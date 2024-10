Yailin le hace una sentida petición a Anuel AA en redes sociales

Vaya sorpresa se llevó el público luego de que la cantante Yailin La Más Viral enviara un contundente mensaje en redes sociales para nada más y nada menos que su ex pareja, el rapero Anuel AA. ¿Cuál fue la razón detrás de su molestia? Aquí te lo contamos.

Por medio de una historia desde su cuenta oficial de Instagram, la famosa expuso que si bien no quiere comprarse problemas con el exponente del género urbano, no le quedó más remedio que hacerlo público para recibir algún tipo de respuesta de su parte.

¿Tekashi 6ix9ine obligaba a Yailin La Más Viral a realizarse cirugías plásticas?

Y es que de acuerdo con lo dicho por Yailin la más Viral, el papá de su hija, Anuel AA, se ha mostrado desinteresado en dar una respuesta positiva a su petición para poder viajar con la pequeña durante sus compromisos de trabajo.

“Necesito llevarme a mi hija conmigo, yo no puedo estar dejándola aquí, yo me quiero ir a vivir con mi hija para afuera y no puedo porque él no me ha firmado un papel“, expuso la influencer de 22 años.

Así luce Yailin La Más Viral tras cambiarse el color de los ojos

Bajo esta misma tesitura, la joven indicó que tras ser “ignorada” por el intérprete de temas como “La Jeepeta” y “Secreto” decidió sacar a la luz dicha discrepancia. Además, añadió que la falta de resolución de este tema le impide completar los compromisos de su agenda laboral.

“Estoy harta ya, de escribirle y escribirle como que yo estoy pidiendo cuarto… es un maldito papel que necesito, ni para eso sirve“, dijo para finalizar.

A pesar del revuelo que estas declaraciones por parte de Yailin la más Viral causaron, el puertorriqueño se ha mantenido con bajo perfil al respecto, desatando una ola de comentarios negativos en su contra por parte de los internautas que reprueban su “falta de compromiso” como padre.