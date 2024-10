Exconsejero de seguridad de Trump advierte sobre reunión con Maduro y retiro de la OTAN

John Bolton, exconsejero de Seguridad Nacional de Donald Trump y ahora uno de sus críticos más severos, expresó su inquietud sobre el posible regreso de Trump al poder.

Entre sus temores, cree que si el republicano regresa al poder podría buscar una reunión para negociar con el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, o retirarse de la OTAN por la influencia del ruso Vladímir Putin.



En entrevista con EFE, Bolton también criticó el plan de la Administración de Joe Biden para Venezuela y habla sobre el complot iraní que buscó asesinarlo.



Desde su perspectiva, “La Administración de Biden cometió un error al levantar sanciones con la promesa de unas elecciones libres y justas. Nunca hubo ninguna posibilidad de que Maduro lo permitiera. Al darle legitimidad, otorgaron un salvavidas al régimen”.



Sin embargo, reconoció que Trump no ha presentado ningún plan para Venezuela, tal como sucedió cuando estuvo en el poder.

“Uno de los problemas que tuvimos en 2019 fue que no podíamos mantener a Trump concentrado. Tiene muy poca capacidad de atención en la mayoría de cosas. Me preocupa que alguien le diga que se reúna con Maduro como hizo con Kim Jong-un. Creo que lo podría hacer. Por eso me preocupa mucho”, admitió.



Sobre al supuesto acuerdo que tiene el republicano para terminar la guerra de Ucrania en 24 horas, Bolton criticó al expresidente,



“No tiene la menor idea de lo que haría. Cree que puede llegar a un acuerdo sobre cualquier cosa sin tener los conocimientos suficientes”, exclamó.

Sin embargo, según una investigación del periodista estadounidense Bob Woodward, desde que el expresidente estadounidense Donald Trump dejó el cargo a principios de 2021, ha hablado hasta siete veces con el presidente ruso, Vladimir Putin.

Además, cuando ejercía como presidente, envió personalmente tests de COVID-19 a Putin al comienzo de la pandemia de coronavirus, en un momento en que estos escaseaban en EE. UU. El mismo Putin le habría aconsejado mantener el tema en secreto, para evitar perjudicar políticamente a Trump.

Sigue leyendo:

• Advierten que Trump promete deportaciones masivas bajo la Ley de Enemigos Extranjeros

• Trump amplifica las falsedades sobre los inmigrantes en su visita a Aurora

• Informe de Brennan Center denuncia qué hay detrás de la Ley de Enemigos Extranjeros