir porque estaba en Miami con su hijo, obviamente Atala en Barcelona, La Choco sí estuvo”, dijo haciendo referencia a la celebración del 25 aniversario del show al que no acudieron dichas personalidades.