Horóscopo de Mhoni Vidente para el 14 al 19 de octubre de 2024

La astróloga Mhoni Vidente ha consultado el tarot para decirle a tu signo del zodiaco la carta que lo rige esta semana del 14 al 19 de octubre y lo que le depara el destino.

Aries

En la carta del tarot te salió el As de Oros, que la buena suerte reinará en tu vida en estos días.

Prepárate para hacer los cambios necesarios para estar mejor económicamente y poder salir de tus problemas con facilidad.

Tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos son 02, 28, 37, tu color es el amarillo y azul, tus signos compatibles Capricornio, Géminis y Leo, mucha pasión en todo lo que vayas a realizar de proyectos y recuerda que el se enoja pierde se mas tranquilo en tu vida.

La característica principal de este signo es que tiene espíritu de líder en todo los planos que se va a realizar en los proyectos que tenga en mente.

Es signo poderoso y siempre se quiere sentir el primero en todo, casi siempre son muy competitivos el lado positivo de los Aries es el valor, audacia, confianza en sí mismo.

Sentido del humor y ser muy caritativos y nobles, el lado negativo es de los Aries es que son egocéntricos, presumidos, impulsivos y alto grado de venganza.

Ten cuidado con tu celular por que están espiando tus conversaciones, si deseas tener un amor nuevo es mejor estar soltero y así no quedar mal con tu pareja sentimental. Recuerda que es el momento de ahorrar para que puedas acrecentar tu patrimonio.

Tauro

En la carta del tarot te salió la Muerte, que significa que estás en el momento de cortar con lo negativo y dejar el pasado atrás recuerda que el rencor no alimenta el espíritu es mejor perdonar y olvidar.

Tu mejor día es el lunes, tus números mágicos 17, 23, 32 tu color es el negro y amarillo, tus signos compatibles Leo, Virgo y Capricornio.

Recuerda que va a ser una semana de prosperidad sin límites y déjate fluir que tus energías estarán muy positivas.

La características determinantes de este signo es que tiene los sexto sentido muy desarrollados, es decir, muy intuitivos, pero en su lado terrenal son muy sensuales y les gusta disfrutar de todo lo bueno en la vida y desarrollando como grandes emprendedores que eso los hace ser muy exitosos en cuestiones de su trabajo.

El lado positivo de los Tauro son muy ahorradores, siempre muy alegres con buen sentido de humor, y una gran capacidad de trabajo y desarrollo humano.

Su lado negativo de los Tauro es que son muy tercos cayendo sin duda en la agresión, también su deseo por el sexo los lleva a ser muy infieles por naturaleza.

Semana de estar con muchas alegrías alrededor de ti en cuestión de proyectos nuevos, te invitan a salir de viaje y vas a visitar a tus familiares.

Tendrás un trabajo extra que te va a dejar unos ingresos extras, sigue con el ejercicio que te estas viendo de lo mejor, recuerda que tu punto débil es tu estomago y gastritis.

Géminis

En el carta del tarot te salió el Emperador que te dice que es el momento de decirle que si a la vida que te vendrán nuevas oportunidades de proyectos que te dejarán más ingresos, pero trata de dejar la indecisión a un lado y seguir con tu espíritu de crecimiento que son tiempos de abundancia y estabilidad.

En el amor déjalo que llegue a ti recuerda que todo llega en su momentos que no hay prisa, tu mejor día es el martes, tus números mágicos son 14, 18, 36, tu color es el verde y naranja, tus signos compatibles Virgo, Libra y Acuario, no peques de inocente, es decir, que no te vean la cara.

La principal características de este signo tienen el gusto para la moda y siempre estar llamando la atención de los demás y se manifiesta en todas las etapas de su vida, es decir, les gusta el salir de viaje y constantemente conocer personas importantes les deslumbre el oro, pero tiene un gran problema no son constantes, es decir, frecuentemente empiezan algo y casi nunca le dan continuidad y eso hace que estén siempre pensando que hacer para poder terminar sus estudios.

Que lo más les agrada es la comunicación y las ventas que eso se les da muy fácil recuerden que este signo siempre quiere tener el poder y el dinero en su vida por eso hace cualquier cosa para lograrlo.

El lado positivo de los Géminis es su inteligencia y rapidez mental y una gran capacidad para relacionarse y el ser muy humanos con los demás su lado negativo es que les gusta mucho decir mentiras y la inestabilidad amorosa en toda su vida.

Semana de reajuste de personal o cambios de puesto, te buscan para invitarte a salir un amor nuevo de extranjero.

Cáncer

En la carta del tarot te salió la carta del juicio, que te dice que es el momento de solucionar todos las problemas legales o de situaciones de migración, es decir, tener todo en orden que necesitas quitarte el desorden en tu vida.

Esta carta te recomienda que vuelvas a estudiar o que tomes una carrera universitaria, en el amor seguirás conquistando, pero nada formal solo pasajero, tu mejor día es el jueves, tus números mágicos son 04, 26 y 30, tu color es el azul y verde, signos compatibles Escorpio, Capricornio y Piscis, que sea tu fortaleza tu casa así que no invites a cualquier y trata de proteger tu entorno.

Las principales características de este primer signo de agua y predominan los sentimientos en todo lo que realiza y su gran memoria, es decir, que siempre se está acordando del pasado y poco probable que lo separe de su presente y eso les afecta mucho para poder formar un futuro, por eso este signo siempre debe ayudarse de un profesional en la piscología para no caer en depresiones y saber el momento adecuado para poder cortar una relación toxica.

En el amor es bastante tímido y casi nunca es infiel le gusta quedarse con la misma persona toda su vida y es un gran defensor de su familia.

El lado positivo del Cáncer es tenacidad siempre logra lo que quiere, el lado negativo de Cáncer es la indisciplina , muy incapacidad emocional y casi siempre muy desconfiado de todos.

Semana de estar con algo de energías encontradas y problemas con tu familia trata de resolverlos y vivir en paz.

Leo

En el horóscopo del tarot te salió la carta del As de Bastos, que significa que el mandato llegará a tu vida sin problema, es decir, puesto de alta jerarquía llegaran a tu vida y tendrás la oportunidad de tener más ingresos y capacidad para empezar a hacer un negocio propio.

Tu mejor día es el martes, tus números mágicos son 10, 29, 33, tu color es el naranja y blanco, tus signos compatibles Acuario, Aries y Sagitario, viaje en puerta o la invitación a irte a vivir a otro país.

Las características de este signo de fuego que está regido por el Sol va a ser de triunfos en todo lo que se proponga, es decir, va a tener la facultad de realizar todo lo que se desea, pero no deberá caer en soberbia y no presumir sus logros para no llenarse de energías negativas que la avaricia es mala en gran cantidad.

Los Leo tienen una gran personalidad con gran deseo de poder y riqueza nunca serán conformistas en su ámbito laboral y siempre buscan ser sus propios jefes en todo lo que realicen.

El lado positivo de los Leo es ser un gran líder y sin duda su gran generosidad y voluntad de sacar adelante a su familia.

El lado negativo es un ego muy inflado y caer en lo presumido, tendencia a ser controladores con sus parejas sentimentales y ser muy tercos en sus decisiones, cambian su celular por uno mas reciente, salir de viaje a la naturaleza para hacer ejercicio y renovar sus energías positivas.

Virgo

En la carta del tarot te salió la Justicia que sin duda es el momento que brilles en lo que estés realizando que la Justicia divina vendrá a ti, recuerda que siempre tus buenas acciones van a tener una consecuencia positiva esta carta te dice que no pienses en lo que no, es decir, que no llenes tus pensamientos con situaciones que no existen, que solo en tu cabeza da vueltas.

Tu mejor día es el lunes, tus números mágicos son 08, 13, 21, tu color es el amarillo y morado, tus signos compatibles Cáncer, Tauro y Acuario, controla tu ira y aprende a razonar antes de hablar.

La característica principal de este signo es incansable, es decir, es uno de los mas trabajadores del zodiaco por su gran deseo de sentirse útil ante los demás son muy autocríticos de su vida y no se permiten errores de ningún tipo por eso siempre su carácter ante los demás es muy fuerte pero eso siempre va a ser el pilar de su familia.

El Virgo es un signo de tierra que su tendencia es la previsión, es decir, ahorrar. El análisis de todo su trabajo para ser exitosos y ser muy perfeccionista.

El lado positivo es el más limpio de todos los zodiacos y caen en la pulcritud mucho sentido del orden y el don de mando para decirle a cada quien lo que tiene que hacer.

Su lado negativo es ser muy chismoso y casi nunca se guarda ningún secreto, muy nerviosos ante los problemas y mas si son de salud. Semana de estar arreglando asuntos legales de tu hogar.

Libra

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Carruaje, que te dice que es el momento de acrecentar tu patrimonio adquiriendo una casa que eso te va a ayudar a sentirte más seguro en tu vida.

Ten cuidado con las envidias que no todos son tas buenas personas como tu, así que trata de ser más discreto y tener más cautela con los que te juntas, te llega un regalo que no esperabas que te va a dar mucha felicidad.

Ten cuidado con la salud es lo mas importante que tenemos en nuestra vida, tú mejor día es el lunes, tus números mágicos son 03, 05, 34, tu color es el verde y amarillo, tus signos compatibles Géminis, Tauro y Capricornio, siempre busca tu libertad e independencia de los demás.

Semana de estar con muchos pendientes de trabajo recuerda que tu signo siempre deja para lo último lo más importante así que trata de adminístrate más tu tiempo.

Trata de usar mucho perfume antes de salir de casa para cortar lo negativo, ya no busques lo que no se va a dar si esa persona ya no te quiere es mejor cerrar ese circulo y avanzar en tu vida amorosa.

Uno de los defectos que tiene tu signo Libra es que son muy necios en relaciones tóxicas si no es para ti es mejor decir adiós y aprender a soltar.

Te busca tu padres para invitarte a salir de viaje, recuerda que siempre los Libra busca el reconocimiento de los demás y la mejor manera de obtenerlo es ser un triunfador. Sé más cuidadoso con tu salud mental y deja vicios que solo te causan problemas.

Semana de cambios positivos en cuestión de trabajo, arreglas asuntos de una herencia, decides ponerle punto final a una amistad que es muy mala en tu vida.

Escorpio

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Diablo, que nos dice que te cuides de las personas que están cerca de ti que no te quieren tan bien así trata de protegerte poniéndote agua bendita antes de salir de casa y perfume para cortar las malas energías.

Esta carta del Diablo también te dice que el dinero va a fluir si problema que hagas esas inversiones que tanto deseas que se te van a dar.

Te busca un amor del pasado para reclamarte una situación es mejor cortar con ese tipo de personas, tu mejor día es el martes, tus números mágicos son 01, 07, 24, tu color es el rojo y blanco, tus signos compatibles Cáncer, Piscis y Acuario.

Días de salirse a la aventura conociendo otros países, lunes de estar con juntas con los jefes de tu ámbito laboral y eso te hace presionarte mucho en tu trabajo porque eres muy perfeccionista, recuerda que lo más importante de vida laboral que tu lo disfrutes y verás cómo llegarán solo los reconocimientos y estás en el momento de poner un negocio propio.

Van a ser días de mucha suerte en cuestiones de encuentros amorosos y eso te hará sentir de lo mejor, pero sí, tiene pareja estable trata de no ser infiel.

Te busca un familiar para arreglar un asunto legal, ya no pidas permiso tu atrévete hacer cosas diferentes que eso te hará sentir de lo mejor. Trata de evolucionar en todos los aspectos de tu vida y buscar trabajo en el extranjero.

Sagitario

En la carta del tarot te salió el Mundo, que te dice que es el momento de conocer nuevos caminos en tu vida y no quedarse estancados en ninguna circunstancia, que siempre tu signo necesita estar en movimiento.

Esta carta también te dice que no quieras abarcar todo lo que se te presenta que tienes que meditarlo e irte paso por paso para que puedas cumplirlo, es decir, nos ser avaricioso, te llega la invitación de un negocio que te va dejar más ingresos.

Tu mejor día es el viernes, tus números mágicos son 20, 31, 40, tu color es el azul y naranja, tus signos compatibles Leo, Cáncer y Aries, trata de aplicar pensamientos positivos atraen abundancia.

Es el momento de seguir adelante con todos tus proyectos de trabajo que no tengas miedo que la mejor decisión la tomaras en estos días para crecer, que la carta del Mundo te indica la necesidad de libertad y estar constantemente en viajes, recuerda que esta carta junto con tu signo es la combinación perfecta para la aventura.

Esta carta indica que vas por buen camino en cuestiones amorosas, que con la persona que estás en este momento indicado para formar una relación seria.

Ten cuidado con algún problema de salud si eres Sagitarios mujer con los quistes y si eres Sagitario hombre con problemas de riñón así que ve con tu médico.

Ten cuidado con traiciones en el trabajo así trata de ser discreto y no meterte en problemas que no son tuyos.

Realizas pagos de colegiaturas, decides esta semana empezar con el ejercicio y seguir una dieta, recuerda que tu punto débil es la gordura que es mejor verte y sentirte de lo mejor que tu signo lo llena la vanidad.

Capricornio

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Sol que nos dice que no te desanimes que le des constancia a tus proyectos que en esta semana se te van a dar sin ningún problema recuerda que esta carta junto tu signo es la explosión mágica de la abundancia, que cualquier tramite que realices va ser positivo.

Te llega la invitación de irte de viaje en estos días tu dile que si que la vida solo se vive una vez, al carta del sol es riqueza y estabilidad emocional, tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos son 19, 27, 41,tu color es el rojo y blanco, tus signos compatibles Aries, Tauro y Virgo.

Hay que cerrar ciclos con amores del pasado, la carta del Sol significa que tendrás el poder para poder realizar cualquier cambio positivo en tu vida que la fuerza espiritual va a estar de tu lado, también esta carta te indica que eres el indicado para sacar adelante a tu familia de cualquier problema.

Van a ser unos días de muchas ocupaciones y exámenes de tu carrera universitaria así trata de salir bien en todo lo que puedas de tus asuntos.

Recuerda que eres muy carismático y gentil con las personas, pero eso hace que tengas muchas envidias alrededor tuyo por eso necesitas siempre protegerte y nunca confiarte de nadie.

Recibes un dinero extra por cuestiones de un pago atrasado, te compras ropa para un compromiso de tu trabajo, ya no te preocupes tanto por lo que piensan de ti tu sigue así de original y verás que más ser más feliz.

Acuario

En el horóscopo del tarot te salió el Mago que significa que estarás con una racha de buena suerte en juegos de azar y nuevos proyectos de trabajo, recuerda que tu don en la vida es las ventas y tu gran carisma así que no lo dudes pon un negocio y trata de hacer conferencias o dar clases que eso te va a ayudar a crecer más en tu personalidad.

Tu día mágico es el lunes, tus números mágicos 19, 27, 41, tu color mágico es el rojo y blanco, tus signos compatibles Géminis, Leo y Virgo, en estos días te llegara un milagro algo que tanto estabas esperando vendrá a ti.

Días de renovación que debes de aprovechar esa corriente de buena suerte que vas a estar pasando en estos días y entras a tu mejor época te sentirás de lo más afortuno en todo lo que te rodea.

Ten cuidado con problemas de riñón y páncreas recuerda que tu punto débil es siempre las infecciones urinarias, eres muy bueno para ayudar a los demás sin recibir nada a cambio pero a veces abusan de tu buena persona así trata de diferenciar quienes son tus amigos y quien solo quiere abusar de ti.

Terminas de estudiar y piensas en hacer una maestría, trata de seguir con el ejercicio que eso te ayuda a estar mejor en todo, ya no pelees tanto con tu pareja trata de siempre buscar la mejor solución.

Semana de estar con mucho trabajo atrasado y poniéndote al corriente, sabrás de un amor del pasado que se casa.

Piscis

En el horóscopo del tarot te salió la carta de la Torre, que significa que estás en el momento de quitarte todo lo negativo que te rodea que tomes decisiones importantes para ser feliz que no lo piensa más y vuelve a sonreír que tu destino es ser feliz siempre.

Esta carta de la Torre te recomienda actualizar toda tu papelería que tiene pendiente que eso te hará organizar más tus documentos, te buscan de un trabajo nuevo que aplicaste hace meses atrás di les que si que va ser de muchos viajes.

Tu mejor día es el miércoles, tu color es el azul y blanco, tus números mágicos 09, 15, 16, tus signos compatibles Sagitario, Escorpio y Leo, recuerda que la carta de la Torre también te indica que tu signo va a estar viajando mucho por cuestiones de cierre de contratos o ir a visitar familiares trata de no platicar mucho tus planes para que no te llenes de malas energías.

Va a ser una semana de reajuste y cambios de puesto, mandas arreglar tu coche para venderlo, alistas tu papelería para tomar una maestría, recuerda que tu signo es el más adecuado para estudiar diseño gráfico, medicina cosmetológica, relaciones internacionales y todo lo que sea relacionado al arte.

Cuidado con problemas de garganta o infección en los pulmones cuídate de los cambios de temperatura, trata de pagar tus deudas para que no tengas problemas en tu futuro, recuerda que tu signo con la carta de la torre te indica que te da miedo las decisiones fuertes en tu vida como casamiento o cambios de residencia y que puedes atravesar por un momento de inmadurez por eso se te recomienda no pensar tanto todo lo que tiene en planes y hacerlo que la buena fortuna estará de tu lado.

