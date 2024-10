“Él me dijo: ‘Me falta una pierna’. ‘¿Y qué?, a mí me falta un brazo’, le respondí”: la historia de amor de dos jóvenes en la convulsión de la guerra de Ucrania

“Sin su apoyo, nunca habría podido ganar una medalla en los Juegos Paralímpicos”, dice Maria Shpatkivska.

Para Maria y su marido, Evgen Buksha, fue amor a primera vista. Se casaron después de nueve meses de noviazgo.

Maria tiene 24 años. Nació con una anomalía congénita, le faltaba parte del brazo izquierdo.

Este año debutó en los Juegos Paralímpicos de París y ganó una medalla de plata en la prueba de lanzamiento de bala.

Evgen es militar. Resultó herido durante los combates en la región de Lugansk, al comienzo de la invasión rusa en Ucrania en febrero de 2022.

Fue alcanzado por metralla y perdió una pierna.

Los dos se conocieron en el centro ortopédico donde Maria trabajaba como especialista en rehabilitación.

Creciendo

Maria se inició en el mundo del deporte cuando tenía solo ocho años, gracias a un entrenador local en su ciudad natal.

El entrenador había trabajado con deportistas con discapacidad durante muchos años y vio potencial en María. La animó a que empezara a nadar.

BBC: Maria se inició en el atletismo cuando tenía sólo ocho años.

“Empecé a nadar, pero la piscina local estuvo cerrada por reparaciones durante demasiado tiempo, así que decidí pasarme al atletismo”, recuerda Maria.

Al principio Maria probó correr, las carreras de velocidad y el lanzamiento la jabalina, y desde entonces ha pasado la mayor parte del tiempo entrenando en gimnasios y compitiendo en estadios.

A los 19 años ya era una atleta célebre tras ganar las competiciones de Ucrania y los campeonatos europeos de atletismo.

Iba a un centro ortopédico en Vinnytsia, en el centro de Ucrania, para cambiar y ajustar su prótesis.

Debido a su experiencia, también la invitaban a asesorar sobre cómo utilizar determinados simuladores y, cuando comenzó la guerra en Ucrania, le preguntaron si podía unirse al centro como especialista en rehabilitación.

“Cuando llegué por primera vez a trabajar en el centro de servicios ortopédicos, fue impactante para mí ver a soldados de 19 años con ambas piernas amputadas”, dice.

“En las competiciones me he topado con muchas personas discapacitadas, pero para mí esto era algo nuevo. Con el tiempo me fui acostumbrando”.

BBC: A los 19 años, Maria ya era una deportista célebre en su ciudad natal.

Como rehabilitadora, Maria suele hablar con los soldados heridos sobre deportes, les muestra fotos y videos de atletas que corren con prótesis, que saltan y lanzan la jabalina a pesar de sus discapacidades.

Cree que ver a otros les motiva a no rendirse. Así fue como le impresionaron los atletas con parálisis cerebral severa que corrían en el Campeonato Europeo de Atletismo Paralímpico Mundial de 2018.

Cuando vio a esos atletas, se sintió tan inspirada por ellos que la convencieron de dejar de usar prótesis cosméticas.

Cómo se conocieron

Maria conoció a Evgen mientras jugaba al billar con sus pacientes durante una de las actividades de ocio organizadas por el centro ortopédico.

Los dos conectaron de inmediato, hablando de la guerra y sus heridas.

BBC: Maria quedó cautivada por la persistencia de Evgen

Evgen, que antes era electricista en una fábrica de maquinaria, se unió al ejército al comienzo de la invasión rusa de Ucrania.

En febrero de 2022 fue alcanzado por metralla en la región de Lugansk, en el este de Ucrania. Su pierna derecha resultó herida.

Evgen recuerda cómo se puso un torniquete él mismo y permaneció en esa posición durante más de diez horas.

No pudo ser evacuado porque los drones rusos sobrevolaban constantemente. Como resultado, perdió la pierna.

Tres meses después de su primer encuentro, Evgen fue trasladado para recibir tratamiento en el mismo centro ortopédico donde trabajaba Maria.

Ella se ofreció inmediatamente a convertirse en su rehabilitadora y su relación se desarrolló muy rápido.

Quedó cautivada por la perseverancia de Evgen. A él le encantó la energía de ella.

BBC: Evgen y Maria se casaron en una ceremonia íntima rodeados de amigos.

“Salíamos a pasear juntos y a menudo nos miraban. Una joven sin un brazo camina con un hombre con muletas y sin una pierna”, cuenta Maria.

“Desde que nací me falta un brazo, así que hace tiempo que aprendí a ignorar las miradas de la gente. Pero para Evgen fue duro, porque su herida aún estaba fresca”.

“Una vez me dijo: ‘No tengo una pierna, no puedo caminar’. “Y qué”, le respondí, “yo no tengo un brazo”.

Evgen se sorprendió al ver que su lesión no era una carga para Maria, así que pronto le propuso matrimonio.

Medallista paralímpica

Evgen empezó a montar en bicicleta con su prótesis, gracias al apoyo que recibió de Maria.

Cuando ella le contó a Evgen su sueño de competir en los Juegos Paralímpicos, él le brindó apoyo.

A principios de año había estado entrenando y asistiendo a un campamento deportivo en el extranjero durante un mes. Así que finalmente sintió que su sueño se estaba haciendo realidad.

Dos semanas antes de los Juegos Paralímpicos, ella se lesionó la espalda durante el entrenamiento, pero ni siquiera eso impidió su determinación.

BBC: Maria ganó una medalla de plata en lanzamiento de bala en los Juegos Paralímpicos de París este año.

“Siempre llevaba conmigo una bandera ucraniana firmada por mis pacientes soldados. Mi marido también la había firmado. Esa bandera me dio la energía para luchar y recuperarme”, afirma Maria.

En los primeros Juegos Paralímpicos a los que asistió en su vida, llegó a la final y eventualmente ganó una medalla de plata tras alcanzar los 12,35 metros de distancia en lanzamiento de bala.

Maria no tiene planes de detenerse. Está decidida a continuar su entrenamiento en preparación para el Campeonato Mundial de Atletismo de 2025, pero por ahora, está centrada en pasar más tiempo con su marido, que se ha convertido en su mayor seguidor y su apoyo incondicional.

BBC:

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp, donde encontrarás noticias de última hora y nuestro mejor contenido.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.