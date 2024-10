Eugenio Derbez, orgulloso y contento por ‘Llegaron de Noche’

Hace mucho que el actor, comediante y director mexicano Eugenio Derbez no estrenaba un proyecto del cual se sintiera tan orgulloso y contento como con su nueva serie de televisión, la comedia en español Y Llegaron de Noche que se estrenó el 4 de octubre por la plataforma de streaming ViX.

“Tenía muchas ganas de regresar a dirigir. Hace como 10, 11 años que no dirigía. Creo que quedó muy lindo. Lo veo y veo la reacción de la gente, y me lo ha dicho el editor, los musicalizadores, la gente de mezcla de sonidos, ‘oye, es que la vemos y nos seguimos reímos y no nos cansamos de verla’, y ahí te das cuenta que es un buen producto cuando la gente se divierte”, dijo Derbez en entrevista con La Opinión.

Eugenio Derbez feliz con su regreso a la comedia en español. (Araceli Martínez/La Opinión)

¿Cómo nace esta idea de hacer Y Llegaron de Noche?

Dos escritores de comedia maravillosos se me acercaron. Había un rumor en Hollywood sobre esta historia, ¿ustedes conocían que hay un Drácula en español?… No sé de qué me estás hablando? Y ahí es donde me traen la historia de que al final del cine mudo, empiezan las películas sonoras y entonces Hollywood ya no puede venderla fuera de Estados Unidos porque ya nadie las entendía en inglés. No había doblaje, subtitulaje, iban a perder mucho dinero. Una de las primeras películas sonoras fue Drácula, y se le ocurre al productor para no perder tanto dinero, por qué no hacer una versión en español. ‘Mientras todos están dormidos, hagamos una versión en la noche, mismo set, mismo vestuario, la vendemos en Latinoamérica y hacemos unos pesos, y no les importaba la calidad. Hazla al aventón, consíguete unos extras que hablen español, que quepan en el vestuario y listo. Y cuál va siendo la sorpresa, según todos los críticos de Hollywood, la versión en español quedó mejor en español.

¿Así nace Y llegaron de Noche?

Yo quise contar esta historia porque se me hacía muy injusto que una historia de éxito de un grupo de latinos estuviera olvidada. Y estaba olvidada porque desaparecieron las copias porque no querían que hubiera comparaciones de la película en español con la de inglés.Y hasta 1967 se encontró una copia en Cuba en un sótano y fue como volvió a surgir el tema.

¿Es Drácula tu personaje de terror favorito como para muchos mexicanos?

Yo creo que para todos Drácula ha sido el personaje que hasta en Halloween nos hemos disfrazado de Drácula. Yo tengo fotos de niño disfrazado de Drácula. Siento que es un personaje que es un ícono del cine mundial. No me había caído la idea hasta que me vi vestido frente al espejo y me vi completamente de Drácula, y dije! ¡wow estoy a punto de interpretar un personaje que es icónico en el cine mundial! y luego sobre todo el hecho de que estoy contando la verdadera historia de Drácula en español. El primer Drácula en la historia fue el del actor Carlos Villerías junto a Bela Lugosi.

¿Cómo fue la preparación para interpretar a este personaje y a este actor español que da vida a Drácula?

Tuve que tomar clases con un coach en acento español en España via Zoom; y, otro en México, y aparte, tenía un tercer coach en el foro. Fueron tres. Me cocheaban en diferentes momentos del día, pero fue muy complicado porque para hacer el acento español, necesitas tener buena ortografía. Obviamente a veces se me salía, y había que cortar. ‘Pronunciaste una letra que no había’, y luego el tono de voz es mucho más grave, porque en general los españoles tienen este tono mucho más grave, y los latinos hablamos como más ligerito.

Además de ese desafío, te enfrentaste al reto de ser actor y dirigir para esta serie, ¿qué representó para ti?

Yo amo dirigir. Siento que es mi fuerte, incluso creo que soy mejor director que actor. Me fijo en los detalles, y como actor de comedia, siempre que me están dirigiendo, siento que hay mucho más que explorar, y digo hubiera hecho esto, esto, esto y esto. Y siento que el que es actor y comediante, tiene mucho más idea de cómo dirigir un chiste que alguien que nada más es director. Y he visto como de repente con un chiste que viene en el libreto, creen que nada más hay que pararse y dilo ¡No! hay que saber cómo decirlo, dónde hacer la pausa, en qué tono. La comedia es secreto tras secreto tras secreto, cómo decirlo, donde frenarte, timing, bla bla bla y no he encontrado mucha gente que lo haga, y como yo llevo toda la vida haciéndolo, siento que me cuesta menos trabajo, y puedo guiar a los actores a que lo hagan de cierta manera. Entonces siento que es más mi fuerte, más que como actor como director de comedia.

¿Te ves en el futuro dirigiendo películas más que actuando?

Sí, es a lo que le tiro. Me gustaría más dirigir que actuar. El problema con la dirección es que te quita un año, año y medio de tu vida mientras que como actor, este año voy a hacer cinco series y una película; como director, podría hacer una, cada año, año y medio. El director tiene que estar en todo, desde la toma de decisiones, el vestuario hasta la edición, la postproducción, el sonido, la musicalización. Tienes que estar en todo el proceso y no puedes hacer otra cosa.

¿Qué representa para ti hacer comedia en español con temas que nos llegan mucho a los latinos?

Tenía ganas ya de regresar a hacer comedia en español. No significa que vaya a dejar el drama, y a dejar de hacer cosas en inglés. Se me presentó esta oportunidad, y ya se me antojaba hacer comedia en español. No es lo mismo hacerlo en tu idioma que en otro idioma. Me encanta poder estar de regreso, haciendo reír en español. Ya el año que entra, van a ver que regreso a hacer un poquito de drama. Me gustaría combinar, a diferencia de otros actores como Jim Carey, Tom Hanks, que se van al drama y luego no quieren regresar a la comedia. Yo sí quiero hacer drama y luego regresar a la comedia.

¿Te gustaría ser parte de ese grupo de directores mexicanos maravillosos que tenemos?

Me encanta la dirección. No me quiero comparar con nadie porque soy gran admirador de Cuarón, Iñárritu, Del Toro. Los conozco bien. Son amigos. Los admiro mucho. Sería demasiado de mi parte decir que quiero… claro que quiero ser como ellos. Estoy lejos, ellos tienen muchos años de dirigir, pero a mí me encanta la dirección. Ahí están mis capítulos que dirigí en la serie, que te hablan de mi estilo y de lo que he aprendido. He aprendido mucho en los últimos años como director, De la última vez que dirigí a esta vez, sí siento que ha habido un crecimiento.

Invita a nuestra gente, para mi que no se pierdan de ver tu nueva serie…

Quiero invitar a toda la gente a que no dejen de ver “Y Llegaron de Noche” por muchas razones, y porque se van a divertir. Es una comedia muy entretenida. Habla de una historia real que sucedió. Es una historia de éxito de un grupo de latinos que en 1931 hicieron historia, pero también es una comedia con personajes entrañables. Se van a morir de risa, y además es para toda la familia. Así que no se la pierdan.

Los dos primeros episodios de Y Llegaron de Noche están disponibles en el plan premium de la plataforma y cada viernes se estrena un capítulo nuevo. El primer episodio se puede disfrutar gratis en ViX.

Y Llegaron de Noche es protagonizada también por Yare Santana, Sofia Niño de Rivera, AJ Vaage y Jason Alexander (“Seinfeld”).

Forman parte del elenco, Diana Bovio, Laura Ferreti, Manuel “El Flaco” Ibañez, Daniel Sosa, John Goodrich, Federico Espejo, Daniel Raymond, Gerardo Velazquez y Fernando Memije.

La serie fue creada y escrita por Rob Greenberg y Bob Fisher (“The Valet” y “Overboard”). Ben Odell, Eugenio Derbez y Javier Williams son los productores ejecutivos a nombre de 3Pas Studios.