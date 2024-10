Dave Roberts y sus emotivas palabras tras el pase de los Dodgers a la Serie de Campeonato

La celebración de Los Ángeles Dodgers después de conseguir su pase a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional tuvo al manager Dave Roberts como protagonista gracias a un emotivo discurso de agradecimiento que tuvo con sus jugadores dentro del clubhouse.

“Nunca he creído tanto en un grupo de hombres como en ustedes”, comentó el timonel de la novena angelina en plena celebración de la novena de Los Ángeles que sigue avanzando en medio de una gran temporada en la que lograron el mejor registro de las Grandes Ligas (98-64).

“Y lo que es más importante todavía, cada uno de ustedes cree en los demás”, agregó Roberts antes de que continuaran lanzándose champagne festejando una nueva clasificación de los Dodgers a la Serie de Campeonato, algo que han logrado en tres ocasiones en las últimas cinco temporadas.

https://twitter.com/BlakeHHarris/status/1844960203353063715 El breve, pero emocionante discurso del manager de los Dodgers Dave Roberts a sus jugadores después de conseguir el boleto a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Los Ángeles Dodgers lograron el viernes una emocionante victoria ante los San Diego Padres por 2 a 0 en el Juego 5 de la Serie Divisional al contar con una buena labor monticular del japonés Yoshinobu Yamamoto y al poder ofensivo de Kike Hernández y Teoscar Hernández quienes sonaron jonrones.

“Luchamos, no nos rendimos ni una sola vez y no podría estar más feliz por nuestro equipo”, comentó tras el partido Dave Roberts ante los medios de comunicación en el Dodger Stadium donde este domingo estarán abriendo la Serie de Campeonato de la Nacional ante los New York Mets.

Los Ángeles Dodgers aseguraron el derecho de comenzar en condión de local sus series en esta postemporada de las Grandes Ligas después de haber finalizado con el mejor registro de todos los equipos de la liga durante la temporada regular.

Kike Hernández y Teoscar Hernández celebrando después de uno de los dos cuadrangulares que conectaron el viernes ante los Padres. Crédito: Ashley Landis | AP

Dave Roberts también destacó que la victoria ante los San Diego Padres, sus rivales en el División Oeste de la Liga Nacional donde terminaron a cinco juegos de los Dodgers, era un deseo que tenían tanto él como los jugadores de la novena angelina.

“Es un alivio, una redención. Quería vencer a esos muchachos. Todos queríamos vencerlos a ellos (Padres) con todas nuestras fuerzas”, comentó el timonel de los Dodgers que ahora buscarán seguir con su paso triunfal en esta temporada 2024 de las Grandes Ligas.

Los Dodgers buscan volver a conquistar la Serie Mundial algo que lograron por última vez en el campaña 2020. De conseguir su boleto al Clásico de Otoño sería la cuarta ocasión que lo hacen en la última década después de las dos derrotas que sufrieron ante Houston Astros (2018) y Boston Red Sox (2018)

