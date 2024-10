Celebrando 35 años: La Semana de la Música Latina de Billboard y su impacto global

Cuando Leila Cobo se unió a la revista Billboard, reconocida por muchos como la “biblia de la música”, no tenía un plan más allá de seguir escribiendo sobre su pasión: la música.

Actualmente, Cobo ocupa el cargo de vicepresidenta ejecutiva y directora de contenido latino y en español, un título que ha ganado a lo largo de los años gracias a su liderazgo y estrategias innovadoras. Ha sido fundamental en la expansión de la Semana de la Música Latina de Billboard y ha desempeñado un papel clave en la promoción y visibilidad de la música latina a nivel global.

“Cuando surgió la oportunidad en Billboard, vi una marca nacional y la consideré una gran oportunidad. Pensé: ‘Esto es genial; pasar de un periódico local a una marca global. Lo vi clarísimo’”, relata Cobo en una conversación exclusiva con La Opinión, mientras disfruta de un café en un acogedor restaurante de Key Biscayne, Florida. En esta charla, comparte su travesía desde su rol como crítica musical en el Miami Herald en 2001, hasta su actual liderazgo en la cobertura de la música latina a nivel mundial.

Leila Cobo, directora ejecutiva de contenido y programación latina de Billboard, habla el miércoles 5 de febrero de 2014 en Miami durante una conferencia de prensa en la que se anunciaron los finalistas de los Premios de Música Latina de Billboard. Crédito: Wilfredo Lee | AP

En el auge del primer “Latin Explosion”, el contenido latino comenzaba a recibir reconocimiento internacional y Cobo buscó la manera de amplificar esa atención, enfocándola en los proyectos que abordaría con Billboard.

“Entré con la expectativa de más visibilidad. Y al poco tiempo de estar aquí, me di cuenta de que ‘aquí se pueden hacer mil cosas que nunca había imaginado’”, comenta Leila, quien este año ha estado ocupada preparando la Semana de la Música Latina de Billboard 2024. “La conferencia siempre estuvo presente en mi mente, porque fue así como conocí a Billboard. Estaba en Miami y la cubría”.

Más de tres décadas de influencia y transformación

Desde su creación en 1989, la Semana de la Música Latina de Billboard se ha consolidado como uno de los eventos más influyentes y esperados de la industria musical.

Hoy en día, representa innovación y diversidad, celebrando la multimillonaria industria de la música latina y analizando sus avances a lo largo de tres décadas. Con tres días de paneles, una entrega de premios y una celebración especial el viernes para conmemorar su legado de 35 años, Billboard Latin Music Week —como se le conoce en inglés— también ofrece a los artistas emergentes una oportunidad invaluable de aprendizaje para impulsar sus carreras.

Este año, Billboard celebra más de tres decadas de un evento que, en sus inicios, era una conferencia modesta dedicada a la música latina. Bajo el liderazgo de Cobo, se ha transformado en una plataforma única no solo para ejecutivos, sino también para artistas —emergentes y consolidados— y para los seguidores de la música latina.

“Al principio, solo tenía un artista. Eso fue lo que heredé: una conferencia de negocios y un panel de discusión con un artista para darle un toque especial. Así fueron mis primeros dos años. Empecé gradualmente a traer más artistas”, explicó Cobo al relatar cómo comenzó a implementar pequeños cambios, pasando de planear una conferencia para 300 asistentes a una para 1,500, incluyendo miembros de la prensa internacional.

Leila Cobo, a la izquierda, ríe mientras el músico Carlos Santana cuenta una historia sobre Jimi Hendrix. Crédito: Wilfredo Lee | AP

“En algún momento me di cuenta de que, si no empujaba esto, no iba a suceder. Podía haberme quedado allí, haciendo mi trabajo, programando la conferencia y teniendo una portada al año, pero no. Si voy a escribir sobre algo, tiene que entusiasmarme en algún nivel”, agregó Cobo, enfatizando su deseo de promover la música latina y hacer más desde que tuvo la oportunidad en sus manos.

Con cada edición, la Semana de la Música Latina de Billboard se consolida como un punto de encuentro para discutir, celebrar y expandir la influencia de la música latina en un contexto global. A lo largo de tres décadas y media, este evento, que se celebra junto con los Premios Billboard de la Música Latina, ha dado visibilidad a innumerables artistas, promovido colaboraciones icónicas y ha sido fundamental para ayudar a la música latina a traspasar fronteras.

El cantante, compositor y actor puertorriqueño Don Omar, a la derecha, saluda a los invitados y fanáticos a su llegada a la Conferencia de Música Latina de Billboard, mientras Daddy Yankee, a la izquierda, y la moderadora Leila Cobo, en el centro, observan. Crédito: Alan Diaz | AP

Donde será la conferencia de este año?

Este año, la conferencia se llevará a cabo en el Fillmore Center de Miami Beach, del 14 al 18 de octubre. Con paneles, presentaciones, afterparties y conciertos, la semana estará repleta de oportunidades para conocer más sobre la música latina y cómo ingresar a esta anhelada industria.

Entre los participantes de paneles y eventos de este año se encuentran: J Balvin, Belinda, Piso 21, Chiquis Rivera, Danna Paola, Elvis Crespo, Feid, Mau y Ricky, Peso Pluma, Alejandro Sanz, Thalía, Young Miko, Eslabón Armado, Gloria Estefan y Yandel.

“Cada año es más grande y también hay un montón de paneles”, añadió Cobo, quien admite que desde que termina la conferencia, ya está planeando la del siguiente año.

“Creo que, y lo digo de verdad, quien esté en la música latina, intentando entrar en la industria y no asista a esto no se lo está tomando en serio. Es el único lugar donde creo que se pueden sentar a escuchar a los artistas de renombre que los inspiran; eso me encanta. Hacer lo mismo con la música latina para otra gente me parece increíble”, dice Cobo.

Además, habrá paneles enfocados en orientar a los asistentes sobre cómo ingresar y navegar la industria musical. “Por otro lado, hay paneles muy prácticos que abordan detalles básicos, como cómo negociar un contrato y qué equipo necesitas para comenzar tu carrera”, agregó.

Musicians Mau y Ricky pose with comedian Marko Perez, center, during a news conference for the upcoming Billboard Latin Music Week Monday, Aug. 26, 2024 Crédito: Lynne Sladky | AP

Con boletería disponible para cada día de manera individual y acceso completo a la conferencia y afterparties, los precios de las entradas varían según el evento o tipo de entrada adquirida. Hay entradas desde $35 para asistir únicamente a la celebración de los 35 años de Billboard, un “Day Pass” por $150 para acceder a los eventos de un día, y un “Insider Pass” por $650, que otorga acceso a todos los eventos de la semana, excepto a los Premios Billboard.

El apoyo de Billboard al contenido latino

Entre los eventos y conferencias que Billboard organiza anualmente, la Semana de la Música Latina se destaca como el más significativo.

“Creo que esto se debe a que llevamos mucho tiempo haciéndola. Para lograr algo a largo plazo, es necesario tener una presencia constante y un verdadero impulso promocional”, afirma Leila Cobo, destacando su compromiso personal con el evento. “Esto no es solo un trabajo, esto tenía que funcionar”.

Cobo subraya que el éxito del contenido latino en Billboard es notable. “Nos va muy bien con lo latino. Hemos construido bases sólidas y credibilidad, lo que contribuye al crecimiento de la marca”, explica, sintiéndose respaldada por el equipo de Billboard, incluido su presidente, Mike Van.

El cantante Bad Bunny, a la derecha, besa a J Balvin después de que actuaron juntos en los Premios Billboard Latinos en Coral Gables, Florida. 27 de abril, 2017. Crédito: Lynne Sladky | AP

“El equipo de Mike cree firmemente en esto, y eso es crucial. Puedes tener el mejor producto del mundo, pero no crecerá si no se invierte en él, y ellos han hecho esa inversión”, agrega Cobo.

Por su parte, Mike Van considera que el respaldo de Billboard al contenido latino durante más de 35 años refleja claramente los valores de diversidad de la compañía. “Somos la marca de música que siempre celebrará los logros a través de nuestras listas de éxitos. Apoyamos todos los géneros musicales, sin importar su origen, idioma o país. Nos aseguramos de que esta celebración mantenga un ecosistema musical saludable, inclusivo y preparado para el crecimiento”, afirma Van, quien sostiene que el éxito del evento radica en el talento que presenta.

Las cantantes mexicanas Jenni Rivera, a la izquierda, y Gloria Trevi comparten un momento en la alfombra roja el jueves 23 de abril de 2009, en los Premios de Música Latina de Billboard Crédito: Jeffrey M. Boan | AP

“Mientras haya un flujo sólido de artistas de cualquier subgénero de la música latina, la Semana de la Música Latina seguirá superándose año tras año. La lista de artistas que reunimos abarca desde leyendas consolidadas hasta estrellas emergentes”, añade.

Van también destaca el notable crecimiento de la producción y el consumo de contenido latino, reiterando el compromiso de Billboard de seguir invirtiendo en este ámbito.

“Es uno de los sectores de más rápido crecimiento, si no el que más ha crecido, dentro de nuestro negocio. Esta ha sido una apuesta acertada, ya que hemos asignado recursos para acelerar este crecimiento. No vemos un final a la vista; sigue creciendo cada año y continuamos batiendo récords internos. Así que, como latino, hay muchas razones para sentirse orgulloso”, concluye Van.

El cantante Marc Anthony, en el centro, actúa con el dúo cubano Gente de Zona durante los Premios Billboard Latinos, el jueves 30 de abril de 2015 Crédito: Lynne Sladky | AP

Los primeros años de la Semana de la Música Latina

Los inicios de la Semana de la Música Latina fueron modestos, pero llenos de ambición.

A finales de los años 80, un grupo de apasionados por la música latina en Billboard, entre ellos la publicista Ángela Rodríguez, comenzó a impulsar cambios significativos en la industria.

“Estábamos presionando por un cambio, diciendo: ‘Oye, estamos asistiendo a todas estas otras conferencias, como las anglosajonas’. En ese momento, existían diversos tipos de conferencias, como las de giras, y pensamos, ¿por qué no tener una conferencia dedicada a la música latina? Era una idea loca en ese entonces, ¿verdad? Solo piénsalo”, recuerda Rodríguez, quien es co-fundadora del concepto inicial.

Rodríguez y el equipo presentaron la idea al presidente de Billboard, John Babcock. “Le preparamos una propuesta completa. Al principio, él estaba dudoso, pero eventualmente accedió a intentarlo”, añade.

La primera Billboard Latin Music Conference se aprobó en 1989 y tuvo lugar en el Hotel Hyatt de Miami, junto con la entrega de premios, conocida como los Bravo Awards, en el James L. Knight Center. “Solo tuvimos dos o tres paneles y alrededor de 70 registrados. Era solo el comienzo de una idea. Al año siguiente, el evento se formalizó más y los Bravo Awards ya no estaban involucrados”, explica Rodríguez.

Con los Bravo Awards fuera de la ecuación, la entrega de premios se suspendió por unos años, mientras el enfoque se centraba en hacer crecer la conferencia. “El evento se volvió más serio, con un aumento en el patrocinio. El segundo también se celebró en el Hyatt. Ese año fue un poco más grande, pero no incluyó una entrega de premios, solo paneles”, detalla Rodríguez.

El crecimiento del evento atrajo a Michele Jacangelo, directora ejecutiva de eventos, quien jugó un papel crucial en su consolidación durante los siguientes 15 años. “En Billboard, organizamos conferencias de negocios específicamente para profesionales de la industria musical, no para el fan casual. Se trataba de reunir a personas para discutir el negocio, cómo comercializar a sus artistas, firmar nuevos talentos y maximizar el impacto de una gira”, explica Jacangelo, quien formó parte del equipo hasta 2011.

Izqiuerda a derecha: Carlos Alomar, guitarrista puertorriqueño; Angela Rodriguez, co-fundadora de Billboard Latin Music Conference; Michele Jacangelo, directora ejecutiva de eventos para Billboard; Carmine Rojas, musico; Melissa Subatch, exempleada de Billboard. Crédito: Cortesía

“Cada año, el evento creció más a medida que las discográficas abrían sus divisiones latinas. En última instancia, tomó vida propia”, agrega Jacangelo, reconociendo el impacto que tuvo esta idea en la industria.

“Las personas inteligentes en Billboard reconocieron el potencial del mercado latino. Entendieron que era un mercado emergente que eventualmente explotaría y necesitaba tanto inversión como apoyo. Los escritores y editores estaban comprometidos a cubrir este género porque ya había un público escuchándolo, aunque no había alcanzado el estatus mainstream. La conferencia se desarrolló para apoyar esa iniciativa”.

El Grupo RBD desfila por la alfombra roja de “Premios Billboard a la Música Latina 2008″/10 de abril, 2008.

A mediados de los años 90, luego de firmar acuerdos con Univision, comenzaron los Premios Billboard, que se producían en Las Vegas. “El objetivo era aumentar la visibilidad y hacerlo lo más grande posible para llegar al consumidor. Comenzamos con Univision, pero cuando ese acuerdo terminó, mi jefe, que llegó después de Howard Applebaum, negoció activamente con Telemundo los derechos del programa”, explica Jacangelo.

El notable impulso de Billboard hacia la carrera de los artistas en los años 90 es indiscutible. Grandes nombres comenzaron a dar sus primeros pasos en la industria de la música, y con los Premios Billboard, este proceso se aceleró. “Tuvimos a Ricky Martin y showcases de artistas emergentes como John Secada y Selena. Aunque el crecimiento era lento, ya se notaba”, recuerda Rodríguez sobre los primeros Premios Billboard. “Tendríamos alrededor de 100 o 120 personas, pero seguía creciendo”.

Derecha: El grupo “Calle 13” en la alfombra verde de los premios “Billboard a la Música Latina 2007”, Izquierda: El grupo “Aventura”en la alfombra verde de los premios “Billboard a la Música Latina 2007” Crédito: Mezcalent

En 1995, el trágico asesinato de la icónica Selena llevó a los organizadores, Rodríguez y John Lannert, a crear el “Spirit of Hope Award” en su honor, destinado a reconocer a quienes contribuyen de manera significativa al mundo. Este premio fue entregado por primera vez a su padre.

El auge del pop latino a finales de los 90, con artistas como Ricky Martin, Shakira, Chayanne y Marc Anthony, llevó el evento a nuevos niveles. A medida que la música latina se convertía en un fenómeno global, la Semana de la Música Latina de Billboard se consolidaba como un evento indispensable para la industria.

“Todo el auge y la exposición de la música latina comenzó con nosotros porque fuimos los que empezamos a hacer esto”, afirma Ángela Rodríguez. “Nosotros abrimos la puerta, abrimos el camino. Nadie había pensado en hacer la conferencia”.

Como asistir a Latin Music Week:

Qué: Eventos y paneles relacionados a la Semana de la Música Latina

Cuando: 14-18 de octubre

Donde: Miami Beach Fillmore: 1700 Washington Ave, Miami Beach, FL 33139

Horario: Hay paneles el lunes, martes y miércoles. El viernes hay un evento para conmemorar los 35 años de Billboard. El horario está aquí.