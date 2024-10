Thalí reaparece con cambio de look y revela que tristemente perdió su casa

La actriz mexicana Thalí García, de 34 años, recurrió a sus redes sociales para lanzar un video en el que mostró su nuevo look y en el que se sinceró, como pocas veces, sobre su vida y los motivos que la llevaron a alejarse de los reflectores y a mudarse a la ciudad de Nueva York.

“Estoy de regreso”, se lee en el texto con el que acompañó su video, el cual ya acumula más de 35 mil likes y cualquier cantidad de comentarios por parte de sus fans.

En el material, con duración de unos cuantos minutos, la también cantante se sinceró sobre lo complicado que ha sido el último año para ella, lo que incluyó su abandono de ‘La Casa de los Famosos 4’, así como múltiples problemas con Telemundo.

“No es un secreto, ni un misterio, que este año fue muy duro para mí, pero quizá fue más rudo de lo que muchos pudieran imaginarse. Este año llegó acompañado de muchos obstáculos, retos, situaciones sorpresivas que jamás imaginé que yo podía vivir, al menos no a mis 34 años y siendo madre de dos niños. Muchas veces sentí que me ahogaba por dentro, me hice daño, sufrí mucho en silencio, colapsé de manera interna”, comentó en un fragmento de su muy extenso video.

Entre los conflictos que tuvo está la pérdida de la casa que poseía, la cual era uno de sus más preciados tesoros, pero tuvo que resignarse y aceptar que había llegado el momento de desprenderse de ella para su nuevo comienzo.

“Este año perdí mi casa, por cierto, eso me hacía sentir súper fracasada, súper triste, súper debilitada, pero después Dios y la vida me permitieron mudarme a una casa mucho más linda, a tener un nuevo hermoso comienzo y digamos que no me pude saborear esos momentos porque yo estaba enfrascada y obsesionada con todo lo malo y con todo lo que no salió como yo esperaba y hasta que entendí que era momento de soltar y ver que también en medio de la adversidad he estado colmada de bendiciones y en realidad siempre he sido un bendecida”, compartió.

Durante su testimonio compartió que ella era su principal enemiga, lo que la llevó a mudarse a Nueva York, ciudad en la que vive desde hace dos semanas y donde tuvo oportunidad de encontrarse con ella misma y cumplir uno de sus sueños de juventud, que era estudiar en la Gran Manzana.

“Yo me autosaboteaba muchísimo y algo se rompió dentro de mí. Me vine a Nueva York a encontrar mis piezas, a armar de nuevo mi rompecabezas y ahora que lo estoy armando me doy cuenta que hay una imagen mucha más linda de Thalí”, se sinceró sobre su nuevo comienzo lejos de los reflectores y cerca de lo que ella siempre soñó.

